Thông tin nổi bật tại TPHCM 18-12: Phân công công tác lãnh đạo UBND TPHCM; truy nã người rửa tiền

Ngày mai, TPHCM khởi công loạt công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng

TPHCM đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật nhiều công trình, dự án quy mô lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng vào ngày 19-12.

Xem thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ngay-mai-tphcm-khoi-cong-loat-cong-trinh-trong-diem-chao-mung-dai-hoi-dang-196251218114244408.htm

Ngày mai, 19-12, TPHCM sẽ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Phân công công tác Chủ tịch và 9 Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký quyết định phân công công tác Chủ tịch, 9 Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/phan-cong-cong-tac-chu-tich-va-9-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-196251218112801883.htm

Chung cư cấp D: Nguy hiểm rình rập từng ngày

Giữa trung tâm TP HCM, nhiều khu chung cư đã được xếp vào diện nguy hiểm cấp D - mức cảnh báo cao nhất về an toàn kết cấu. Nguy cơ sập đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thế nhưng, hàng trăm hộ dân vẫn tiếp tục bám trụ. Vì sao?

Xem thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/chung-cu-cap-d-nguy-hiem-rinh-rap-tung-ngay-196251217104527258.htm

Cháy nhà bên hông đường Phạm Văn Đồng, TPHCM

Chiều 18-12, Công an phường Hạnh Thông, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, hỏa hoạn phát ra từ căn nhà cấp 4 ở đầu một hẻm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, đoạn đường ray xe lửa cắt ngang. Lúc này, một phụ nữ chạy ra ngoài hô hoán, nhờ những người hàng xóm dập lửa nhưng bất thành.

Xem thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/chay-nha-ben-hong-duong-pham-van-dong-tphcm-196251218141825749.htm

Hoả hoạn bùng lên dữ dội

Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tài xế vụ xe cứu thương tông xe đầu kéo rồi bốc cháy



Chiều 18-12, liên quan đến vụ tai nạn xe cứu thương tông đuôi xe đầu kéo rồi bốc cháy làm 3 người chết trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây vào sáng cùng ngày, BSCK2 Trương Thế Hiệp, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cung cấp thông tin.

Bác sĩ Trương Thế Hiệp cho biết phương tiện gặp nạn là xe vận chuyển của một đơn vị bên ngoài, có ký hợp đồng với bệnh viện về việc cho phép xe ra vào cổng nhằm phục vụ công tác đón, trả bệnh nhân cũng không phải là hợp đồng khai thác dịch vụ cấp cứu chuyên môn.

Xem thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/benh-vien-cho-ray-thong-tin-ve-tai-xe-vu-xe-cuu-thuong-tong-xe-dau-keo-roi-boc-chay-196251218143327038.htm

Hiện trường vụ tai nạn

Nhiều cây xăng tại TPHCM đồng loạt nhận chuyển khoản



Ngày 18-12, ghi nhận tại một số cây xăng trên địa bàn TPHCM, hình thức thanh toán chuyển khoản đã được triển khai đồng bộ, hầu hết các trụ bơm đều dán mã QR thanh toán. Khách hàng sau khi đổ xăng chỉ cần quét mã, chuyển khoản đúng số tiền hiển thị là hoàn tất giao dịch.

Xem thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/nhieu-cay-xang-tai-tphcm-dong-loat-nhan-chuyen-khoan-196251218121939202.htm

Nhiều người dân cho biết việc chuyển khoản mang lại sự tiện lợi rõ rệt. "Tôi thường không mang nhiều tiền mặt, quét mã trả tiền rất nhanh, không phải chờ thối tiền"- chị Ngọc Anh chia sẻ

TPHCM: Xây công viên 54 tỉ đồng trong 210 ngày

Sáng 18-12, tại TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM phối hợp cùng phường An Phú Đông tổ chức khởi công xây dựng công viên Thạnh Lộc.

Xem thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-xay-cong-vien-54-ti-dong-trong-210-ngay-19625121811093083.htm

Công viên Thạnh Lộc chính thức khởi công vào sáng 18-12

Từ lời khai một phụ nữ, Công an TPHCM bắt 2 thanh niên

Ngày 18-12, Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) bàn giao Võ Phi Long (SN 2004) và Nguyễn Quốc Công (SN 2002) cùng vật chứng liên quan cho Công an TPHCM để điều tra hành vi cướp tài sản.

Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, hai thanh niên chia tiền cướp được để tiêu xài và bị Công an TPHCM bắt giữ

Xem thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tu-loi-khai-mot-phu-nu-cong-an-tphcm-bat-2-thanh-nien-196251218140720218.htm

Công an TPHCM đã bắt giữ 2 thanh niên để điều tra hành vi cướp tài sản

Công an TPHCM truy nã một phụ nữ rửa tiền

VKSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Mai Vũ Minh (SN 1993), Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống như vợ chồng với Đại) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Xem thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-truy-na-mot-phu-nu-rua-tien-196251218135720403.htm

Các đối tượng trong vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới



