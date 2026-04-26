Toàn cảnh các vụ án đáng chú ý trong tuần

Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty QUABICO

Ngày 25-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sơn Tùng (SN 1989, trú phường Ba Đồn) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Sơn Tùng (SN 1989, trú phường Ba Đồn) nghe đọc lệnh bắt tạm giam

Nguyễn Sơn Tùng là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất QUABICO (đóng tại phường Đồng Thuận).

Bắt giữ người phụ nữ lừa đảo hơn 42 tỉ đồng của nhiều người

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 25-4 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh (SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức".

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định tố tụng đối với Phạm Thị Như Quỳnh

Từ tháng 5 đến tháng 12-2025, Quỳnh đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư để chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỉ đồng.

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Khởi tố cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn





Liên quan vụ nữ sinh N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) bị tai nạn giao thông tử vong, tối 24-4, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) và Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn, cùng về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Công an TPHCM bắt TikToker chuyên trị "âm binh quấy phá"

Ngày 23-4, Phòng An ninh nội địa Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1993) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Clip: Công an TPHCM thi hành lệnh bắt TikToker Nguyễn Văn Dũng

Tài khoản TikTok "Master Dũng Văn" (hơn 120.000 lượt theo dõi) thường xuyên đăng tải các video có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, tuyên truyền mê tín dị đoan, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

9 lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ các cơ sở y tế bị khởi tố

Ngày 24-4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ năm 2020 đến năm 2024 tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với Phạm Thành Nam (Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân) và Nguyễn Đức Nhất (nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Trung tâm y tế TP Hưng Yên) về tội "Giả mạo trong công tác"; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đợi (SN 1986) và Cáp Thị Thoan (SN 1993), cùng trú tại thôn Ninh Đạo, xã Ân Thi, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bộ Công an triệt phá trường gà quy mô giao dịch tới 1.200 tỉ đồng, khởi tố 196 bị can

Hình ảnh Bộ Công an phối hợp phá trường gà xuyên quốc gia trên đất Lào

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng triệt phá "trường gà quốc tế Viêng Xay" - một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia do một cặp vợ chồng ngụ TP Hà Nội cầm đầu, bắt giữ 205 đối tượng.

Bắt tạm giam người phụ nữ trốn thuế hơn 8,6 tỉ đồng

Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cùng Nguyễn Tường Thi tổ chức thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Lan đã sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế, với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng.

Khởi tố cựu thiếu tá CSGT trong vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Ngày 23-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk, về tội danh "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh lớp 12 tử vong

Sếp Bankland bị cáo buộc vẽ dự án "đất vàng", lừa đảo gần 480 tỉ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi) cùng đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Vũ Đức Tĩnh bàn bạc và thống nhất với Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như thành lập Công ty Bankland. Để tạo lòng tin với nhà đầu tư, Công ty Bankland thường xuyên tổ chức các hội nghị, sự kiện giới thiệu, mở bán dự án bất động sản, tuyên truyền quảng bá thu hút hàng ngàn người tham gia.

Tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt của nhiều bị hại là gần 480 tỉ đồng.

