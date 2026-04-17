Thông tin nổi bật TPHCM ngày 17-4: Diễn biến mới vụ phạt bằng kim tiêm; Ban Giao thông bị xử phạt

TPHCM ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân

Sáng 17-4, tại Công viên Bình Phú, Thành ủy - HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân Thành phố.

Cảnh sát giao thông xử phạt Ban Giao thông

Ngày 17-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) bị Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TPHCM) xử phạt, do vi phạm quy định đảm bảo an toàn giao thông khi thi công.

LĐLĐ TPHCM và IPC hợp tác phát triển nhà ở xã hội cho công nhân

Chiều 17-4, LĐLĐ TPHCM và Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai Đề án Phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động TPHCM.

Đột kích kho mỹ phẩm, phát hiện hàng ngàn chai "3 không"

Đội QLTT số 9 (Chi cục QLTT TP HCM) kết hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú, Đội 6 - Phòng PC03 Công an TP HCM, kiểm tra một điểm chứa trữ, kinh doanh mỹ phẩm, phát hiện và thu giữ hàng ngàn chai sữa tắm là hàng hóa nhập lậu.

Công an khởi tố 8 người cãi nhau trên Facebook

Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 8 bị can: Nguyễn Thành Đô (29 tuổi), Nguyễn Duy Huỳnh (42 tuổi), Trần Quang Anh Bằng (29 tuổi), Lê Tấn Phát (25 tuổi), Trần Hoàng Phúc (23 tuổi), Trương Quang Hiền (23 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn (17 tuổi), Trương Trung Hậu (30 tuổi) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tổ chức Liên hoan phim ngắn TPHCM lần 2-2026

Hội Điện ảnh TPHCM thông báo mời nhà làm phim chuyên nghiệp lẫn không chuyên gửi tác phẩm tham dự Liên hoan phim (LHP) ngắn TP HCM lần 2-2026.

Thông tin mới vụ dùng kim tiêm xử phạt học sinh

Ngày 17-4, UBND phường Bến Cát (TPHCM) có báo cáo kết quả xác minh vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị phản ánh dùng kim tiêm chích vào tay học sinh để xử phạt, gây bức xúc dư luận.

