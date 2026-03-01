HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Ông Lững rời đi, mặt bằng cầu Mỹ An được giải phóng để thi công

Tin, ảnh; clip: Quang Tám

(NLĐO) - Hộ ông Dương Thanh Lững đã rời đi, trả mặt bằng để thi công hoàn thiện nút giao cầu Mỹ An bắc qua sông Phổ Lợi, nối vào Quốc lộ 49.

Ngày 1-3, ông Nguyễn Văn Trai - Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ, TP Huế - cho biết hộ ông Dương Thanh Lững (trú phường Dương Nỗ) đã thu dọn tài sản, rời đi nơi khác sinh sống để bàn giao mặt bằng thi công hạng mục mở rộng nút giao cầu Mỹ An – Quốc lộ 49.

Ông Lững đã rời đi, điểm tắc mặt bằng cầu Mỹ An đã được giải phóng - Ảnh 1.

Ông Dương Thanh Lững cam kết bàn giao mặt bằng trước ngày 26-2. Những ngày qua, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã cử lực lượng đến hỗ trợ gia đình này di dời đồ đạc.

Theo ông Trai, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 đã tiếp nhận mặt bằng và bàn giao lại cho chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Huế để triển khai thi công hoàn thiện hạng mục còn dang dở.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy căn nhà cấp 4 rộng 40,05 m² cùng quán bán thịt bò của gia đình ông Lững đã được tháo dỡ. Máy móc được huy động san ủi, làm phẳng mặt bằng, chuẩn bị cho việc thi công phần kè và làn đường còn lại.

Ông Lững đã rời đi, điểm tắc mặt bằng cầu Mỹ An đã được giải phóng - Ảnh 2.

Đến ngày 28-2, gia đình ông Lững đã di chuyển đồ đạc, bàn giao mặt bằng ở nút giao cầu Mỹ An - Quốc lộ 49.

Trước đó, do vướng mặt bằng hộ dân này, hạng mục mở rộng nút giao cầu Mỹ An thuộc Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi – Mộc Hàn – Phú Khê với tổng vốn đầu tư 85 tỉ đồng, triển khai từ tháng 11-2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2026, bị đình trệ thời gian dài. Theo thiết kế, nút giao được mở rộng thành 4 làn xe; đến nay đã hoàn thành 3 làn và sơn vạch phân làn.

Ông Lững đã rời đi, điểm tắc mặt bằng cầu Mỹ An đã được giải phóng - Ảnh 3.

Mặt bằng đã được bàn giao, dự kiến hạng mục còn lại sẽ được thi công hoàn tất trong 1 tháng.

Tuy nhiên, còn 35 m kè thuộc gói thầu số 23 và một đoạn làn đường sát bờ sông Phổ Lợi, đoạn từ cầu Mỹ An đến trung tâm Huế rộng 3,5 m thuộc gói thầu số 9 chưa thể triển khai, với giá trị hợp đồng còn lại khoảng 700 triệu đồng. Đơn vị thi công phải neo sà lan chờ mặt bằng suốt nhiều tháng. Đoạn đường bị "bóp chẹt", tốc độ lưu thông tối đa qua khu vực này chỉ 50 km/giờ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặt bằng cầu Mỹ An - Quốc lộ 49 đã hết bị tắc do gia đình ông Lững đã rời đi.

Theo hồ sơ, hơn 10 năm trước, UBND huyện Phú Vang đã thu hồi khu đất của ông Lững do nằm trong hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 49. Gia đình ông được giao 158 m² đất tái định cư cách vị trí cũ khoảng 400 m và đã xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, sau đó, gia đình bán nhà, quay trở lại khu đất cũ sinh sống và buôn bán.

Do không đủ điều kiện được bồi thường đất và bố trí tái định cư lần nữa, sau nhiều lần làm việc và vận động của chính quyền phường Dương Nỗ, gia đình ông Lững đồng ý nhận hơn 71 triệu đồng tiền bồi thường tài sản trên đất (căn nhà cấp 4) và cam kết di dời sau Tết Bính Ngọ 2026.

Ông Lê Thành Nhân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Huế, cho biết phần kè và làn đường còn lại dự kiến hoàn tất trong vòng 1 tháng, khép lại "điểm nghẽn" tồn tại suốt nhiều tháng qua tại cửa ngõ phía đông nam TP Huế.

