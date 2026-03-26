Thời sự

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 26-3

PHAN ANH

(NLĐO) - Ngày 26-3, TPHCM ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý: tổng kết công tác bầu cử, hội thảo đổi mới mô hình quản trị phát triển, xét xử loạt vụ án...

TPHCM hoàn thành nhiều nội dung vượt tiến độ trong tổ chức bầu cử

Ngày 26-3, Ủy ban Bầu cử TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 26-3: - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, cho biết công tác bầu cử của thành phố đã được triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội non sông của toàn dân trên địa bàn.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-hoan-thanh-nhieu-noi-dung-vuot-tien-do-trong-to-chuc-bau-cu-196260326111232668.htm

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 - Lần thứ I

Ngày 26-3, Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 - Lần thứ I với chủ đề: "Doanh nghiệp trước cú sốc địa chính trị toàn cầu: Ứng phó thế nào?".

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 26-3: - Ảnh 2.

Quang cảnh diễn đàn

Diễn đàn nhằm trao đổi, phân tích và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp về các giải pháp ứng phó hiệu quả với những biến động của môi trường kinh tế toàn cầu.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/bao-nguoi-lao-dong-to-chuc-dien-dan-kinh-te-viet-nam-lan-1-2026-196260325211707548.htm

TPHCM và bài toán đổi mới quản trị trong kỷ nguyên số

Sáng 26-3, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức hội thảo "Đổi mới mô hình quản trị phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-va-bai-toan-doi-moi-quan-tri-trong-ky-nguyen-so-19626032611234725.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 26-3: - Ảnh 3.

Quang cảnh hội thảo


Công viên Bãi Sau Vũng Tàu "hồi sinh" sau những ngày cát phủ

Sáng 26-3, dọc tuyến Công viên Thùy Vân (Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM) khoác lên mình diện mạo mới sau những ngày bị cát biển "tấn công".

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 26-3: - Ảnh 5.

Công viên Bãi Sau Vũng Tàu "hồi sinh"

Không còn cảnh cát tràn lối đi, vùi lấp thảm cỏ, khu vui chơi như một tuần trước, không gian ven biển nay đã thông thoáng, sạch đẹp. Hình ảnh trên là thời điểm hơn 1 tuần trước, cát phủ kín, dày từng lớp.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cong-vien-bai-sau-vung-tau-hoi-sinh-sau-nhung-ngay-cat-phu-196260326094332227.htm

Phạt tài xế đỗ xe bên trái đường một chiều ở trung tâm TPHCM

Ngày 26-3, Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT Công an TPHCM xử phạt tài xế ô tô N.M.N (ngụ TPHCM) về hành vi dừng, đỗ ô tô bên trái đường một chiều.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 26-3: - Ảnh 6.

Phạt tài xế đỗ xe ngược chiều

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/phat-tai-xe-do-xe-ben-trai-duong-mot-chieu-o-trung-tam-tphcm-196260326080938698.htm

Ngỡ ngàng "siêu thị giấy tờ giả" phân phối về TPHCM

Ngày 26-3, TAND TPHCM tuyên án đối với 8 bị cáo trong đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy mô lớn, hoạt động tinh vi qua mạng xã hội Telegram.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 26-3: - Ảnh 7.

Các bị cáo tại tòa

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/ngo-ngang-sieu-thi-giay-to-gia-phan-phoi-ve-tphcm-196260326132300928.htm

Vụ "luật ngầm" tại Khu Công nghệ cao: Bản án cho nhóm bảo vệ

Ngày 26-3, TAND TPHCM tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án bảo kê xe quá tải lưu thông giờ cấm vào Khu Công nghệ cao TPHCM. Đây là 12 người từng là nhân viên tại đội bảo vệ thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 26-3: - Ảnh 8.

Bị cáo tại tòa

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/vu-luat-ngam-tai-khu-cong-nghe-cao-ban-an-cho-nhom-bao-ve-196260326093745722.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 25-3: Chốt phương án tuyển sinh 3 cấp học

Thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 25-3: Chốt phương án tuyển sinh 3 cấp học

(NLĐO) - Trong ngày 25-3, lãnh đạo Thành ủy TPHCM làm việc với phường Bình Trưng, phường Thủ Đức. UBND TP thông qua kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 23-2: hơn 100 xe máy vi phạm vào "danh sách đen"

(NLĐO) - Trong ngày 23-2, tại TPHCM có nhiều thông tin thời sự như điều chỉnh giao thông ở khu đô thị mới Thủ Thiêm; nhu cầu mua bếp điện của người dân tăng vọt

Những thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 20-3

(NLĐO) - Ngày 20-3, tại TPHCM có nhiều thông tin thời sự nổi bật như: Công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM; Công an bắt vợ cố diễn viên Quý Bình...

