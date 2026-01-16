Thông tin nổi bật ngày 16-1: TPHCM quyết dẹp "xe dù, bến cóc"; YouTuber Đinh Lan lãnh án

TPHCM quyết dẹp "xe dù, bến cóc"

Sáng 16-1, TPHCM đồng loạt ra quân cao điểm lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè và xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc" trên toàn địa bàn, với mục tiêu giành lại không gian công cộng cho người dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-ra-quan-manh-tay-quyet-dep-xe-du-ben-coc-196260116100125375.htm

Khuyến cáo, cảnh báo liên quan đổi tiền mới dịp Tết

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, việc tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các hoạt động đổi tiền mới, tiền lì xì thu phí… là trái phép, là vi phạm quy định pháp luật và phải xử lý nghiêm minh theo quy định.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ong-nguyen-duc-lenh-khuyen-cao-canh-bao-lien-quan-doi-tien-moi-dip-tet-196260116142118824.htm

Công an xử lý hàng chục trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Ban An toàn giao thông UBND phường Bến Thành, TPHCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị và tổng rà soát, xử lý tình trạng kinh doanh vận tải trái quy định trên địa bàn phường.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-phuong-ben-thanh-xu-ly-hang-chuc-truong-hop-lan-chiem-long-duong-via-he-196260116104353707.htm

Huấn luyện viên boxing bị liệt nửa người do chủ quan

Từng là người chơi boxing chuyên nghiệp rồi thành huấn luyện viên, ông Q. có dấu hiệu tê tay chân từ 10 năm trước. Từ 6-7 năm gần đây, khi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu yếu nhẹ, ông vẫn duy trì tập luyện bộ môn này cường độ cao với tâm lý chủ quan "rồi sẽ qua".

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/chu-quan-mot-huan-luyen-vien-boxing-bi-liet-nua-nguoi-196260116131332011.htm

Chủ quan, huấn luyện viên boxing bị liệt nửa người. Ảnh: Ngân Hà

YouTuber Đinh Lan lãnh án

Ngày 16-1, sau một buổi xét xử, TAND Khu vực 7 - TPHCM tuyên án đối với Đinh Thị Lan (49 tuổi, tên gọi khác là Đinh Lan) liên quan việc "nói xấu" vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/youtuber-dinh-lan-lanh-an-ba-nguyen-phuong-hang-yeu-cau-buong-bo-san-si-196260116120217679.htm

Bị cáo Đinh Thị Lan

"Không chấp nhận tình trạng cán bộ đi họp mà không nắm gì hết"

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh "Họp là để giải quyết vấn đề chứ không phải để bàn tới bàn lui, đẩy qua đẩy lại rồi cuối cùng công việc không chạy. Họp phải giải quyết được vấn đề trong thực tiễn. Họp chính là làm việc chứ chúng ta đừng nghĩ tiêu cực tại sao mình họp nhiều quá. Công việc không chạy thì phải họp, nhưng mà họp phải đưa ra kết luận và phải thực hiện, giải quyết được vấn đề".

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-khong-chap-nhan-tinh-trang-can-bo-di-hop-ma-khong-nam-gi-het-196260116091719733.htm