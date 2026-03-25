Thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 25-3: Chốt phương án tuyển sinh 3 cấp học

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu tăng cường quản lý tài sản công

Ngày 25-3, đoàn công tác Thường trực Thành ủy TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Trưng, phường Thủ Đức.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu kết luận buổi làm việc

Thông tin tuyển sinh lớp 10 năm 2026 chính thức

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 ở TPHCM vừa được UBND TP thông qua, gồm nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ thực hiện xét tuyển vào các trường, như sau: Trường THCS - THPT Thạnh An, xã Thạnh An: đối tượng là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường này trong năm học 2025-2026.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 được tổ chức vào ngày 1 và 2 -6, theo phương thức thi tuyển và thực hiện xét tuyển ở 3 trường THPT

TPHCM "chốt" kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6

UBND TPHCM vừa chính thức ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026 - 2027. Trong đó, công tác đăng ký tuyển sinh thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ duy nhất là trang tuyển sinh của thành phố (https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn).

Không cần mang theo tiền mặt khi đi xe buýt, metro

Từ ngày 25-3-2026, giải pháp Apple Pay với chế độ Express Transit chính thức được triển khai trên hệ thống giao thông công cộng, bao gồm metro số 1. Người dân có thể "chạm và đi" mà không cần mở khóa thiết bị. Cách này tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Hơn 7,8 ha đất được giao cho doanh nghiệp không qua đấu giá

UBND TPHCM vừa có quyết định về việc giao đất cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông 78.887 m² đất tại lô số 6 - khu 6B - khu chức năng số 6 - Đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, TPHCM. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TPHCM ký quyết định giao đất.

"Danh sách đen" các xe máy tùy tiện băng qua đường sắt

Ngày 25-3, Phòng CSGT Công an TPHCM thông tin danh sách phạt nguội nhiều xe máy băng qua đường sắt.

Tuyến đường sắt Bắc – Nam đi qua địa bàn TPHCM có chiều dài hơn 23 km, đi qua 10 phường. Khu vực tại điểm giao cắt là "điểm nóng" về trật tự an toàn giao thông.

