Nhân lực IT cần nhưng phải chất

Kỹ năng AI lên ngôi

Báo cáo mới đây của nền tảng ITviec cho thấy có 15,4% DN đã áp dụng chiến lược "không tăng trưởng, giảm biên chế" đối với đội ngũ IT do tập trung vào triển khai AI để tăng năng suất. ITviec cũng chỉ ra các kỹ năng về điện toán đám mây (19,7%), xử lý dữ liệu (19,7%) và AI/học máy (22,7%) đều thuộc tốp 10 kỹ năng dự kiến tuyển dụng trong nửa đầu năm 2025. Qua đó, nhu cầu sẽ tăng cao về chuyên môn trong quản lý dữ liệu, an ninh mạng và các công nghệ tiên tiến.