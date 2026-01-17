Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-1: Dốc sức chăm lo Tết; "hô biến" thịt heo thành thịt nai...

Nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết ở các phường, xã TPHCM

Trong ngày 17-1, tại nhiều phường, xã ở TPHCM diễn ra những hoạt động gây quỹ, chăm lo cho các đối tượng trên địa bàn.

Người dân phường Xuân Hòa háo hức tham gia Ngày hội "Tết tri ân - Trọn nghĩa tình"

Chốt chặn đo nồng độ cồn: Tài xế nhậu từ đêm trước vẫn vi phạm

Sáng 17-1, Đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM phối hợp Công an phường An Lạc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với tài xế tại Bến xe Miền Tây.

Tài xế taxi vi phạm nồng độ cồn

11 kỹ sư, công nhân được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng

Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định tặng Bằng khen cho 11 cá nhân đoạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 - năm 2025.

Mang phúc lợi đến với hơn 40.000 đoàn viên - lao động

Ngày 17-1, LĐLĐ TPHCM đã khai mạc "Điểm phúc lợi đoàn viên" tại Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (phường Tân Tạo). Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thị trường Tết 2026: Khuyến mãi dày đặc trên các tuyến đường

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại các tuyến đường mua sắm sầm uất ở TPHCM như Sư Vạn Hạnh, Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng Tám, Võ Văn Ngân…, không khí mua sắm đang nóng dần.

Cửa hàng Viettel Store trên đường Ba Tháng Hai

Học sinh TPHCM nghiên cứu thiết bị bay không người lái hỗ trợ chữa cháy

Sáng 17-1, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức vòng tuyển chọn dự án, đề tài tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Nhiều đề tài nghiên cứu của học sinh thể hiện sự đột phá, tính ứng dụng cao vào thực tiễn khiến người tham dự bất ngờ.

Cuộc thi cấp quốc gia năm nay dự kiến tổ chức tại Hà Nội

Các "phù thuỷ" ở TPHCM hô biến thịt heo thành thịt nhím, nai, đà điểu

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa điểm ở TPHCM và các tỉnh lân cận; khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan.

Những người cầm đầu đường dây sản xuất thịt nai, nhím, đà điểu giả ở TPHCM

Công an TPHCM đồng loạt khám xét 18 địa điểm, khởi tố 13 người

Sáng 17-1, Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an TP vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trong thời gian dài ở TPHCM và một số địa phương lân cận.

