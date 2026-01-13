HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tin nổi bật tại TPHCM ngày 13-1: Chăm lo Tết; BHYT trả hơn 3 tỉ đồng cho 1 người

Thiện An

(NLĐO) - Hơn 150 sĩ quan quân đội đến công tác tại Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, đặc khu

Giới thiệu Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí Thư Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cam kết nỗ lực làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tín nhiệm giới thiệu và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/gioi-thieu-bi-thu-thanh-uy-tphcm-tran-luu-quang-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-196260113153600586.htm

Tin nổi bật tại TPHCM ngày 13-1: chăm lo Tết thực chất; BHYT trả hơn 3 tỉ đồng cho một người bệnh - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hơn 150 sĩ quan quân đội đến công tác tại Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, đặc khu

Ngày 13-1, Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm 151 cán bộ giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, 167 cán bộ giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-dua-151-si-quan-quan-doi-ve-tham-gia-ban-chi-huy-quan-su-cac-xa-phuong-dac-khu-196260113145657106.htm

Tin nổi bật tại TPHCM ngày 13-1: chăm lo Tết thực chất; BHYT trả hơn 3 tỉ đồng cho một người bệnh - Ảnh 2.

Các sĩ quan quân đội nhận quyết định

Một người bệnh được BHYT chi trả 3,57 tỉ đồng 

Trong số hơn 31 triệu lượt khám chữa bệnh của năm 2025, quỹ BHYT đã chi trả cho 1 bệnh nhân 25 tuổi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với số tiền là 3,57 tỉ đồng. Bệnh nhân này mắc bệnh máu khó đông (bệnh lý thiếu yếu tố VIII di truyền).

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-mot-nguoi-benh-duoc-bhyt-chi-tra-357-ti-dong-196260113152437451.htm

Kịp thời hỗ trợ người lao động không có thưởng Tết, nợ lương

Ngày 13-1, Tổ công tác quản lý địa bàn số 3 - LĐLĐ TPHCM tổ chức hội nghị giao ban Quý 1/2026 Công đoàn phường, Công đoàn cơ sở trong KCX-KCN và Khu công nghệ cao, khối ngân hàng và Công đoàn cơ sở trên 1.000 đoàn viên. 

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/kip-thoi-ho-tro-nguoi-lao-dong-khong-co-thuong-tet-no-luong-196260113135445274.htm

Chăm lo Tết thực chất, tránh hình thức 

Ngày 13-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm việc với Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội về công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì buổi làm việc.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-cham-lo-tet-thuc-chat-tranh-hinh-thuc-196260113143032687.htm


TPHCM ngày 12-1: mạnh tay với "xe dù, bến cóc"; hé lộ bí mật bên trong xưởng sản xuất mì sợi

TPHCM ngày 12-1: mạnh tay với "xe dù, bến cóc"; hé lộ bí mật bên trong xưởng sản xuất mì sợi

(NLĐO) - Ngày 12-1, Phòng CSGT cho biết sẽ mạnh tay với "bến cóc, xe dù"; cùng ngày, UBND phường Phú Mỹ, TPHCM xử phạt chủ cơ sở bánh mì N.H 15 triệu đồng

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-1: Không tổ chức chúc Tết cấp trên; nghiêm khắc với sách nhiễu

(NLĐO) - Cũng trong ngày 11-1, TPHCM có thêm điểm phúc lợi đoàn viên vừa được ra mắt...

Ngày 10-1, tại TPHCM có những thông tin gì nổi bật?

(NLĐO)- TPHCM công bố 12 dấu ấn nổi bật năm 2025; ra mắt Trung tâm IOC đầu tiên ngành tòa án; tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm... là những thông tin nổi bật

Trần Lưu Quang khám bệnh chăm lo Tết TPHCM
