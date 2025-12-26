Bầu chọn hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình: Ai cũng xứng đáng!

5 đề cử vào vòng bầu chọn hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình Giải Mai Vàng năm nay đều là những gương mặt đã thể hiện tài năng qua các vai diễn tỏa sáng

Những gương mặt lọt vào vòng bầu chọn hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 gồm: Đinh Ngọc Diệp, Lê Phương, Băng Di, Lê Hạ Anh, Bích Ngọc. Họ đều là những nữ diễn viên hoạt động nhiều năm trong nghề, luôn nhiệt huyết và không ngừng nỗ lực ở mỗi vai diễn.

Không ngại thử thách

Năm 2025, nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp gây chú ý với khán giả màn ảnh rộng qua vai Hai Mẫn trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" do Victor Vũ đạo diễn. Hai Mẫn là bạn đồng hành thú vị của thám tử Kiên (Quốc Huy đóng), mang đến cho khán giả những khoảnh khắc giải trí vui nhộn và đầy cảm xúc. Thông qua nét diễn tự nhiên, cô lột tả được nhân vật Hai Mẫn duyên dáng, hài hước.

Đinh Ngọc Diệp

Lê Phương

Băng Di

Lê Hạ Anh

Các nữ diễn viên lọt vào vòng bầu chọn hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025. Ảnh từ trên xuống: Đinh Ngọc Diệp, Lê Phương, Băng Di, Lê Hạ Anh, Bích Ngọc (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Theo NSND Đào Bá Sơn, "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" gặt hái doanh thu cao và những vai diễn tốt trong phim, như Hai Mẫn của Đinh Ngọc Diệp, cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả. "Đinh Ngọc Diệp không phải là gương mặt mới, bởi cô từng tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình. Việc Đinh Ngọc Diệp lọt vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng năm nay không có gì bất ngờ, bởi cô đã thể hiện vai Hai Mẫn đầy duyên dáng. Tôi nghĩ cô ấy là một ứng viên sáng giá của giải thưởng năm nay" - ông nhận định.

Cựu nhà báo Cát Vũ cũng dành nhiều lời khen đối với Đinh Ngọc Diệp. Theo bà, với lợi thế ngoại hình và diễn xuất tốt, được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao, Đinh Ngọc Diệp đầy triển vọng chạm tay vào Giải Mai Vàng năm nay.

Trong khi đó, nhà báo Lưu Phương (VTV) nhận xét: "Vai Hai Mẫn cho thấy sự ổn định về diễn xuất của Đinh Ngọc Diệp, tạo nên một nhân vật có cá tính thú vị, sống động. Đây là hình mẫu người phụ nữ vô tư, "ruột để ngoài da" nhưng thương người và mang nỗi khổ riêng".

Nữ diễn viên Lê Phương cũng được chú ý không kém với vai Bé Gái trong phim dài tập "Cuộc chiến hạ lưu" của đạo diễn Mr. Tô. Bé Gái là "vợ nhặt" của Sáng (Thái Hòa đóng), dù có tính cách "chợ búa", "mồm mép" nhưng là người chân thành, luôn tìm cách vun vén cho gia đình.

Đây là một vai diễn quen mà lạ với Lê Phương, vì cô từng đóng rất nhiều nhân vật có hoàn cảnh khổ sở, nghèo khó và tính cách khác thường. Bé Gái chấp nhận thực tế và đối diện sự nghèo khổ một cách mạnh mẽ, chủ động, chứ không hề chịu đựng, kìm nén.

Năm 2025 là một năm nhiều niềm vui với Lê Phương bởi cô được thử thách, hóa thân vào những vai diễn ấn tượng. Trước Bé Gái, lần đầu tiên trong sự nghiệp, cô đóng vai một người thuộc giới thứ ba tên Kimmie trong phim "Cô đừng thoát khỏi tôi" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh.

"Khả năng diễn xuất của Lê Phương không cần phải bàn luận thêm vì cô đã chứng minh qua nhiều dạng vai trong nhiều phim khác nhau. Điều quan trọng là nữ diễn viên này luôn nỗ lực trong nghề, không ngại thử thách bản thân và đều vượt qua" - nhà báo Hoài Phương (Báo Tuổi Trẻ) nhận định.

