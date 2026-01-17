Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-1: Dốc sức chăm lo Tết; "hô biến" thịt heo thành thịt nai...

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-1: Dốc sức chăm lo Tết; "hô biến" thịt heo thành thịt nai...

NGUYỄN PHAN

(NLĐO) - Công an TPHCM đồng loạt khám xét 18 địa điểm, khởi tố 13 người; CSGT TPHCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn... là những thông tin nổi bật

Nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết ở các phường, xã TPHCM

Trong ngày 17-1, tại nhiều phường, xã ở TPHCM diễn ra những hoạt động gây quỹ, chăm lo cho các đối tượng trên địa bàn.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/mot-ngay-hoi-nhieu-nghia-tinh-o-phuong-xuan-hoa-tphcm-196260117131025184.htm

https://nld.com.vn/cham-soc-suc-khoe-mien-phi-cho-nguoi-cao-tuoi-nguoi-yeu-the-196260117135202439.htm

https://nld.com.vn/nhip-vot-yeu-thuong-tet-am-ban-co-van-dong-hon-420-trieu-dong-196260117123129212.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-1: Dốc sức chăm lo Tết, "hô biến" thịt heo thành thịt nai - Ảnh 1.

Người dân phường Xuân Hòa háo hức tham gia Ngày hội "Tết tri ân - Trọn nghĩa tình"

Chốt chặn đo nồng độ cồn: Tài xế nhậu từ đêm trước vẫn vi phạm

Sáng 17-1, Đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM  phối hợp Công an phường An Lạc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với tài xế tại Bến xe Miền Tây.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/chot-chan-do-nong-do-con-o-ben-xe-mien-tay-tai-xe-nhau-tu-dem-truoc-van-vi-pham-19626011113244084.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-1: Dốc sức chăm lo Tết, "hô biến" thịt heo thành thịt nai - Ảnh 2.

Tài xế taxi vi phạm nồng độ cồn

11 kỹ sư, công nhân được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng

Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định tặng Bằng khen cho 11 cá nhân đoạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 - năm 2025.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/11-ky-su-cong-nhan-duoc-trao-giai-thuong-ton-duc-thang-196260117141758638.htm

Mang phúc lợi đến với hơn 40.000 đoàn viên - lao động

Ngày 17-1, LĐLĐ TPHCM đã khai mạc "Điểm phúc lợi đoàn viên" tại Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (phường Tân Tạo). Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/mang-phuc-loi-den-voi-hon-40000-doan-vien-lao-dong-196260117122340388.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-1: Dốc sức chăm lo Tết, "hô biến" thịt heo thành thịt nai - Ảnh 3.

Thị trường Tết 2026: Khuyến mãi dày đặc trên các tuyến đường

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại các tuyến đường mua sắm sầm uất ở TPHCM như Sư Vạn Hạnh, Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng Tám, Võ Văn Ngân…, không khí mua sắm đang nóng dần.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/thi-truong-tet-2026-khuyen-mai-day-dac-tren-cac-tuyen-duong-196260117132102064.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-1: Dốc sức chăm lo Tết, "hô biến" thịt heo thành thịt nai - Ảnh 4.

Cửa hàng Viettel Store trên đường Ba Tháng Hai

Học sinh TPHCM nghiên cứu thiết bị bay không người lái hỗ trợ chữa cháy

Sáng 17-1, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức vòng tuyển chọn dự án, đề tài tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Nhiều đề tài nghiên cứu của học sinh thể hiện sự đột phá, tính ứng dụng cao vào thực tiễn khiến người tham dự bất ngờ.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/hoc-sinh-tphcm-nghien-cuu-thiet-bi-bay-khong-nguoi-lai-ho-tro-chua-chay-196260117124811033.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-1: Dốc sức chăm lo Tết, "hô biến" thịt heo thành thịt nai - Ảnh 5.

Cuộc thi cấp quốc gia năm nay dự kiến tổ chức tại Hà Nội

Các "phù thuỷ" ở TPHCM hô biến thịt heo thành thịt nhím, nai, đà điểu

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa điểm ở TPHCM và các tỉnh lân cận; khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/clip-cac-phu-thuy-o-tphcm-ho-bien-thit-heo-thanh-thit-nhim-nai-da-dieu-196260117105955291.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-1: Dốc sức chăm lo Tết, "hô biến" thịt heo thành thịt nai - Ảnh 6.

Những người cầm đầu đường dây sản xuất thịt nai, nhím, đà điểu giả ở TPHCM

Công an TPHCM đồng loạt khám xét 18 địa điểm, khởi tố 13 người

Sáng 17-1, Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an TP vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trong thời gian dài ở TPHCM và một số địa phương lân cận.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-dong-loat-kham-xet-18-dia-diem-khoi-to-13-nguoi-196260117102919075.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-1: Dốc sức chăm lo Tết, "hô biến" thịt heo thành thịt nai - Ảnh 7.

Một số hình ảnh Công an TPHCM khám xét và thi hành lệnh bắt các đối tượng

Tin liên quan

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 15-1: Khởi công 4 dự án gần 240.000 tỉ; yêu cầu giảm 10% hội nghị

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 15-1: Khởi công 4 dự án gần 240.000 tỉ; yêu cầu giảm 10% hội nghị

(NLĐO)- Hơn 6.700 tỉ đồng đã chi cho bồi thường dự án Vành đai 2; phát ngôn gây tranh cãi của ca sĩ Lệ Quyên...

TPHCM có những thông tin nổi bật gì trong ngày 14-1?

(NLĐO)- TPHCM tổng kết Nghị quyết 57 về khoa học - công nghệ; hàng không tăng chuyến; thẩm định dự án đường vượt biển Cần Giờ... là những thông tin nổi bật

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-1: Không tổ chức chúc Tết cấp trên; nghiêm khắc với sách nhiễu

(NLĐO) - Cũng trong ngày 11-1, TPHCM có thêm điểm phúc lợi đoàn viên vừa được ra mắt...

hô biến TPHCM thông tin nổi bật thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-1 thịt heo thành thịt nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo