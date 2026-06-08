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Lợi ích lâu dài

An Chi

Trong mọi chiến lược phát triển, con người luôn là yếu tố trung tâm.

Với doanh nghiệp, người lao động (NLĐ) không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất mà còn là tài sản quý giá nhất quyết định năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Vì vậy, chăm lo sức khỏe cho NLĐ không đơn thuần là một chính sách phúc lợi mà còn là sự đầu tư cho sự phát triển bền vững.

Thực tế từ các chương trình khám sức khỏe, tầm soát bệnh do Công đoàn TP HCM tổ chức thời gian qua cho thấy nhiều công nhân - lao động đang mang trong mình các bệnh lý tiềm ẩn mà chưa hề hay biết. Từ các bệnh về hô hấp, thiếu máu, bướu giáp đến những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ ung thư, tất cả đều cho thấy việc phát hiện sớm đóng vai trò rất quan trọng. Nếu không được kiểm tra định kỳ, nhiều người có thể chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn nặng, kéo theo chi phí điều trị lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

Điều đáng ghi nhận là cách tiếp cận hiện nay đã chuyển dần từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh". Những chương trình tầm soát chuyên sâu, ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo trong khám và sàng lọc bệnh không chỉ giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn tạo điều kiện để NLĐ tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng với chi phí thấp hoặc hoàn toàn miễn phí. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, nhất là đối với công nhân có thu nhập còn hạn chế.

Bên cạnh nỗ lực của tổ chức Công đoàn, nhiều doanh nghiệp cũng ngày càng nhận thức rõ rằng sở hữu lực lượng lao động khỏe mạnh chính là nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Không ít đơn vị đã chủ động đầu tư bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn, cải thiện bữa ăn giữa ca, xây dựng môi trường làm việc an toàn, hỗ trợ hoạt động thể thao và nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ.

Những khoản đầu tư này có thể làm tăng chi phí trước mắt nhưng mang lại lợi ích lâu dài thông qua việc giảm tỉ lệ nghỉ việc, giảm tai nạn lao động, nâng cao năng suất và tăng sự gắn kết của NLĐ với doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đằng sau những chương trình khám bệnh, những suất ăn được cải thiện hay những gói bảo hiểm là thông điệp về sự quan tâm và tôn trọng con người. Khi cảm nhận mình được chăm lo và bảo vệ, NLĐ sẽ yên tâm làm việc, thêm động lực cống hiến và đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc thu hút và giữ chân nhân lực không thể chỉ dựa vào tiền lương. Môi trường làm việc an toàn, hệ thống phúc lợi nhân văn và sự quan tâm thực chất đến sức khỏe NLĐ đang trở thành lợi thế quan trọng của doanh nghiệp. Đây cũng là nơi vai trò cầu nối của Công đoàn được thể hiện rõ nét, góp phần đưa các chính sách chăm lo đến gần hơn với NLĐ.

Chăm sóc sức khỏe cho NLĐ vì thế không chỉ là trách nhiệm mà còn là chiến lược phát triển. Khi NLĐ khỏe mạnh, doanh nghiệp sẽ vững mạnh; khi doanh nghiệp phát triển bền vững, NLĐ cũng có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là mối quan hệ hai chiều cần tiếp tục được vun đắp bằng những hành động cụ thể, lâu dài và thực chất. 

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