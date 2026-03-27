Những thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 27-3

Thêm "cửa" an cư cho người lao động

Tối 27-3, LĐLĐ TPHCM và Công ty CP Tập đoàn Phú Cường đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác triển khai dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trên địa bàn TPHCM.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/them-cua-an-cu-cho-nguoi-lao-dong-tai-tphcm-196260327193139992.htm

Hàng ngàn người tiễn Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Sáng 27-3, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn - TPHCM (số 6 bis Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM) đã diễn ra Thánh lễ An táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Hàng ngàn người gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã đến tham dự buổi lễ, tiễn biệt Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/hang-ngan-nguoi-tien-duc-hong-y-gioan-baotixita-pham-minh-man-196260327112949036.htm

TPHCM muốn mở "thiên đường săn sale"

Ngày 27-3, tại buổi làm việc của Bộ Công Thương với Sở Công Thương TPHCM do thứ trưởng Phan Thị Thắng làm Trưởng đoàn, chủ đề "TPHCM thí điểm đối mô hình Trung tâm Outlet (bán hàng tập trung nhiều thương hiệu, giảm giá thường xuyên, xử lý được lượng hàng tồn kho…)" được các đại biểu thảo luận.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-muon-mo-thien-duong-san-sale-hoat-dong-suot-nam-196260327181044463.htm

Thể thao TP HCM: 50 năm "Tự hào truyền thống - Vững bước tương lai"

Suốt 50 năm qua, thể thao TP HCM luôn giữ vai trò tiên phong, là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ vận động viên tài năng, đóng góp quan trọng cho thể thao nước nhà. Nhiều gương mặt xuất sắc tiêu biểu qua từng thời kỳ, thập niên 1990 và 2000 thế kỷ trước có Trần Quang Hạ, Hồ Nhất Thống, Lý Đức, Cao Ngọc Phương Trinh... và ngày nay có Trần Quyết Chiến, Lê Quang Liêm, Châu Tuyết Vân, Lại Lý Huynh…

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/the-thao-tp-hcm-50-nam-tu-hao-truyen-thong-vung-buoc-tuong-lai-196260327151440832.htm

Có gì đặc biệt ở "siêu giàn khoan" vừa được đặt tên tại TPHCM

Giàn khoan PV DRILLING IX được trang bị hệ thống hiện đại, có khả năng thi công giếng khoan có độ sâu đến 30.000ft và sức chứa đến 170 người làm việc trực tiếp.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/co-gi-dac-biet-o-sieu-gian-khoan-hien-dai-pv-drilling-vua-duoc-dat-ten-tai-tphcm-196260327181608536.htm