Nhiều lựa chọn việc làm phù hợp

Từ nay đến đầu năm 2026, các doanh nghiệp (DN) ở TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh… đồng loạt tăng tốc tuyển dụng nhằm đáp ứng kế hoạch mở rộng sản xuất - kinh doanh.

Tuyển dụng khởi sắc

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) thuộc Sở Nội vụ TP HCM, nhu cầu tuyển dụng quý IV/2025 tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng các đơn vị đăng ký qua trung tâm, có hơn 50 DN tuyển lao động cho giai đoạn cuối năm, với hàng ngàn vị trí ở các nhóm ngành sản xuất, bán lẻ, logistics, thương mại - dịch vụ và công nghệ thông tin.

Nhiều DN tại KCX-KCN như Tân Thuận, Hiệp Phước, Linh Trung đã bắt đầu tuyển bổ sung lao động sau thời gian giảm đơn hàng. Nhu cầu nổi bật tập trung ở nhóm công nhân kỹ thuật, vận hành máy, nhân viên kho - giao nhận, cùng các vị trí kế toán, nhân sự, chăm sóc khách hàng để phục vụ mùa cao điểm Tết.

Qua khảo sát tại các sàn giao dịch việc làm, thu nhập bình quân của lao động phổ thông (LĐPT) từ 8 - 12 triệu đồng/tháng, lao động kỹ thuật từ 12 - 20 triệu đồng/tháng, tùy trình độ và tính chất công việc. Một số DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực cơ khí, điện tử sẵn sàng thưởng "giữ chân" để bảo đảm nguồn nhân lực ổn định sau Tết.

"Thị trường lao động đang ấm dần, DN chủ động tuyển trước để không thiếu hụt nhân sự giai đoạn đầu năm 2026. Người lao động (NLĐ) có kinh nghiệm hoặc sẵn sàng làm việc sớm sẽ có nhiều lựa chọn hơn" - ông Nguyễn Văn Công, giám đốc một công ty cung ứng nhân lực tại TP HCM, nhận xét.

Các nhà tuyển dụng mong muốn gặp trực tiếp ứng viên để tuyển đúng người

Tại Đồng Nai, Trung tâm DVVL tỉnh này cho biết tổng nhu cầu tuyển dụng tháng 9-2025 đạt hơn 13.273 lao động, trong đó hơn một nửa là LĐPT. Nhiều DN trong các KCN Biên Hòa, Amata, Long Thành, Nhơn Trạch đang tăng tốc tuyển người cho các dây chuyền mới và các đơn hàng xuất khẩu cuối năm.

Một số DN FDI như Chang Shin, Taekwang, Fujitsu, Formosa Đồng Nai… đã khởi động đợt tuyển hàng ngàn lao động, chủ yếu ở nhóm may giày, điện tử, cơ khí và nhựa kỹ thuật. Theo lãnh đạo Trung tâm DVVL tỉnh Đồng Nai, số lượng DN tham gia sàn việc làm quý IV/2025 tăng rõ rệt. Ngoài nhu cầu LĐPT, nhiều DN cũng tìm kiếm kỹ thuật viên, thợ cơ khí, vận hành máy CNC và nhân viên kiểm tra chất lượng. NLĐ có tay nghề sẽ có nhiều cơ hội nâng thu nhập hơn so với các năm trước.

Cùng với đó, các DN địa phương đang đẩy mạnh tuyển thời vụ, bán thời gian để đáp ứng nhu cầu sản xuất, đóng gói hàng hóa dịp Tết. Đây là cơ hội cho sinh viên, lao động tự do hoặc người muốn tăng thu nhập ngắn hạn.

Tận dụng tốt cơ hội

Theo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, nhiều DN trên địa bàn đang cần tuyển hàng ngàn LĐPT và lao động kỹ thuật để phục vụ sản xuất, nhất là tại các KCN Phước Đông, Trảng Bàng, Thành Thành Công, đặc biệt là KCN Thủ Thừa.

Bà Nguyễn Thị Ánh, đại diện một DN may mặc tại Tây Ninh, cho biết các đơn hàng xuất khẩu đã ổn định trở lại nên đơn vị này đang tuyển bổ sung hơn 600 lao động cho 3 chuyền may mới, ưu tiên người có kinh nghiệm và sẵn sàng tăng ca trong mùa cao điểm.

Tỉnh Tây Ninh hiện có hơn 2.200 DN hoạt động, trong đó khoảng 300 DN FDI, với tổng số lao động làm việc hơn 162.000 người. Dự kiến cuối năm nay, nhu cầu tuyển mới có thể tăng thêm 3.000 - 5.000 vị trí, tập trung tại khu vực phía Bắc và Đông Bắc tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Công, công ty đang cần người vận hành máy tự động, thợ điện, nhân viên kỹ thuật biết đọc bản vẽ hoặc giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh nhưng nguồn cung vẫn thiếu. "LĐPT dư thừa nhưng người giỏi nghề và có tính kỷ luật thì khan hiếm. Đây là thách thức lớn nhất của thị trường phía Nam hiện nay" - ông Công nhấn mạnh.

Dù thị trường việc làm đang khởi sắc, sự chênh lệch giữa cung - cầu lao động vẫn lớn. Một bên, DN cần người có kỹ năng và thái độ chuyên nghiệp; bên kia, không ít lao động vẫn tìm việc theo kiểu "thời vụ", thiếu cam kết lâu dài. Chuyên gia dự báo nguồn nhân lực Trần Tuấn Anh cho rằng phải tăng tốc đào tạo kỹ năng, nâng chất lượng nguồn nhân lực, tình trạng "cần nhiều mà vẫn thiếu người phù hợp" sẽ còn kéo dài. Địa phương và DN cần phối hợp tổ chức đào tạo tại chỗ, gắn dạy nghề với nhu cầu thực tế.

Từ thực tế tại các địa phương cho thấy thị trường tuyển dụng phía Nam đang phục hồi mạnh, cả về quy mô lẫn chất lượng. Nhu cầu lao động không chỉ tập trung ở lĩnh vực sản xuất mà còn mở rộng sang dịch vụ, công nghệ, thương mại. Với đà này, quý I/2026 dự báo tiếp tục "nóng" về nhu cầu nhân lực. Nếu tận dụng tốt cơ hội, NLĐ sẽ tìm được việc làm ổn định và có cơ hội nâng cao thu nhập, tay nghề.

JobLink 2025: Kết nối cung - cầu JobLink 2025 là chương trình kết nối trực tiếp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng do Báo Người Lao Động phối hợp cùng các đối tác tổ chức. Sự kiện quy tụ nhiều DN, đơn vị và cơ sở đào tạo từ TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, mang đến hàng chục ngàn cơ hội việc làm mới. Sự kiện diễn ra từ 7 giờ đến 18 giờ ngày 9-11 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên - số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM. Theo thống kê từ Ban Tổ chức Job Link 2025, đến nay đã có 40 DN và nhà tuyển dụng đăng ký tham gia, với hơn 5.000 vị trí việc làm đa dạng ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, từ lao động phổ thông đến lao động có chuyên môn kỹ thuật cao.



