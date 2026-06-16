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Thời sự

Phường ở Huế muốn đưa thủ tục hành chính đơn giản về tổ dân phố giải quyết

Q.Nhật

(NLĐO) - Dự kiến sau sắp xếp lại tổ dân phố, bố trí cán bộ, một phường ở Huế sẽ thí điểm đưa một số thủ tục hành chính đơn giản về cơ sở giải quyết.

Ngày 16-6, ông Lê Hữu Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Thuận An, TP Huế cho biết địa phương này đang tập trung thực hiện kế hoạch sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố theo lộ trình đề ra. 

Theo đó, phường Thuận An có diện tích tự nhiên hơn 36,48 km2, 12.329 hộ với 54.846 nhân khẩu, sau sắp xếp, sáp nhập sẽ giảm 28 tổ dân phố xuống còn 15 tổ dân phố.

Một phường ở Huế muốn đưa thủ tục hành chính đơn giản về tổ dân phố giải quyết - Ảnh 1.

Phường Thuận An muốn thí điểm đưa thủ tục hành chính đơn giản về cơ sở tổ dân phố để giải quyết.

Điều đáng chú ý, ông Ngọc đã chỉ đạo tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận để nghiên cứu, bố trí, sắp xếp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Địa phương cũng nghiên cứu trang bị máy tính tại các nhà văn hóa tổ dân phố, thí điểm đưa một số thủ tục hành chính đơn giản về giải quyết tại cơ sở nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Theo báo cáo của UBND TP Huế, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, công tác cải cách hành chính tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Việc ứng dụng công nghệ số giúp cắt giảm nhiều khâu trung gian, rút ngắn từ 30 - 50% thời gian giải quyết đối với nhiều thủ tục hành chính.

Đặc biệt, việc triển khai tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian và chi phí đi lại. Tỉ lệ hài lòng của người dân đối với tinh thần phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại nhiều địa phương đạt từ 90 -100%.

Đến nay toàn TP Huế có 1.105 thôn, tổ dân phố, gồm 423 thôn và 682 tổ dân phố với tổng số 347.157 hộ gia đình. Sau sắp xếp, TP Huế còn 583 thôn, tổ dân phố, giảm 522 đơn vị.

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