Thời sự

Sau một ngày bị lãnh đạo TP Huế phê bình, công trường đường Phạm Văn Đồng có gì khác?

Tin, ảnh; clip: Quang Tám

(NLĐO) - Kiểm tra thực tế công trường, lãnh đạo UBND TP Huế đã phê bình các đơn vị, nhà thầu liên quan do triển khai thi công chậm so với kế hoạch đề ra.

Ngày 22-1, Ban Quản lý Dự án Cải thiện môi trường nước TP Huế cho biết đang tiến hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại của Gói thầu số 43 H/LCB/7 - Thoát nước, lề đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường Vỹ Dạ, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

- Ảnh 1.

Một nhóm thợ tiến hành lát đá vỉa hè đoạn gần số nhà 181 Phạm Văn Đồng.

Hiện gói thầu này chỉ còn chưa tới 2% giá trị hợp đồng ở các hạng mục lát vỉa hè, điện chiếu sáng. Trong sáng cùng ngày, theo ghi nhận của chúng tôi, tại gói thầu này có 2 nhóm thợ, mỗi nhóm khoảng 5-7 người đang thực hiện lát đá vỉa hè ở đoạn đường trước số nhà 100 và 181 Phạm Văn Đồng.

Có ít nhất 2 nhóm thợ thi công lát đá vỉa hè vào sáng 22-1. 

Trước đó, vào ngày 21-1, tại buổi kiểm tra tại hiện trường về tiến độ thi công gói thầu này,  ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã phê bình các đơn vị, nhà thầu liên quan do triển khai thi công chậm so với kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân khu vực và làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

- Ảnh 2.

Tiến hành lát đá vỉa hè đoạn gần giao với đường Lê Đức Anh

Ông Minh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công khẩn trương rà soát lại tiến độ, tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, phương tiện; tổ chức thi công khoa học, hợp lý. 

- Ảnh 3.

Gói thầu này đã thi công xong mặt đường, hiện chỉ còn hoàn thiện hạng mục điện chiếu sáng, lát vỉa hè.

Đồng thời tăng cường vật tư đá lát vỉa hè, bổ sung thêm các mũi thi công để sớm hoàn thành các hạng mục còn tồn tại của gói thầu. Việc thi công phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Ảnh 4.

Tại buổi kiểm tra, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu tăng cường thêm vật tư đá lát vỉa hè.

Đối với đơn vị giám sát, ông Minh đề nghị thực hiện giám sát hằng ngày và có báo cáo tiến độ; trong tuần phải tập trung xử lý vệ sinh môi trường, đảm bảo hệ thốchung điện chiếu sáng hoạt động ổn định. Yêu cầu các nhà thầu có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành từng hạng mục.

Gói thầu số 43 H/LCB/7 là một trong 7 gói thầu của Dự án cải thiện môi trường nước TP Huế, trong đó có 6 gói thầu xây lắp và 1 gói thầu mua sắm hàng hóa với tổng giá trị gần 1.200 tỉ đồng. Gói thầu này có giá trúng thầu trên 85 tỉ đồng.

Tin liên quan

TPHCM: Đẩy nhanh dự án đường vượt biển Cần Giờ đi Vũng Tàu

TPHCM: Đẩy nhanh dự án đường vượt biển Cần Giờ đi Vũng Tàu

(NLĐO) - UBND TPHCM chỉ đạo khẩn trương triển khai kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về dự án xây dựng đường vượt biển nối Cần Giờ và Vũng Tàu.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng sau gần 30 năm giờ ra sao?

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông tin về tiến độ triển khai và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan Dự án Làng Đại học

Quyết định quan trọng liên quan dự án lấn sông “đình đám” một thời ở Đồng Nai

(NLĐO)-Dự án có quy mô 8,4 ha, trong đó 7,7 ha do lấn dòng chính sông Đồng Nai với tổng chiều dài khoảng 1,3 km và rộng nhất khoảng 100 m

Dự án chậm tiến độ gói thầu dự án ì ạch Dự án cảng sông
