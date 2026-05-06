HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện cụ ông kiệt sức trong rừng tràm với dây chuyền vàng trên người

Q.Nhật

(NLĐO) - Cụ ông rời nhà 3 ngày, được phát hiện trong tình trạng kiệt sức, không có giấy tờ tuỳ thân nhưng trên người mang dây chuyền vàng.

Ngày 6-5, Công an xã Hưng Lộc (TP Huế) cho biết đơn vị vừa phối hợp người dân kịp thời cứu giúp một cụ ông đi lạc, kiệt sức trong rừng keo trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 5-5, người dân thôn Hòa Lộc (Hưng Lộc) phát hiện một cụ ông lớn tuổi đi lang thang, có biểu hiện mệt lả tại khu vực rừng keo ven Tỉnh lộ 15B. Thời điểm tiếp cận, cụ đi đứng không vững, gần như kiệt sức vì đói nên người dân nhanh chóng trình báo công an.

Cụ ông đi lạc trong rừng tràm , kiệt sức nhưng vẫn đeo dây chuyền vàng - Ảnh 1.

Cụ ông đi lạc được đưa vào cán bộ tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã để ăn uống, nghỉ ngơi.

Nhận tin, Công an xã Hưng Lộc cử lực lượng đến hiện trường. Do khu vực rừng vắng, trời tối, không có nhà dân, nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Khi tìm thấy, cụ ông đã nằm lả giữa rừng. Lực lượng chức năng lập tức đưa cụ về nhà dân gần đó, cho ăn uống để hồi sức.

Cụ ông đi lạc trong rừng tràm , kiệt sức nhưng vẫn đeo dây chuyền vàng - Ảnh 2.

Sợi dây chuyền vàng cùng tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng được tìm thấy ở người cụ ông.

Qua xác minh, cụ ông tên Nguyễn Quang (trú xã Vinh Lộc), đã rời khỏi nhà khoảng 3 ngày. Đáng chú ý, dù không mang theo giấy tờ tùy thân và tinh thần không ổn định nhưng trên người cụ vẫn đeo một dây chuyền vàng, chiếc đồng hồ cùng tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng.

Ngay trong tối cùng ngày, Công an xã Hưng Lộc liên hệ Công an xã Vinh Lộc để thông báo, đồng thời phối hợp gia đình đưa cụ về chăm sóc. Người thân cho biết ông Quang thường xuyên bỏ nhà đi lang thang nên gia đình đã nhiều lần đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 27-4, người dân thôn Hòa Lộc cũng phát hiện một cụ ông khác nằm lả bên đường dẫn vào khu vực hồ thủy điện Tả Trạch trong tình trạng kiệt sức. Người trực tiếp tham gia cứu hộ trong cả hai vụ việc là ông Hồ Đắc Lực, cán bộ tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã. Ở vụ trước, lực lượng chức năng phát hiện cụ ông mang theo tiền, giấy tờ và cả một thỏi vàng SJC 1 lượng.

Tin liên quan

Tìm gia đình cho cụ ông đi lạc không nhớ địa chỉ nhà

Tìm gia đình cho cụ ông đi lạc không nhớ địa chỉ nhà

(NLĐO)- Một cụ ông bị tai biến bị lạc vào khu Trung tâm thương mại Royal City (Hà Nội) không nhớ được nhà đang cần mọi người giúp đỡ để đưa về gia đình.

Cụ ông 79 tuổi mang "thỏi vàng" nằm lả bên vệ đường ở giữa rừng tràm

(NLĐO) - Cụ ông 79 tuổi nằm lả bên vệ đường ở giữa khu rừng tràm, công an tiếp cận, hỗ trợ và phát hiện cụ mang theo thỏi kim loại có chữ "vàng SJC 9999".

Cụ ông bán vé số dạo tử vong bất thường trong phòng trọ

(NLĐO) – Thấy cụ ông bán vé số dạo nhiều ngày không ra ngoài nên người dân cùng chủ nhà trọ phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện ông đã tử vong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo