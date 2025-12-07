Một nhân viên y tế đột ngột qua đời ở tuổi 28, bác sĩ cảnh báo căn bệnh nguy hiểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Một nhân viên y tế đột ngột qua đời ở tuổi 28, bác sĩ cảnh báo căn bệnh nguy hiểm

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Những ca nhồi máu cơ tim ở tuổi 20-30 gia tăng, bác sĩ cảnh báo lối sống căng thẳng, béo phì, hút thuốc đang khiến người trẻ rơi vào "vùng nguy hiểm".

Ở tuổi 28, chị H. (nhân viên y tế tại Hà Nội) không nghĩ có ngày tên mình xuất hiện trong hồ sơ một ca nhồi máu cơ tim cấp. Những cơn đau thắt ngực dai dẳng, khó thở tăng dần nhưng chị cho rằng mình còn trẻ, không thể mắc "bệnh của người lớn tuổi". 

Chỉ đến khi được đưa vào viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, diễn tiến nhanh, gia đình mới hiểu mức độ nguy hiểm. Mặc dù được xử trí theo phác đồ điều trị nhồi máu cơ tim cấp, chị H. không qua khỏi.

Từng được xem là bệnh tuổi trung niên, nhồi máu cơ tim cấp hiện xuất hiện ngày càng nhiều ở người tuổi 20-30 bởi lối sống căng thẳng, ít vận động và sinh hoạt thiếu lành mạnh.

Một nhân viên y tế tử vong đột ngột ở tuổi 28, bác sĩ cảnh báo một căn bệnh nguy hiểm - Ảnh 1.

Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhập viện và tử vong hiện nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam

TS-BS Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng Khoa Tim mạch 1 - Bệnh viện Nguyễn Trãi, giảng viên chính Đại học Y Dược TPHCM, cho biết bệnh mạch vành trước đây thường xuất hiện ở người từ 40 trở lên. Tuy nhiên, thực tế đã thay đổi nhanh chóng. Tại bệnh viện, hầu như tuần nào cũng ghi nhận 1-2 ca nhồi máu cơ tim cấp ở người trẻ, thậm chí có bệnh nhân mới hơn 20 tuổi.

Nhồi máu cơ tim cấp là thể nặng nhất của bệnh mạch vành, xảy ra khi mạch máu nuôi tim tắc đột ngột, khiến cơ tim co bóp không hiệu quả cũng như các biến chứng nguy hiểm khác. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam và thế giới, nhiều trường hợp đột tử thực chất là do nhồi máu cơ tim cấp.

Nhịp sống nhanh, căng thẳng, thức khuya, ăn uống nhiều đường - mỡ - rượu bia và ít vận động khiến giới trẻ ngày càng dễ mắc bệnh tim mạch. 

Nhiều người lầm tưởng chăm sóc bản thân là ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều, trong khi yếu tố bảo vệ tim mạch quan trọng nhất lại là tập thể dục, ăn uống lành mạnh, không hút thuốc lá và quản lý stress. 

Tình trạng rối loạn mỡ máu, béo phì, tiền đái tháo đường... ghi nhận ngày càng phổ biến ở người trẻ, tạo nền cho xơ vữa mạch vành xuất hiện sớm.

Ngoài lối sống, gene cũng góp phần quan trọng. Một số nghiên cứu ghi nhận người Đông Á và Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, có xu hướng mang các biến thể gene liên quan đến tăng nguy cơ bệnh tim mạch. 

Thế giới hiện sử dụng thang điểm nguy cơ đa gen PRS (polygenic risk score) đã được Hội Tim mạch Mỹ đưa vào đồng thuận thực hành. Tại Việt Nam, Phân hội Xơ vữa thuộc Hội Tim mạch Việt Nam cũng đã đưa chỉ số này vào hướng dẫn kiểm soát rối loạn lipid máu phiên bản mới nhất.

Tầm soát sớm

Những người có nguy cơ di truyền cao vẫn có thể giảm khả năng mắc bệnh nếu điều chỉnh lối sống từ sớm. Gen không thay đổi được nhưng biết mình có nguy cơ sớm sẽ giúp mỗi người kiểm soát cân nặng, mỡ máu, đường huyết, bỏ thuốc lá và duy trì thói quen lành mạnh. Đó chính là giá trị của thang điểm đa gen. Một số trung tâm lớn trong nước đã triển khai xét nghiệm đánh giá nguy cơ tim mạch dựa trên gen. Tuy nhiên, chi phí vẫn là rào cản vì các phương tiện khảo sát mới cần thời gian chứng minh hiệu quả trước khi được bảo hiểm chi trả.

Chuyên gia y tế khuyên cần đến bệnh viện sớm khi có dấu hiệu nguy hiểm gợi ý đến nhồi máu cơ tim cấp như đau ngực dữ dội, tăng dần, kéo dài trên 15-20 phút, không giảm khi nghỉ kèm theo khó thở, vã mồ hôi lạnh. Đau ngực có thể do nhiều nguyên nhân nhưng thà cẩn thận còn hơn bỏ sót, đến viện càng sớm, cơ hội cứu tim càng lớn.


Tin liên quan

Giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim nhờ… một chiếc khẩu trang?

Giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim nhờ… một chiếc khẩu trang?

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Canada đã chỉ ra một lý do bất ngờ thúc đẩy bệnh mạch vành, vốn có thể dẫn đến các cơn nhồi máu cơ tim chết người.

Gặp điều này ở tuổi 36, dễ nhồi máu cơ tim trong tương lai

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Anh cho thấy huyết áp "bình thường nhưng cao" khi còn trẻ có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim sau này.

Suýt mất mạng vì nhầm lẫn nhồi máu cơ tim với đau dạ dày

(NLĐO) - Người đàn ông được người nhà đưa đến bệnh viện kịp thời sau khi xuất hiện cơn đau dạ dày, tức ngực kèm theo ôn ói

đái tháo đường bệnh tim mạch nhân viên y tế người lớn tuổi hút thuốc lá nhồi máu cơ tim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo