Thực phẩm bẩn liên tiếp bị phanh phui

Những ngày qua, thông tin về việc phát hiện 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả heo châu Phi tại kho Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), trong đó khoảng 2 tấn đã được chế biến thành sản phẩm, khiến người tiêu dùng hoang mang, trở thành "cú sốc" về an toàn thực phẩm những ngày đầu năm 2026.

Thịt lợn nhiễm dịch tả "hô biến" thành đồ hộp

Cơ quan chức năng tiêu hủy nhiều sản phẩm của Halong Canfoco chế biến từ thịt lợn nhiễm bệnh

Cơ quan chức năng xác định Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã trong nhiều tháng thu mua và chế biến thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi thành các sản phẩm như chả giò, pate, sau đó cung ứng ra thị trường. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục tấn thịt heo và nhiều thành phẩm từ thịt nhiễm bệnh.

Những ngày qua, nhiều người đã tự tiêu hủy sản phẩm của công ty này; đồng thời, trên mạng xã hội xuất hiện hàng trăm video vứt đồ hộp vào thùng rác, thu hút hàng triệu lượt xem. Dòng sản phẩm "Pate Cột Đèn" từng được KOL quảng bá rầm rộ nay trở thành tâm điểm chỉ trích.

Pate Cột Đèn Hải Phòng của Halong Canfoco. Ảnh: Internet

Sau khi có thông tin trong ngày 8-1, các hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội đã chủ động rút các sản phẩm liên quan khỏi quầy kệ.

20 tấn gà "bẩn" suýt tuồn ra thị trường

Trước đó, trong năm 2025, nhiều vụ thực phẩm bẩn đã bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý, nhưng vẫn đủ sức gây hoang mang cho người tiêu dùng, đặt ra lo ngại về an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Tang vật thu giữ lên tới khoảng 20 tấn thịt gà đông lạnh, thịt gà ủ muối và nội tạng gia cầm.

Cuối tháng 4-2025, cơ quan chức năng Hà Nội thu giữ khoảng 20 tấn thịt gà đông lạnh, thịt gà ủ muối và nội tạng gia cầm không rõ nguồn gốc, trong đó nhiều sản phẩm đã có dấu hiệu hư hỏng.

Kho thực phẩm này nằm tại khu vực gần chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ, huyện Thường Tín. Chủ cửa hàng khai nhận số thực phẩm đông lạnh được thu mua trôi nổi trên thị trường, không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Các loại thực phẩm không có nhãn mác, được đóng gói sơ sài, cất giấu sâu trong kho lạnh. Nhiều sản phẩm đã hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng.

Nếu không được chặn kịp thời, số hàng này có thể bị tuồn ra chợ, nhà hàng, quán ăn, thậm chí đến tay người tiêu dùng qua các kênh bán hàng trực tuyến.

Nhiều sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng

Tháng 1-2025, Công an TP Huế thu giữ 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, đang chuẩn bị tuồn ra thị trường. Nhiều sản phẩm quá hạn sử dụng, đổi màu, bốc mùi; chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn hay giấy tờ đảm bảo an toàn thực phẩm.

Giá đỗ "ngậm" hóa chất

Thực phẩm "ngậm" hóa chất không còn là chuyện hiếm trên thị trường, khiến người tiêu dùng nhiều lần hoang mang sau hàng loạt vụ vi phạm an toàn thực phẩm bị phanh phui. Nhiều sản phẩm nếu lọt ra thị trường có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Hàng tấn giá đỗ ngâm hóa chất được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Công an Nghệ An

Một vụ việc đáng chú ý gần đây là hàng loạt cơ sở sản xuất giá đỗ bị phát hiện sử dụng chất cấm 6‑BAP để kích thích tăng trưởng nhằm tăng lợi nhuận. Số hàng này đã bị thu hồi trên nhiều địa bàn, cho thấy tình hình an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề nhức nhối và cần giám sát chặt chẽ.

6-BAP là một loại hormone kích thích tăng trưởng tế bào, bị pháp luật Việt Nam cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm do nguy cơ gây hại cho sức khỏe, bao gồm kích ứng da, đường hô hấp, tổn thương gan và nguy cơ dị tật bẩm sinh nếu tiếp xúc lâu dài.

Số lượng giá đã được dùng chất kích thích đang trong thời kỳ sinh trưởng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo bà Đỗ Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TPHCM, nhiều thực phẩm tưởng chừng vô hại có thể chứa chất cấm khó nhận biết bằng mắt thường. Việc sử dụng thường xuyên có thể gây rối loạn tiêu hóa, tổn thương gan, thận, đường ruột, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư.

Dầu chăn nuôi thành thực phẩm, thịt lợn biến thành bò

Tháng 6-2026, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây sản xuất dầu ăn giả quy mô đặc biệt lớn, với hàng chục nghìn tấn đã tiêu thụ, nhắm vào bếp ăn tập thể, nhà hàng, quán xá và làng nghề chế biến thực phẩm.

Nhãn hiệu Ofood của Công ty Nhật Minh Food là dầu thực vật dùng cho chăn nuôi, nhưng được đối tượng bơm sang bồn chứa dầu ăn người tiêu dùng và công bố giả có Vitamin A. Hàng chục nghìn tấn dầu giả đã đến tay cơ sở chế biến đồ ăn.

Các bị can khai chủ yếu sản xuất để nấu công nghiệp, chiên rán, làm bim bim, salad. Trong đường dây còn có Công ty An Hưng Phước, doanh thu 3 năm lên tới hơn 8.200 tỉ đồng.

Dầu chăn nuôi "biến" thành thực phẩm cho người

Cuối tháng 12-2025, Công an TP HCM khởi tố bảy bị can trong đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo với quy mô lớn, cung cấp cho khoảng 75 quán ăn, mỗi ngày tiêu thụ khoảng 600 kg.

Theo điều tra, từ tháng 2-2025, các đối tượng dùng thịt heo ngâm huyết heo và hóa chất Sodium Metabisulfite để tạo màu, "hô biến" thịt heo thành thịt bò, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường.

Sodium Metabisulfite không được phép dùng để bảo quản thịt hay sản phẩm từ thịt. Chất này chỉ được phép hạn chế với một số nông sản xuất khẩu như nhãn, vải, để sát trùng vỏ...

Tẩm hóa chất để tạo màu"hô biến" thịt heo thành thịt bò

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ nguy cơ hóa chất đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Vụ "heo giả bò" bằng hóa chất không phải cá biệt. Trước đó, Công an Hà Nội đã bắt một nhóm bơm tinh chất vào 14 tấn thịt trâu giả để tạo vân mỡ, "hô biến" thành thịt bò Nhật Wagyu, bán ra thị trường với giá gấp năm lần.

Tết Nguyên đán 2026 đang cận kề, nhu cầu thực phẩm tăng cao. Người dân cần cảnh giác khi mua sắm, chỉ lựa chọn sản phẩm có nhãn mác, hạn sử dụng và nguồn gốc rõ ràng tại các cơ sở uy tín.



