Làm sai lệch kết quả sức khỏe để trốn nghĩa vụ quân sự, bị xử phạt như thế nào?

Hiện nay có tình trạng cố tình gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe khi đi khám nghĩa vụ quân sự. Luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TPHCM, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động xung quanh vấn đề này.

Luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TPHCM. Đồ họa: Ngọc Trinh

* Phóng viên: Ông có thể cho biết nghĩa vụ quân sự và tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự với công dân như thế nào?

- Luật sư Nguyễn Hùng Quân: Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

* Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự như thế nào?

-Theo khoản 4 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì thời gian khám sức khỏe diễn ra từ ngày 1-11 đến hết ngày 31-12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

* Nhiều người làm sai lệch kết quả khám sức khỏe để không tham gia nghĩa vụ quân sự. Hành vi này bị xử lý thế nào, thưa ông?

-Theo điểm a khoản 5 Điều 9 Nghị định 218/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 5-8-2025), người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng (trước đây, theo Nghị định 37/2022/NĐ-CP với lỗi này chỉ bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng).

Điều 6 Thông tư 07/2023/TT-BQP đã liệt kê hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình bao gồm một trong những trường hợp sau:

Sử dụng các biện pháp cố tình làm thay đổi tình trạng sức khỏe của bản thân ngay trước hoặc trong quá trình khám sức khỏe nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự và đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận đó là hành vi gian dối, như: Sử dụng các loại thuốc, chất kích thích, chất cấm; tự gây thương tích, tổn hại sức khỏe của bản thân hoặc biện pháp khác làm thay đổi tình trạng sức khỏe của bản thân.

Sửa chữa kết quả phân loại sức khỏe của bản thân trong thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhờ người khác kiểm tra hoặc khám sức khỏe thay.

Thông tư 105/2023/TT-BQP cũng nêu rõ yêu cầu khi đo huyết áp khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là không dùng chất kích thích (cà phê, hút thuốc, rượu, bia) trước đó 2 giờ.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp công dân cố tình có những hành vi uống cà phê hoặc rượu bia quá mức trước khi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Công dân cần thực hiện việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng quy định của pháp luật nhằm tránh rủi ro pháp lý như trình bày ở trên. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân (khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015).

Ngoài ra, theo điểm b khoản 5 Điều 9 Nghị định 218/2025/NĐ-CP, đối với hành vi đưa hoặc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự cũng bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.