Hết mình với đam mê

Nữ diễn viên Băng Di lọt vào vòng bầu chọn hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình Giải Mai Vàng năm nay với vai Thương trong phim "Cục vàng của ngoại" do Khương Ngọc đạo diễn. Thương là con gái bà Hậu (Việt Hương đóng), lớn lên trong vòng tay mẹ nhưng vì bồng bột, cô mang thai trước khi kết hôn. Lần đầu làm mẹ ngoài ý muốn, Thương bị trầm cảm và bé Su, con cô, phải nhờ bà Hậu chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ.

Với một vai nặng về tâm lý, khác hẳn những gì từng thể hiện trên màn ảnh trước đây, Băng Di vẫn lột tả tốt những cảm xúc và chuyển biến của nhân vật. Những phân cảnh đối diễn của cô cùng nghệ sĩ Việt Hương là những điểm nhấn, tạo được ấn tượng với khán giả. Cảnh Thương lúng túng, vừa vui vừa xúc động, có chút tự ti nhưng lại vỡ òa khi nghe bé Su lần đầu gọi là mẹ được Băng Di diễn rất thuyết phục.

"Băng Di đã có nhiều nỗ lực với vai Thương. Trở lại màn ảnh rộng sau vai Tư Mắm trong "Đất rừng Phương Nam", cô diễn xuất tốt hơn trong những phân cảnh tình cảm đầy sức nặng với người mẹ là bà Hậu" - bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM, nhìn nhận.

Nữ diễn viên Lê Hạ Anh, bóng hồng duy nhất trong phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, cũng đầy cơ hội được vinh danh. Nhân vật Hồng do Lê Hạ Anh đảm nhận là nữ y tá kiêm lái đò đưa bộ đội qua sông Thạch Hãn vào Thành cổ Quảng Trị, rồi đưa thương binh từ Thành cổ Quảng Trị ra trạm quân y dã chiến.

Trong "Mưa đỏ", Hồng gặp gỡ Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) và Quang (Steven Nguyễn đóng), được cả hai đặt nặng tình cảm. Tuy nhiên, cô đã chọn Cường - người đứng chung chiến tuyến.

Trong khi đó, nữ diễn viên trẻ Bích Ngọc cũng là ứng viên tiềm năng với vai Bình An trong phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2) do NSƯT Nhâm Minh Hiền đạo diễn. Bình An là một tiểu thư bị thất lạc gia đình, phải chịu nhiều đau khổ. Dẫu vậy, cô vẫn giữ được tấm lòng trong sáng, tính cách ngây ngô, dễ thương.

"Bích Ngọc là một tài năng đầy triển vọng. Cô làm việc nghiêm túc, kỷ luật, trách nhiệm. Nếu cảm thấy cảnh quay chưa đạt, cô luôn chủ động đề nghị đạo diễn cho thử thêm lần nữa. Nét diễn chân chất, tự nhiên, không nặng về kỹ thuật đã giúp Bích Ngọc thể hiện tốt vai Bình An" - NSƯT Nhâm Minh Hiền đánh giá.

Nhiều ý kiến cho rằng các gương mặt trong tốp 5 vòng bầu chọn hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 đều xứng đáng. Chiến thắng cuối cùng gọi tên ai còn phụ thuộc vào sự bình chọn từ khán giả. Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn (Báo Sài Gòn Giải Phóng) cũng phân vân khi lựa chọn. Ông phân tích: "Được sự hậu thuẫn từ đơn vị sản xuất phim và lượng người hâm mộ hùng hậu, tôi không ngạc nhiên nếu Lê Phương được vinh danh. Tuy nhiên, cũng không loại trừ người được gọi tên là Lê Hạ Anh với vai cô y tá chèo đò tạo được nhiều thiện cảm trong "Mưa đỏ", hay Đinh Ngọc Diệp với vai Hai Mẫn hài hước, thông minh trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"…



