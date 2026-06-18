Nơi công nhân cảm nhận sự sẻ chia

Mới đây, hàng trăm công nhân (CN) cao su tại Nông trường 5, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (TP Đồng Nai) đã có dịp gặp gỡ, quây quần bên "Bữa cơm Công đoàn" do Ban Giám đốc và Công đoàn công ty tổ chức. Chương trình mang đến niềm vui, sự động viên cho những CN đang ngày đêm lao động, góp phần xây dựng sự gắn bó giữa người lao động (NLĐ) với doanh nghiệp (DN).

Không chỉ chăm lo vật chất

Bà Vũ Thị Thùy Trang, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, cho biết những năm qua, ban lãnh đạo và Công đoàn luôn xác định NLĐ là trung tâm của sự phát triển, là nguồn lực quyết định hiệu quả sản xuất - kinh doanh và sự phát triển bền vững của DN.

Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, công ty luôn xem công tác chăm lo NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Các hoạt động trong Tháng CN không chỉ hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, tạo điều kiện để CN phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất và gắn bó lâu dài với công ty.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, dùng cơm cùng người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh .Ảnh: ANH THƯ

Ngay từ khi phát động Tháng CN, công ty và Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng 1.630 thùng mì cho CN khai thác mủ cao su nhân dịp đầu mùa khai thác mủ mới; thăm hỏi, tặng quà 100 CN có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn lao động, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.

"Chương trình Bữa cơm Công đoàn là hoạt động tiếp nối chuỗi sự kiện trong Tháng CN. Đây là dịp để Ban lãnh đạo, tổ chức Công đoàn và NLĐ gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường sự thấu hiểu và đồng hành vì mục tiêu phát triển chung" - bà Trang cho hay.

Tại chương trình, ngoài việc cùng thưởng thức bữa cơm trong không khí ấm cúng và trao đổi cởi mở với lãnh đạo, tập thể NLĐ còn đón nhận nhiều tin vui từ Công đoàn Cao su Việt Nam. Theo đó, Công đoàn ngành đã hỗ trợ 520 triệu đồng để thực hiện chương trình "Mái ấm Công đoàn" và 14 triệu đồng xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ.

Dịp này, 10 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn cũng được trao tặng những phần quà nghĩa tình trị giá 1 triệu đồng/phần, góp phần san sẻ khó khăn trong cuộc sống.

Mang niềm vui đến với người lao động

Tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi), nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được triển khai trong Tháng CN nhằm chăm lo đoàn viên và NLĐ.

Ông Phạm Bá Thiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray, cho biết các hoạt động đều hướng về cơ sở, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất, đồng thời tăng cường huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.

Công đoàn công ty đã trao tặng 2 "Mái ấm Công đoàn", mỗi căn trị giá 50 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ sửa chữa 2 căn khác, mỗi căn 20 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn về nhà ở từ nguồn Quỹ Mái ấm Công đoàn.

Ngoài ra, 34 phần quà trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/phần cũng được trao cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm hỗ trợ CN mới tuyển dụng trong năm 2026 sớm ổn định cuộc sống, công ty và Công đoàn còn tổ chức 2 đợt trao 292 phần quà gồm gạo, dầu ăn, nước mắm và nhiều nhu yếu phẩm khác, tổng trị giá 146 triệu đồng.

Bên cạnh công tác chăm lo, công ty còn tổ chức tuyên truyền pháp luật, tập huấn kỹ năng và đối thoại định kỳ để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. "Qua đó, Công đoàn công ty tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành với NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển bền vững" - ông Thiệp nhấn mạnh.

Trong khi đó, Công đoàn Công ty CP Cao su Việt Lào vừa khai mạc Hội thao hưởng ứng Tháng CN năm 2026. Điểm nhấn là giải bóng đá nam với sự tham gia của 6 đội bóng, quy tụ hơn 100 vận động viên là cán bộ, CN - lao động đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc.

Hội thao kéo dài đến ngày 27-6, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích sau giờ làm việc, đồng thời khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong đoàn viên, NLĐ. Đây cũng là dịp để CN giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động và hiệu quả.