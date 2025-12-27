HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Không để người lao động bơ vơ

VĨNH TÙNG

Khi một doanh nghiệp thông báo giải thể, người lao động không chỉ đối diện với việc mất việc làm mà còn lo lắng về quyền lợi và an sinh xã hội.

Trong bối cảnh cuối năm, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần - việc một doanh nghiệp (DN) giải thể không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là thách thức lớn đối với hàng ngàn người lao động (NLĐ).

Vụ việc Công ty TNHH Panko Vina, phường Bến Cát (TP HCM), một DN FDI hoạt động hơn 23 năm tại Việt Nam, thông báo ngừng hoạt động và tiến tới giải thể là ví dụ điển hình. Do việc giải thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi NLĐ, các cơ quan chức năng và tổ chức Công đoàn TP HCM đang vào cuộc để bảo đảm quyền lợi và an sinh cho NLĐ trong dịp Tết sắp tới.

Trong thông báo gửi đến tập thể NLĐ, công ty nêu lý do chấm dứt hoạt động là do gặp nhiều khó khăn. Phía công ty cam kết sẽ trả lương tới hết ngày 31-1-2026, dù thực tế NLĐ chỉ làm việc đến ngày 15-1-2026. Công ty cũng cam kết thanh toán các khoản trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật và một khoản hỗ trợ 2 triệu đồng/người cho NLĐ; đồng thời chi trả phép năm cho NLĐ. Theo quy định của Bộ Luật Lao động, khi DN chấm dứt hoạt động, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với NLĐ. Đây không đơn thuần là tuân thủ quy định mà còn là cam kết với NLĐ trong những thời điểm khó khăn. Bảo đảm quyền lợi NLĐ trong tình huống giải thể thể hiện trách nhiệm xã hội của DN, từ việc thanh toán đầy đủ lương, trợ cấp thôi việc, hỗ trợ bảo hiểm và các quyền lợi hợp đồng, đến việc chủ động đối thoại với NLĐ để giải thích, hướng dẫn và giảm thiểu bất an về mặt tâm lý. Do vậy, việc Công ty TNHH Panko Vina cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hàng ngàn NLĐ dịp cận Tết - thời điểm họ cần nguồn thu nhập, bảo hiểm và trợ cấp để ổn định cuộc sống và chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm.

Khi một DN thông báo giải thể, NLĐ không chỉ đối diện với việc mất việc làm mà còn lo lắng về quyền lợi và an sinh xã hội. Vì vậy, vai trò của cơ quan chức năng và tổ chức Công đoàn càng trở nên quan trọng, nhất là trong công tác giám sát thực hiện pháp luật, bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ NLĐ, bảo đảm không để NLĐ "bơ vơ" khi mất việc vào thời điểm nhạy cảm. Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan như Sở Nội vụ (quản lý lao động), BHXH và chính quyền địa phương, cần rà soát DN có nguy cơ phá sản, giải thể hoặc chủ bỏ trốn, nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ quyền lợi NLĐ bị xâm phạm; chủ động phối hợp để xử lý sớm, ngăn ngừa tình trạng NLĐ không được thanh toán lương, thưởng Tết. Hơn ai hết, các tổ chức Công đoàn cần làm tốt vai trò kết nối, hỗ trợ NLĐ trong việc yêu cầu thanh toán các quyền lợi liên quan tới hợp đồng lao động, BHXH, trợ cấp thôi việc; đồng thời hỗ trợ pháp lý nếu DN không thực hiện đúng cam kết, nhằm giúp NLĐ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Sự đồng hành này không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn tạo niềm tin và tâm lý vững vàng cho NLĐ.

Việc giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan chức năng và Công đoàn sẽ góp phần ngăn ngừa rủi ro xã hội, bảo đảm NLĐ không bị thiệt thòi, đồng thời củng cố niềm tin của NLĐ vào hệ thống pháp luật và tổ chức đại diện của mình. Đây là cách hiệu quả để duy trì ổn định quan hệ lao động và an sinh xã hội trong bối cảnh nhiều biến động kinh tế và xã hội như hiện nay. n

Đà Nẵng: Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi công nhân khu công nghiệp

Đà Nẵng: Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi công nhân khu công nghiệp

(NLĐO) - Việc ký kết quy chế phối hợp nhằm tập trung giải quyết bài toán nhà ở xã hội và bảo vệ quyền lợi cốt lõi cho công nhân lao động.

Bảo vệ quyền lợi, lan tỏa nghĩa tình

Ngoài mở rộng quy mô các chương trình chăm lo, Công đoàn TP HCM còn nỗ lực phát huy vai trò đại diện, bảo vệ đoàn viên - lao động

Cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động

(NLĐO)- Từ sự hợp tác giữa Công đoàn phường An Hội Tây và doanh nghiệp, người lao động có cơ hội được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có giá ưu đãi tới 50%

