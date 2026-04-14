Thời sự

Thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 14-4

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Công an TPHCM ra khuyến cáo; kỳ vọng người dân khi được miễn vé xe buýt; công khai giá 2 túi Hermès của bà Trương Mỹ Lan... là những thông tin nổi bật

Khuyến cáo của Công an TPHCM tới sinh viên

Ngày 14-4, Công an TPHCM phát đi thông báo cảnh báo đến sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về những chiêu trò lừa đảo đang diễn ra.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/khuyen-cao-cua-cong-an-tphcm-toi-sinh-vien-196260414145221036.htm

Xe buýt tại TPHCM: Ngoài miễn phí, người dân còn kỳ vọng điều gì?

Theo Sở Xây dựng, cuối tháng 4-2026, HĐND TPHCM sẽ xem xét thông qua Nghị quyết miễn phí vé xe buýt cho người dân. Dự kiến chính sách miễn vé xe buýt sẽ áp dụng cho 135 tuyến nội thành. Tổng kinh phí dự kiến cho 8 tháng còn lại của năm 2026 là khoảng 930 tỉ đồng, tất cả đều sử dụng nguồn ngân sách thành phố.

Thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 14-4 - Ảnh 1.

TPHCM sẽ miễn vé xe buýt cho người dân

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/xe-buyt-tai-tp-hcm-ngoai-mien-phi-nguoi-dan-con-ky-vong-dieu-gi-196260414004327247.htm

TPHCM đang lấy ý kiến góp ý 5 trường hợp đề nghị trao Huân chương Lao động

Cổng thông tin điện tử TPHCM đang phối hợp, thực hiện việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với đề nghị xét khen thưởng hình thức Huân chương Lao động cho 5 cá nhân.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-dang-lay-y-kien-gop-y-5-truong-hop-de-nghi-trao-huan-chuong-lao-dong-196260414085106747.htm

Người dân 19 xã, phường an toàn khu tại TPHCM được cấp thẻ BHYT miễn phí

Ngày 14-4, BHXH TPHCM cho biết người dân đang thường trú tại 19 xã, phường an toàn khu (được công nhận trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ) được ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT theo quy định.

Thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 14-4 - Ảnh 2.

Người dân khám sức khỏe

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/nguoi-dan-19-xa-phuong-an-toan-khu-tai-tphcm-duoc-cap-the-bhyt-mien-phi-19626041408285554.htm

TPHCM: Vứt rác không đúng nơi quy định, một người đàn ông bị phạt 3,5 triệu đồng

Ngày 14-4, UBND xã Bình Chánh, TPHCM cho biết tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định, Tổ kiểm tra của địa phương đã phối hợp Công an xã trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát để xác minh, qua đó phát hiện và xử lý một trường hợp vi phạm.

Thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 14-4 - Ảnh 3.

Khu đất trống tại ấp 33, xã Bình Chánh – nơi thường bị lợi dụng để đổ rác trái phép

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-vut-rac-khong-dung-noi-quy-dinh-mot-nguoi-dan-ong-bi-phat-35-trieu-dong-196260414161938285.htm

Nhóm người xông vào quán ăn, đánh gục 1 thanh niên ở TPHCM

Ngày 14-4, Công an phường Phú Lợi (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh vụ ẩu đả gây thương tích xảy ra tại một quán ăn trên đường Lê Hồng Phong. Nạn nhân được xác định là anh V.H.X.P. (24 tuổi, quê Đắk Lắk).

Thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 14-4 - Ảnh 4.

Nhóm người dùng ghế đánh liên tiếp vào người anh P.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/nhom-nguoi-xong-vao-quan-an-danh-guc-1-thanh-nien-o-tphcm-196260414145700624.htm

Công khai giá 2 túi Hermès "bạch tạng" của bà Trương Mỹ Lan

Ngày 14-4, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM đã chính thức ra thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản đối với 2 túi xách hiệu Hermès "bạch tạng" thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan. Đây là các tài sản đã được cơ quan chức năng hoàn tất việc cưỡng chế kê biên từ ngày 28-1 vừa qua.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cong-khai-gia-2-tui-hermes-bach-tang-cua-ba-truong-my-lan-196260414121254073.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Nhiều vấn đề đáng chú ý từ dân số đến xử lý sai phạm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Nhiều vấn đề đáng chú ý từ dân số đến xử lý sai phạm

(NLĐO) - Tỷ suất sinh thấp, thúc đẩy nhiều dự án cảng biển, "điểm danh" 99 công trình lấn chiếm, vụ VRG… là những thông tin nổi bật ở TPHCM trong ngày 9-4

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 6-4: xuyên đêm mở sọ cứu bé trai; "chốt" lịch nghỉ lễ dài ngày

(NLĐO) - Trong ngày 6-4, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ; củng cố hồ sơ xử lý nhóm người có hành vi cản trở CSGT

Thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 5-4

(NLĐO) - Trong ngày 5-4, nhiều bệnh viện tại TPHCM đồng loạt khám bệnh miễn phí; hơn 135.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

