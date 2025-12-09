Làm sai lệch kết quả sức khỏe để trốn nghĩa vụ quân sự, bị xử phạt như thế nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Làm sai lệch kết quả sức khỏe để trốn nghĩa vụ quân sự, bị xử phạt như thế nào?

Hồng Đào

(NLĐO)- Hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe khi để trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng.

Hiện nay có tình trạng cố tình gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe khi đi khám nghĩa vụ quân sự. Luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TPHCM, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động xung quanh vấn đề này.

Làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe để trốn nghĩa vụ quân sự, bị xử phạt như thế nào? - Ảnh 1.

Luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TPHCM. Đồ họa: Ngọc Trinh

* Phóng viên: Ông có thể cho biết nghĩa vụ quân sự và tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự với công dân như thế nào?

- Luật sư Nguyễn Hùng Quân: Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

* Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự như thế nào?

-Theo khoản 4 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì thời gian khám sức khỏe diễn ra từ ngày 1-11 đến hết ngày 31-12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

* Nhiều người làm sai lệch kết quả khám sức khỏe để không tham gia nghĩa vụ quân sự. Hành vi này bị xử lý thế nào, thưa ông?

-Theo điểm a khoản 5 Điều 9 Nghị định 218/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 5-8-2025), người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng (trước đây, theo Nghị định 37/2022/NĐ-CP với lỗi này chỉ bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng).

Điều 6 Thông tư 07/2023/TT-BQP đã liệt kê hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình bao gồm một trong những trường hợp sau:

Sử dụng các biện pháp cố tình làm thay đổi tình trạng sức khỏe của bản thân ngay trước hoặc trong quá trình khám sức khỏe nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự và đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận đó là hành vi gian dối, như: Sử dụng các loại thuốc, chất kích thích, chất cấm; tự gây thương tích, tổn hại sức khỏe của bản thân hoặc biện pháp khác làm thay đổi tình trạng sức khỏe của bản thân.

Sửa chữa kết quả phân loại sức khỏe của bản thân trong thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhờ người khác kiểm tra hoặc khám sức khỏe thay.

Thông tư 105/2023/TT-BQP cũng nêu rõ yêu cầu khi đo huyết áp khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là không dùng chất kích thích (cà phê, hút thuốc, rượu, bia) trước đó 2 giờ.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp công dân cố tình có những hành vi uống cà phê hoặc rượu bia quá mức trước khi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Công dân cần thực hiện việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng quy định của pháp luật nhằm tránh rủi ro pháp lý như trình bày ở trên. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân (khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015).

Ngoài ra, theo điểm b khoản 5 Điều 9 Nghị định 218/2025/NĐ-CP, đối với hành vi đưa hoặc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự cũng bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.


Tin liên quan

Cần quy định bác sĩ phải làm ở y tế cơ sở như thực hiện nghĩa vụ quân sự

Cần quy định bác sĩ phải làm ở y tế cơ sở như thực hiện nghĩa vụ quân sự

(NLĐO) – TP HCM kiến nghị nên có quy định bắt buộc bác sĩ công tác tại y tế cơ sở trong thời gian quy định cụ thể giống như thực hiện nghĩa vụ quân sự để đảm bảo y tế cơ sở không thiếu người

khám sức khỏe chất kích thích nhân viên y tế quân đội nhân dân nghĩa vụ quân sự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo