Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 26-3

TPHCM hoàn thành nhiều nội dung vượt tiến độ trong tổ chức bầu cử



Ngày 26-3, Ủy ban Bầu cử TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, cho biết công tác bầu cử của thành phố đã được triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội non sông của toàn dân trên địa bàn.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 - Lần thứ I

Ngày 26-3, Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 - Lần thứ I với chủ đề: "Doanh nghiệp trước cú sốc địa chính trị toàn cầu: Ứng phó thế nào?".



Quang cảnh diễn đàn

Diễn đàn nhằm trao đổi, phân tích và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp về các giải pháp ứng phó hiệu quả với những biến động của môi trường kinh tế toàn cầu.

TPHCM và bài toán đổi mới quản trị trong kỷ nguyên số

Sáng 26-3, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức hội thảo "Đổi mới mô hình quản trị phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

Quang cảnh hội thảo



Công viên Bãi Sau Vũng Tàu "hồi sinh" sau những ngày cát phủ

Sáng 26-3, dọc tuyến Công viên Thùy Vân (Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM) khoác lên mình diện mạo mới sau những ngày bị cát biển "tấn công".

Công viên Bãi Sau Vũng Tàu "hồi sinh"

Không còn cảnh cát tràn lối đi, vùi lấp thảm cỏ, khu vui chơi như một tuần trước, không gian ven biển nay đã thông thoáng, sạch đẹp. Hình ảnh trên là thời điểm hơn 1 tuần trước, cát phủ kín, dày từng lớp.

Phạt tài xế đỗ xe bên trái đường một chiều ở trung tâm TPHCM

Ngày 26-3, Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT Công an TPHCM xử phạt tài xế ô tô N.M.N (ngụ TPHCM) về hành vi dừng, đỗ ô tô bên trái đường một chiều.

Phạt tài xế đỗ xe ngược chiều

Ngỡ ngàng "siêu thị giấy tờ giả" phân phối về TPHCM

Ngày 26-3, TAND TPHCM tuyên án đối với 8 bị cáo trong đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy mô lớn, hoạt động tinh vi qua mạng xã hội Telegram.

Các bị cáo tại tòa

Vụ "luật ngầm" tại Khu Công nghệ cao: Bản án cho nhóm bảo vệ

Ngày 26-3, TAND TPHCM tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án bảo kê xe quá tải lưu thông giờ cấm vào Khu Công nghệ cao TPHCM. Đây là 12 người từng là nhân viên tại đội bảo vệ thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM.

Bị cáo tại tòa

