Góc nhìn

Tiếp thêm động lực làm việc

BÙI PHAN THẢO

Nhiều doanh nghiệp tại TP HCM đã hoàn tất việc thương lượng với Công đoàn, thống nhất phương án nâng lương cụ thể.

Nghe tin mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động sẽ tăng từ ngày 1-1-2026, nhiều công nhân bày tỏ: "Đó thực sự là tin vui đối với chúng tôi. Bước vào năm mới, NLĐ có thêm động lực làm việc".

Theo Nghị định 293/2025, từ ngày 1-1-2026, lương tối thiểu vùng 1 là 5.310.000 đồng/tháng - tăng 350.000 đồng; vùng 2: 4.730.000 đồng - tăng 320.000 đồng; vùng 3: 4.140.000 đồng - tăng 280.000 đồng và vùng 4: 3.700.000 đồng - tăng 250.000 đồng. Mức tăng theo quy định này dù không phải là khoản tiền lớn song cũng giúp nhiều NLĐ phần nào đắp đổi chi tiêu, giảm bớt lo toan trong cuộc sống.

Đến nay, nhiều doanh nghiệp (DN) tại TP HCM đã hoàn tất việc thương lượng với Công đoàn, thống nhất phương án nâng lương cụ thể. Không ít DN dù đã áp dụng lương tối thiểu cao hơn quy định vẫn sẵn sàng tăng lương từ đầu năm 2026 để chia sẻ khó khăn với NLĐ, đồng thời tiếp tục duy trì các khoản thưởng doanh số, thưởng dịp lễ, Tết và phụ cấp để bảo đảm NLĐ có thu nhập đủ trang trải cuộc sống gia đình.

Nhìn tổng quan, lương tối thiểu vùng điều chỉnh từ năm 2026 vẫn còn khoảng cách nhất định so với mức sống tối thiểu. Về phía DN, tăng lương tối thiểu kéo theo việc tăng nhiều chi phí, tạo áp lực đáng kể, nhất là với DN vừa và nhỏ vốn có doanh thu, lợi nhuận không cao. Hơn nữa, các khoản trích nộp BHXH theo lương cũng tăng thêm, đòi hỏi DN phải tính toán kỹ để duy trì sản xuất - kinh doanh ổn định.

Thực tế đó đòi hỏi DN phải hết sức nỗ lực để phát triển sản xuất - kinh doanh mới có thể trang trải được các chi phí phát sinh bên cạnh chi phí đầu tư. Lối ra của DN là cải tiến trang thiết bị, tối ưu hóa quy trình làm việc. DN cần phải nâng cao năng suất lao động qua việc cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ và đào tạo kỹ năng cho NLĐ, cùng với việc duy trì đầy đủ chế độ phúc lợi, an sinh. Bản thân NLĐ cũng phải tự nâng cao tay nghề để đóng góp vào sự phát triển của DN.

Điều quan trọng nhất là thu nhập thực tế của NLĐ tại DN cần phải bảo đảm để họ đủ sống và có tích lũy. Về lâu dài, nhà nước cần tiếp tục cải thiện chính sách tiền lương, để tiền lương thực sự là động lực, góp phần nâng cao đời sống NLĐ. Tiền lương cần phải theo kịp cuộc sống, sao cho khoảng cách giữa lương tối thiểu với nhu cầu tối thiểu không quá xa. Lương và thu nhập thực tế cần phải phù hợp, có lộ trình và không lạc hậu.

Tăng lương là xu thế tất yếu gắn với quá trình phát triển kinh tế và nâng cao mức sống xã hội. Vấn đề quan trọng không kém là lộ trình điều chỉnh lương cần ổn định, đồng bộ để DN chủ động sắp xếp nguồn lực, xây dựng kế hoạch tài chính và chiến lược nhân sự.

Trong sự phát triển của DN, đóng góp của NLĐ luôn được ghi nhận hàng đầu. Thực hiện tăng lương tối thiểu cao hơn luật định, mang tính tiến bộ cũng góp phần để DN giữ chân NLĐ. Phúc lợi cùng hưởng, khó khăn cùng sẻ chia, người sử dụng lao động và NLĐ cùng nhìn về một hướng, cùng góp sức đưa DN vươn lên, từ đó đời sống - việc làm của NLĐ cũng được bảo đảm và cải thiện nhiều hơn. 

Người lao động khấp khởi đợi tăng lương

Người lao động khấp khởi đợi tăng lương

Nhiều doanh nghiệp đã "chốt" mức điều chỉnh lương cho người lao động và sẽ công bố ngay từ đầu năm 2026

Tăng lương và bài toán năng suất lao động

Ngày 10-11-2025, Chính phủ ban hành Nghị định 293, quy định tăng lương tối thiểu vùng thêm 250.000 - 350.000 đồng/tháng (bình quân 7,2%)

TP HCM: Người lao động ở phường, xã nào được tăng lương tối thiểu 870.000 đồng/tháng từ năm 2026?

(NLĐO)- Ngoài mức tăng lương tối thiểu 7,2%, người lao động tại một số địa phương ở TP HCM còn được điều chỉnh lương từ vùng III lên vùng II

