Thời sự

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 17-4: Diễn biến mới vụ phạt bằng kim tiêm; Ban Giao thông bị xử phạt

Thiện An

(NLĐO) - Trong ngày 17-4, TPHCM ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân; Công an khởi tố 8 người cãi nhau trên Facebook...

TPHCM ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân

Sáng 17-4, tại Công viên Bình Phú, Thành ủy - HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân Thành phố.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-ra-quan-kham-suc-khoe-kham-sang-loc-cho-nguoi-dan-196260417103933777.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 17 - 4: Diễn biến mới Trong vụ xử phạt học sinh - Ảnh 1.

Người dân được chăm sóc sức khỏe miễn phí

Cảnh sát giao thông xử phạt Ban Giao thông  

Ngày 17-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) bị Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TPHCM) xử phạt, do vi phạm quy định đảm bảo an toàn giao thông khi thi công.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/csgt-tphcm-xu-phat-ban-giao-thong-do-vi-pham-tren-duong-nguyen-xien-19626041713321312.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 17 - 4: Diễn biến mới Trong vụ xử phạt học sinh - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình) với "ổ gà, ổ voi"

LĐLĐ TPHCM và IPC hợp tác phát triển nhà ở xã hội cho công nhân

Chiều 17-4, LĐLĐ TPHCM và Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai Đề án Phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động TPHCM.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ldld-tphcm-va-ipc-hop-tac-phat-trien-nha-o-xa-hoi-cho-cong-nhan-196260417161332899.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 17 - 4: Diễn biến mới Trong vụ xử phạt học sinh - Ảnh 3.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và IPC ký kết biên bản ghi nhớ

Đột kích kho mỹ phẩm, phát hiện hàng ngàn chai "3 không" 

Đội QLTT số 9 (Chi cục QLTT TP HCM) kết hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú, Đội 6 - Phòng PC03 Công an TP HCM, kiểm tra một điểm chứa trữ, kinh doanh mỹ phẩm, phát hiện và thu giữ hàng ngàn chai sữa tắm là hàng hóa nhập lậu.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/dot-kich-kho-my-pham-o-tp-hcm-phat-hien-hang-ngan-chai-3-khong-196260417164602837.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 17 - 4: Diễn biến mới Trong vụ xử phạt học sinh - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng mỹ phẩm tại TPHCM

Công an khởi tố 8 người cãi nhau trên Facebook

Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 8 bị can: Nguyễn Thành Đô (29 tuổi), Nguyễn Duy Huỳnh (42 tuổi), Trần Quang Anh Bằng (29 tuổi), Lê Tấn Phát (25 tuổi), Trần Hoàng Phúc (23 tuổi), Trương Quang Hiền (23 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn (17 tuổi), Trương Trung Hậu (30 tuổi) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-khoi-to-8-nguoi-cai-nhau-tren-facebook-hen-nhau-ngoai-doi-196260417132856043.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 17 - 4: Diễn biến mới Trong vụ xử phạt học sinh - Ảnh 5.

Các đối tượng tại trụ sở công an

Tổ chức Liên hoan phim ngắn TPHCM lần 2-2026

 Hội Điện ảnh TPHCM thông báo mời nhà làm phim chuyên nghiệp lẫn không chuyên gửi tác phẩm tham dự Liên hoan phim (LHP) ngắn TP HCM lần 2-2026.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/to-chuc-lien-hoan-phim-ngan-tp-hcm-lan-2-2026-196260417093859455.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 17 - 4: Diễn biến mới Trong vụ xử phạt học sinh - Ảnh 6.

NSƯT Phi Điểu (thứ ba từ phải sang) nhận giải thưởng tại LHP ngắn TP HCM lần 1, hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" nhờ vai Ngọc phim "Ai giết bánh bò"

Thông tin mới vụ dùng kim tiêm xử phạt học sinh

Ngày 17-4, UBND phường Bến Cát (TPHCM) có báo cáo kết quả xác minh vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị phản ánh dùng kim tiêm chích vào tay học sinh để xử phạt, gây bức xúc dư luận.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/vu-dung-kim-tiem-xu-phat-hoc-sinh-o-tphcm-giao-vien-khai-muc-dich-nham-ran-de-cac-em-vi-pham-196260417123902142.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 17 - 4: Diễn biến mới Trong vụ xử phạt học sinh - Ảnh 7.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh - nơi 1 giáo viên dùng kim tiêm xử phạt học sinh

Tin liên quan

Ngày 16-4, xổ số Vietlott có vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 hơn 91,8 tỉ đồng

Ngày 16-4, xổ số Vietlott có vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 hơn 91,8 tỉ đồng

(NLĐO) - Một vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott đã trúng giải độc đắc 1 (Jackpot 1) tại kỳ quay số ngày 16-4.

Báo in ngày 15-4: Giải pháp cho bữa ăn bán trú an toàn

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM đề nghị các cơ sở cung cấp suất ăn bán trú cam kết tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, vì thế hệ tương lai

Thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 14-4: Thanh niên gục xuống sau khi nhóm người xông vào quán ăn

(NLĐO)- Công an TPHCM ra khuyến cáo; kỳ vọng người dân khi được miễn vé xe buýt; công khai giá 2 túi Hermès của bà Trương Mỹ Lan... là những thông tin nổi bật

công an TPHCM khởi tố thông tin nổi bật
