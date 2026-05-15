HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Kỷ nguyên AI: Thâm niên không còn là "lá chắn"

An Chi

Thị trường lao động TP HCM đang xuất hiện một nghịch lý đáng lo: doanh nghiệp (DN) thiếu người nhưng hàng chục ngàn lao động vẫn thất nghiệp.

Quý I/2026, thành phố có gần 33.000 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong khi nhu cầu tuyển dụng vượt 82.000 vị trí. Vấn đề lúc này không còn đơn thuần là thiếu việc làm, mà là khoảng cách ngày càng lớn giữa kỹ năng người lao động (NLĐ) có và kỹ năng thị trường cần.

Khoảng cách ấy đang bị công nghệ kéo giãn rất nhanh. Báo cáo "Future of Jobs 2025" của World Economic Forum dự báo đến năm 2030, khoảng 22% việc làm toàn cầu sẽ thay đổi do tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa. Khoảng 92 triệu việc làm có thể mất đi nhưng cũng sẽ xuất hiện 170 triệu việc làm mới. Điều đáng chú ý là gần 60% lực lượng lao động buộc phải đào tạo lại hoặc nâng cấp kỹ năng để không bị tụt hậu.

Trong nhiều năm, không ít NLĐ tin rằng chỉ cần chăm chỉ và gắn bó lâu dài là có thể giữ được việc. Nhưng thời của "thâm niên bảo đảm tương lai" đang dần khép lại. Khi robot, dây chuyền tự động và AI ngày càng phổ biến, những công việc lặp lại, ít kỹ năng bị thay thế nhanh chóng. World Economic Forum cho biết 41% DN toàn cầu dự kiến cắt giảm nhân sự ở một số vị trí do AI có thể đảm đương công việc hiệu quả hơn.

Đáng lo nhất là nhóm lao động trung niên. Sau hàng chục năm làm công việc cố định, nhiều người mất việc mới nhận ra kỹ năng của mình đã lỗi thời. Họ rơi vào vòng luẩn quẩn: thất nghiệp, làm việc thời vụ, thu nhập bấp bênh rồi tiếp tục không đủ điều kiện học nghề mới. Trong khi đó, DN lại cần lao động biết vận hành công nghệ, thích nghi nhanh và có khả năng học hỏi liên tục.

Nhưng sẽ không công bằng nếu bắt NLĐ tự xoay xở trong cuộc chuyển đổi này. Một công nhân ngoài 40 tuổi với đồng lương vừa đủ sống rất khó tự bỏ tiền, bỏ thời gian để học lại nghề. Nếu thiếu chính sách hỗ trợ đủ mạnh, việc đào tạo lại sẽ mãi chỉ là khẩu hiệu. Điều cần lúc này là một chiến lược tái đào tạo thực chất và quy mô lớn. 

Nhà nước cần mở rộng chính sách hỗ trợ học nghề từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đơn giản thủ tục để NLĐ dễ tiếp cận hơn. DN cũng phải thay đổi tư duy: đào tạo không phải chi phí ngắn hạn mà là khoản đầu tư để giữ chân và nâng chất lượng nhân sự.

Quan trọng hơn, bản thân NLĐ cũng phải thay đổi. Kỷ nguyên số không còn chỗ cho tâm lý "học một nghề làm cả đời". Trong một thị trường biến động liên tục, kỹ năng hôm nay có thể lỗi thời chỉ sau vài năm. Tấm vé an toàn nhất giờ đây không còn là một công việc ổn định, mà là năng lực học hỏi không ngừng. Bởi sau cùng, AI không trực tiếp lấy mất việc làm của con người. Điều khiến nhiều người bị bỏ lại phía sau chính là việc họ chậm thay đổi.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để TP HCM phát triển bền vững

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để TP HCM phát triển bền vững

(NLĐO) - Phát triển và sử dụng hiệu quả nhân lực chất lượng cao là chìa khóa để TP HCM tăng trưởng bền vững trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu

Nâng cao hiệu quả công việc nhờ AI

Công nghệ mang đến nhiều cơ hội cho những ai nhanh chóng nắm bắt, làm chủ trí tuệ nhân tạo

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo nghề cho người lao động nhằm chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực

thị trường lao động Bảo hiểm thất nghiệp nhu cầu tuyển dụng trí tuệ nhân tạo quỹ bảo hiểm mất việc làm cắt giảm nhân sự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo