HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lao động hồi hương chật vật tìm việc

Bài và ảnh: TRUNG NAM

Nhiều người từng được tôi luyện trong môi trường lao động tiên tiến ở nước ngoài lại phải loay hoay tìm việc làm khi về lại quê nhà

Hàng ngàn lao động Việt Nam sau nhiều năm làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)... đã trở về nước với tay nghề và kỷ luật cao, song lại chật vật tìm việc làm phù hợp. Nghịch lý về "nguồn lực hồi hương" đang bộc lộ với những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.

Trở thành... lao động phổ thông

Sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài, lao động Việt Nam trở về với hành trang là tay nghề vững vàng, tác phong công nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Họ được xem là lực lượng lao động chất lượng cao cho thị trường trong nước. Thế nhưng, họ về nước đúng thời điểm thị trường lao động co hẹp, doanh nghiệp (DN) thiếu đơn hàng, tuyển dụng dè dặt nên nhiều người không dễ tìm được việc làm phù hợp.

Nghịch lý ngày càng thể hiện rõ, khi người lao động (NLĐ) từng được tôi luyện trong môi trường quốc tế lại loay hoay tìm chỗ đứng ngay tại quê nhà. Không ít người phải chấp nhận làm việc trái nghề với thu nhập thấp, thậm chí quay lại làm lao động phổ thông.

Lao động hồi hương chật vật tìm việc - Ảnh 1.

Nhóm lao động trẻ Việt Nam thực tập kỹ năng tại một công ty cơ khí chính xác của Nhật Bản

Anh Hồ Văn Thanh (quê Thanh Hóa), từng làm việc gần 6 năm theo chương trình EPS tại Hàn Quốc, có kinh nghiệm vận hành dây chuyền sản xuất. Khi còn ở nước ngoài, thu nhập của Thanh khoảng 1.400 - 1.800 USD/tháng nhưng khi về nước, anh phải mất nhiều tháng tìm việc.

"Tôi chỉ tốt nghiệp THPT, chưa có bằng cấp gì giá trị ngoài kinh nghiệm thực tế. DN trong nước lại đòi hỏi bằng cấp, chứng chỉ, trong khi kinh nghiệm làm việc thực tế của tôi lại khó chứng minh trên giấy tờ" - anh Thanh bày tỏ.

Chị Võ Thanh Trúc (quê Đồng Tháp), từng là lao động kỹ thuật tại Nhật Bản, cho hay dù quen với môi trường làm việc kỷ luật, chị vẫn gặp khó khăn khi tìm công việc đúng chuyên môn tại quê nhà. Vì không có chứng chỉ nghề và kinh nghiệm làm việc tại DN trong nước, chị chấp nhận làm lao động phổ thông với thu nhập thấp hơn nhiều so với năng lực.

Trong khi đó, anh Nguyễn Công Tuấn (quê Quảng Trị), có hơn 8 năm làm việc trong lĩnh vực cơ khí tại Hàn Quốc, mong muốn tìm vị trí quản lý sản xuất hoặc tổ trưởng kỹ thuật khi về nước. Tuy nhiên, hồ sơ của anh vẫn bị xếp chung với lao động phổ thông do thiếu chứng chỉ theo khung kỹ năng trong nước.

Với hơn 5 năm làm tổ trưởng chuyền may công nghiệp tại Đài Loan (Trung Quốc), chị Lý Thị Thy Thy (quê Đồng Nai) cũng không thể tìm được công việc phù hợp khi hồi hương. "Nhiều công ty gần nhà trả mức lương thấp như công nhân may chưa có kinh nghiệm nên tôi từ chối. Tôi đành mua trả góp ô tô điện chạy dịch vụ để có tiền nuôi con và mẹ già" - chị cho biết.

Cần kênh kết nối hiệu quả

Rất nhiều NLĐ hồi hương dù không thiếu năng lực vẫn không được DN trong nước tiếp nhận. Trong khi đó, nhiều DN trong nước lại khẳng định đang "khát" lao động có tay nghề.

Theo đại diện một công ty sản xuất linh kiện có vốn đầu tư nước ngoài tại TP HCM, DN ưu tiên tuyển lao động từng làm việc tại Nhật Bản, am hiểu quy trình và có tác phong công nghiệp. Nhiều vị trí việc làm được rao tuyển với mức lương 25-30 triệu đồng/tháng, song vấn đề mà DN này gặp phải là những lao động hồi hương ứng tuyển đều không phù hợp.

Ông Trần Ngọc Biên, Giám đốc Công ty TNHH T&C Auto Center, cho biết sẵn sàng trả lương cao hơn mặt bằng chung cho NLĐ từng làm việc tại Hàn Quốc hay Nhật Bản, nếu kỹ năng được đánh giá rõ ràng. "DN không ngại trả lương cao nhưng cần cơ chế đánh giá minh bạch, thay vì chỉ qua bằng cấp" - ông nhấn mạnh.

Thực trạng này cho thấy sự đứt gãy kết nối cung - cầu lao động, dẫn đến nguy cơ lãng phí một nguồn lực đã được đầu tư lớn về thời gian, tiền bạc và chính sách. Các chuyên gia lao động cho rằng giải pháp then chốt là xây dựng cơ chế định danh và công nhận kỹ năng nghề cho NLĐ hồi hương; có hình thức đánh giá thực hành, sát với năng lực thực tế mà họ đã tích lũy ở nước ngoài.

Theo ông Biên, việc xây dựng khung đánh giá kỹ năng linh hoạt, có thể tham chiếu chuẩn nghề quốc tế, sẽ giúp DN rút ngắn thời gian tuyển dụng, còn NLĐ sớm tìm được việc làm phù hợp. Các trung tâm dịch vụ việc làm cũng cần kết nối chặt chẽ, tổ chức những phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho NLĐ hồi hương, xây dựng cơ sở dữ liệu kỹ năng rõ ràng...

Bên cạnh đó, nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo, không để NLĐ hồi hương "tự bơi" giữa thị trường lao động. Khi kỹ năng của NLĐ hồi hương được công nhận, DN chủ động tiếp nhận, còn hệ thống trung gian làm tốt vai trò kết nối, thì bài toán "giàu kinh nghiệm, nghèo cơ hội" mới có lời giải. 


Tin liên quan

NÂNG CHẤT LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU (*): Định hướng tốt, tương lai rộng mở

NÂNG CHẤT LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU (*): Định hướng tốt, tương lai rộng mở

Điều quan trọng trong xuất khẩu lao động là xây dựng tâm thế làm việc, hướng đến mục đích "đi làm thuê, về làm chủ"

NÂNG CHẤT LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU (*): Mở rộng thị trường tiềm năng

Lao động Việt Nam đã tạo được uy tín, thương hiệu trên thị trường quốc tế, được đánh giá cao và nhiều nước mong muốn hợp tác

Điểm tựa cho lao động xuất khẩu

Người lao động bị ốm đau, tai nạn lao động phải về nước trước thời hạn… được hưởng các chính sách hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

lao động việt nam thị trường lao động chất lượng cao lao động trẻ Môi trường làm việc đầu tư nước ngoài kỹ năng nghề phiên giao dịch xuất khẩu lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo