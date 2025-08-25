HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hướng dẫn mới nhất đối với doanh nghiệp tổ chức làm thêm giờ vượt mốc 200 giờ/năm

MAI CHI

(NLĐO)- Việc làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm phải được sự đồng ý của người lao động

Theo quy định của Bộ Luật lao động 2019, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ nhưng phải bảo đảm số giờ làm thêm không quá 200 giờ/năm. Việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm chỉ được áp dụng đối với một số trường hợp cụ thể.

Mới đây, Sở Nội vụ TP HCM đã có văn bản thông tin chi tiết quy định việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. Trong đó, các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm bao gồm:

Hướng dẫn mới nhất đối với doanh nghiệp tổ chức làm thêm giờ vượt mốc 200 giờ/năm- Ảnh 1.

Doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng may mặc được tổ chức làm thêm giờ tối đa 300 giờ/năm

- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản.

- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước.

- Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời.

- Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yêu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyên sản xuất.

- Các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn phát sinh từ các yếu tố khách quan liên quan trực tiếp đến hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động.

- Cung ứng dịch vụ công; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

- Công việc trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp thực hiện thời giờ làm việc bình thường không quá 44 giờ trong một tuần.

Sở Nội vụ lưu ý, việc làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm phải được sự đồng ý của người lao động (trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động). Đồng thời số giờ làm thêm phải nằm trong các giới hạn tổng số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày khi làm thêm vào ngày làm việc bình thường (trừ trường hợp áp dụng giờ làm việc theo tuần hay làm không trọn thời gian).

Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày; Trường hợp làm việc không trọn thời gian (quy định tại Điều 32 của Bộ luật Lao động) thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày; Tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần.

Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, người sử dụng lao động phải thông báo cho Sở Nội vụ tại nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm giờ; Nơi đặt trụ sở chính, nếu trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Việc thông báo phải được thực hiện chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. Văn bản thông báo theo Mẫu số 02/PLIV Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ.


Tin liên quan

Lương tăng ca của người lao động có bị trừ thuế thu nhập cá nhân?

Lương tăng ca của người lao động có bị trừ thuế thu nhập cá nhân?

(NLĐO) - Phần thu nhập tăng thêm do người lao động làm ngoài giờ hoặc làm đêm được miễn thuế thu nhập cá nhân

Công nhân tự "tăng ca"

Để có thêm thu nhập, nhiều công nhân tự "tăng ca" bằng những công việc như chạy xe công nghệ, phụ quán ăn, bán hàng online...

Tăng ca phải hợp lý, đúng luật

Doanh nghiệp cần bố trí làm thêm giờ đúng quy định, bảo đảm quyền lợi, sức khỏe cho người lao động

tăng ca người lao động Sở Nội vụ Bộ Luật Lao động giờ làm thêm tiền lương làm thêm giờ
