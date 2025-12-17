Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-12: Thợ hồ, công nhân tham gia rửa tiền; 3 thanh niên bị đánh

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng các cá nhân dịp Giáng sinh



Ngày 17-12, Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM - làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đạo Công giáo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của bà con giáo dân trong xây dựng và phát triển thành phố.

Xem chi tiết tại: https://nld.com.vn/bi-thu-thanh-uy-tp-hcm-tham-chuc-mung-cac-ca-nhan-dip-giang-sinh-196251217133821385.htm

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng Giáng sinh tại TPHCM

Ngày 17-12, Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM và Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Xem chi tiết tại: https://nld.com.vn/truong-ban-tuyen-giao-va-dan-van-trung-uong-tham-chuc-mung-giang-sinh-tai-tphcm-196251217153941952.htm

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà lưu niệm Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Xác minh clip 3 thanh niên bị đánh ở gần cầu Ba Son

Ngày 17-12, Công an phường An Khánh, TPHCM đang xác minh clip nhóm thanh niên tấn công bằng hung khí ở gần cầu Ba Son.

Trước đó, clip lan truyền trên mạng xã hội thể hiện nhóm người lời qua tiếng lại rồi rượt đuổi trên đường, có một thanh niên cầm hung khí.

Xem chi tiết tại: https://nld.com.vn/xac-minh-clip-3-thanh-nien-bi-danh-o-gan-cau-ba-son-196251217153619969.htm

Công an TPHCM đến từng nhà phổ biến quy định "hát karaoke ồn ào giờ nào cũng bị phạt"

Theo quy định mới tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15-12), tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến người khác có thể bị xử phạt 1-2 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật vi phạm, bất kể thời gian nào.

Thiếu tá Hồ Sỹ Đức, cán bộ Công an phường Tăng Nhơn Phú, tuyên truyền Nghị định mới cho người dân

Ngày 17-12, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM đến nhiều nhà dân, khu nhà trọ trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến quy định trên.

Xem chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-den-tung-nha-pho-bien-quy-dinh-hat-karaoke-on-ao-gio-nao-cung-bi-phat-196251217122313451.htm

Cử tri 7 xã ở TPHCM kiến nghị nhiều vấn đề về quy hoạch và tái định cư

Sáng 17-12, Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị số 8 - TPHCM và Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 17 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội và kỳ họp thứ 6 của HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực phía Tây thành phố gồm các xã Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Chánh và Hưng Long.

Cử tri 7 xã phía Tây TPHCM kiến nghị nhiều vấn đề tồn tại kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Xem chi tiết tại: https://nld.com.vn/cu-tri-7-xa-o-tphcm-kien-nghi-nhieu-van-de-ve-quy-hoach-va-tai-dinh-cu-196251217122920595.htm

Phạt nguội hơn 1.000 ô tô đỗ sai quy định quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Liên quan thông tin "taxi đỗ xe tràn lan xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất", ngày 17-12, đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã xử phạt 1.300 ô tô đỗ sai quy định.

Xem chi tiết tại: https://nld.com.vn/phat-nguoi-hon-1000-o-to-do-sai-quy-dinh-quanh-san-bay-tan-son-nhat-196251217112358354.htm

Nhiều ô tô đỗ sai quy định trên đường Đặng Văn Sâm, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM

Thợ hồ, công nhân tham gia đường dây rửa tiền tại tiệm vàng lớn ở TPHCM

VKSND TPHCM hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống như vợ chồng với Long), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng nhiều đồng phạm về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Xem chi tiết tại: https://nld.com.vn/tho-ho-cong-nhan-tham-gia-duong-day-rua-tien-tai-tiem-vang-lon-o-tphcm-196251217151903798.htm

Các đối tượng trong vụ án rửa tiền thông qua tiệm vàng

Lý do bầu trời TPHCM sáng nay mờ đục khác thường

Sáng nay, 17-12, người dân TPHCM cảm nhận rõ không gian nhiều sương, bầu trời phủ một màu xám nhạt.

Theo phân tích từ ứng dụng Meteo Việt thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện tượng này không bất thường, có nguyên nhân chính đến từ độ ẩm không khí tăng cao, đạt ngưỡng bão hòa 100%.

Xem chi tiết tại: https://nld.com.vn/ly-do-bau-troi-tphcm-sang-nay-mo-duc-khac-thuong-19625121708581158.htm