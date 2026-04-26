HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Toàn cảnh các vụ án đáng chú ý trong tuần

Minh Trí (tổng hợp)

(NLĐO) - Khởi tố cựu thiếu tá CSGT trong vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong; Cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn bị khởi tố...

Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty QUABICO

Ngày 25-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sơn Tùng (SN 1989, trú phường Ba Đồn) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

- Ảnh 1.

Nguyễn Sơn Tùng (SN 1989, trú phường Ba Đồn) nghe đọc lệnh bắt tạm giam

Nguyễn Sơn Tùng là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất QUABICO (đóng tại phường Đồng Thuận). 

Thông tin chi tiết xem Tại đây

Bắt giữ người phụ nữ lừa đảo hơn 42 tỉ đồng của nhiều người

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 25-4 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh (SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức".

- Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định tố tụng đối với Phạm Thị Như Quỳnh

Từ tháng 5 đến tháng 12-2025, Quỳnh đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư để chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỉ đồng.

Thông tin chi tiết xem Tại đây

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Khởi tố cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn

- Ảnh 3.


- Ảnh 4.

Liên quan vụ nữ sinh N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) bị tai nạn giao thông tử vong, tối 24-4, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) và Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn, cùng về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Xem thông tin chi tiết Tại đây

Công an TPHCM bắt TikToker chuyên trị "âm binh quấy phá"

Ngày 23-4, Phòng An ninh nội địa Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1993) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Clip: Công an TPHCM thi hành lệnh bắt TikToker Nguyễn Văn Dũng

Tài khoản TikTok "Master Dũng Văn" (hơn 120.000 lượt theo dõi) thường xuyên đăng tải các video có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, tuyên truyền mê tín dị đoan, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin chi tiết xem Tại đây

9 lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ các cơ sở y tế bị khởi tố

Ngày 24-4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ năm 2020 đến năm 2024 tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với Phạm Thành Nam (Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân) và Nguyễn Đức Nhất (nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Trung tâm y tế TP Hưng Yên) về tội "Giả mạo trong công tác"; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đợi (SN 1986) và Cáp Thị Thoan (SN 1993), cùng trú tại thôn Ninh Đạo, xã Ân Thi, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông tin chi tiết xem Tại đây

Bộ Công an triệt phá trường gà quy mô giao dịch tới 1.200 tỉ đồng, khởi tố 196 bị can

Hình ảnh Bộ Công an phối hợp phá trường gà xuyên quốc gia trên đất Lào

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng triệt phá "trường gà quốc tế Viêng Xay" - một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia do một cặp vợ chồng ngụ TP Hà Nội cầm đầu, bắt giữ 205 đối tượng.

Thông tin chi tiết xem Tại đây

Bắt tạm giam người phụ nữ trốn thuế hơn 8,6 tỉ đồng

Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cùng Nguyễn Tường Thi tổ chức thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Lan đã sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế, với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng.

Thông tin chi tiết xem Tại đây

Khởi tố cựu thiếu tá CSGT trong vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Ngày 23-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk, về tội danh "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Thông tin chi tiết xem Tại đây

- Ảnh 5.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh lớp 12 tử vong

Sếp Bankland bị cáo buộc vẽ dự án "đất vàng", lừa đảo gần 480 tỉ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi) cùng đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Vũ Đức Tĩnh bàn bạc và thống nhất với Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như thành lập Công ty Bankland. Để tạo lòng tin với nhà đầu tư, Công ty Bankland thường xuyên tổ chức các hội nghị, sự kiện giới thiệu, mở bán dự án bất động sản, tuyên truyền quảng bá thu hút hàng ngàn người tham gia.

Tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt của nhiều bị hại là gần 480 tỉ đồng.

Thông tin chi tiết xem Tại đây

Tin liên quan

Khởi tố 4 cựu cán bộ ở Vĩnh Long liên quan vụ nữ sinh tử vong: Công lý không bị lãng quên

Khởi tố 4 cựu cán bộ ở Vĩnh Long liên quan vụ nữ sinh tử vong: Công lý không bị lãng quên

(NLĐO) - Hành trình đi tìm công lý của gia đình nữ sinh ở Vĩnh Long đang dần có hồi đáp khi các dấu hiệu sai phạm trong xử lý vụ án được làm rõ.

Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk nói lý do khởi tố cựu thiếu tá CSGT trong vụ nam sinh tử vong

(NLĐO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng, cựu cán bộ Trạm CSGT Krông Búk.

Khởi tố nam thanh niên không có bằng, không biết lái xe vẫn… trộm ô tô!

(NLĐO) - Không có giấy phép lái xe, một thanh niên 19 tuổi vẫn liều lĩnh trộm ô tô của người dân rồi điều khiển phương tiện, gây tai nạn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo