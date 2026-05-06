Ngày 6-5, Công an xã Hưng Lộc (TP Huế) cho biết đơn vị vừa phối hợp người dân kịp thời cứu giúp một cụ ông đi lạc, kiệt sức trong rừng keo trên địa bàn.



Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 5-5, người dân thôn Hòa Lộc (Hưng Lộc) phát hiện một cụ ông lớn tuổi đi lang thang, có biểu hiện mệt lả tại khu vực rừng keo ven Tỉnh lộ 15B. Thời điểm tiếp cận, cụ đi đứng không vững, gần như kiệt sức vì đói nên người dân nhanh chóng trình báo công an.

Cụ ông đi lạc được đưa vào cán bộ tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã để ăn uống, nghỉ ngơi.

Nhận tin, Công an xã Hưng Lộc cử lực lượng đến hiện trường. Do khu vực rừng vắng, trời tối, không có nhà dân, nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Khi tìm thấy, cụ ông đã nằm lả giữa rừng. Lực lượng chức năng lập tức đưa cụ về nhà dân gần đó, cho ăn uống để hồi sức.

Sợi dây chuyền vàng cùng tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng được tìm thấy ở người cụ ông.

Qua xác minh, cụ ông tên Nguyễn Quang (trú xã Vinh Lộc), đã rời khỏi nhà khoảng 3 ngày. Đáng chú ý, dù không mang theo giấy tờ tùy thân và tinh thần không ổn định nhưng trên người cụ vẫn đeo một dây chuyền vàng, chiếc đồng hồ cùng tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng.

Ngay trong tối cùng ngày, Công an xã Hưng Lộc liên hệ Công an xã Vinh Lộc để thông báo, đồng thời phối hợp gia đình đưa cụ về chăm sóc. Người thân cho biết ông Quang thường xuyên bỏ nhà đi lang thang nên gia đình đã nhiều lần đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 27-4, người dân thôn Hòa Lộc cũng phát hiện một cụ ông khác nằm lả bên đường dẫn vào khu vực hồ thủy điện Tả Trạch trong tình trạng kiệt sức. Người trực tiếp tham gia cứu hộ trong cả hai vụ việc là ông Hồ Đắc Lực, cán bộ tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã. Ở vụ trước, lực lượng chức năng phát hiện cụ ông mang theo tiền, giấy tờ và cả một thỏi vàng SJC 1 lượng.