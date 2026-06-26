Nâng cao khả năng thích ứng

Vì vậy, sinh viên và người lao động (NLĐ) nói chung cần chủ động trang bị những năng lực thiết yếu để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Kiến thức chuyên môn vẫn là nền tảng quan trọng nhất. Bằng cấp không còn là lợi thế tuyệt đối nếu NLĐ không liên tục học hỏi. Sinh viên nên chủ động tham gia các khóa học ngắn hạn, chương trình thực hành, thực tập tại DN để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Với NLĐ đang làm việc, việc học tập suốt đời cần được xem là yêu cầu bắt buộc. Các khóa đào tạo trực tuyến về công nghệ, quản lý, ngoại ngữ hoặc kỹ năng nghề sẽ giúp NLĐ thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường lao động.

Trong môi trường làm việc hiện đại, kỹ năng số trở thành yêu cầu phổ biến ở hầu hết ngành nghề. NLĐ cần thành thạo các phần mềm văn phòng, công cụ làm việc trực tuyến, biết khai thác hiệu quả các nền tảng số phục vụ công việc. Bên cạnh đó, NLĐ cần trang bị kiến thức cơ bản về AI để sử dụng các công cụ hỗ trợ một cách hiệu quả.

DN hiện không chỉ đánh giá năng lực chuyên môn mà còn rất xem trọng kỹ năng mềm. Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và thích ứng với thay đổi là những yếu tố quyết định hiệu quả công việc.

Ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, sinh viên nên tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, câu lạc bộ hoặc dự án cộng đồng để rèn luyện thêm kỹ năng. Với NLĐ, việc chủ động trao đổi, hợp tác và học hỏi từ đồng nghiệp cũng là cách nâng cao năng lực làm việc.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, ngoại ngữ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp với mức thu nhập tốt hơn. Tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ được các DN ưu tiên, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất, logistics và dịch vụ. Ngay cả khi chưa sử dụng thường xuyên trong công việc, NLĐ cũng nên duy trì thói quen học ngoại ngữ để chuẩn bị cho những cơ hội trong tương lai.

Điều quan trọng nhất đối với NLĐ hiện nay là khả năng thích ứng. Một nghề nghiệp có thể thay đổi hoặc biến mất sau vài năm, song người có tư duy học hỏi và sẵn sàng chuyển đổi sẽ luôn tìm được cơ hội mới.

Thị trường lao động ngày nay không chỉ cần người giỏi chuyên môn mà còn cần người biết học tập liên tục, làm chủ công nghệ và linh hoạt trước mọi thay đổi. Đây chính là "tấm vé" giúp NLĐ đứng vững trong môi trường việc làm ngày càng cạnh tranh.