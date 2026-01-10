HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngày 10-1, tại TPHCM có những thông tin gì nổi bật?

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- TPHCM công bố 12 dấu ấn nổi bật năm 2025; ra mắt Trung tâm IOC đầu tiên ngành tòa án; tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm... là những thông tin nổi bật

TPHCM công bố 12 dấu ấn nổi bật năm 2025

Sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là 1 trong 12 dấu ấn nổi bật của TPHCM năm 2025.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/emagazine-12-dau-an-noi-bat-cua-tp-hcm-nam-2025-196251229102730126.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 10-1: - Ảnh 1.

Lễ công bố quyết định thành lập TPHCM mới

Ra mắt Trung tâm IOC đầu tiên của ngành thi hành án TPHCM

Sáng 10-1, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác thi hành án năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã chính thức khánh thành Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh (IOC).

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-du-le-ra-mat-trung-tam-ioc-dau-tien-cua-nganh-thi-hanh-an-tphcm-19626011008592544.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 10-1: - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự lễ ra mắt Trung tâm IOC đầu tiên của ngành thi hành án TPHCM

Dự án rạch Xuyên Tâm qua phường Gia Định: Hơn 2.300 tỉ đồng chi bồi thường

Liên quan dự án rạch Xuyên Tâm qua phường Gia Định, phường đã chi bồi thường 673/869 trường hợp, lập 9 tổ công tác, phối hợp khởi công gói thầu XL-01

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/du-an-rach-xuyen-tam-qua-phuong-gia-dinh-hon-2300-ti-dong-chi-boi-thuong-196260110135851086.htm

Lễ hội Tết Việt 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên có gì mới?

Lễ hội Tết Việt sẽ diễn ra liên tục từ ngày 1-2-2026 (14 tháng Chạp) đến hết ngày 21-2-2026 (mùng 5 Tết)

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/le-hoi-tet-viet-2026-tai-nha-van-hoa-thanh-nien-co-gi-moi-196260110134438832.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 10-1: - Ảnh 3.

"Năm 2026, năm Bính Ngọ là năm chúng ta phải tăng tốc, dựa trên những nền tảng tốt đẹp đã có" - ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh Niên, khẳng định.

Triển lãm Kiểng lá 2026: "Nghe lá hoa kể chuyện" tại Thảo Cầm Viên

Sáng 10-1, Thảo Cầm Viên Sài Gòn khai mạc Triển lãm Kiểng lá 2026, mang đến không gian xanh độc đáo, nơi lá hoa "kể chuyện" giữa lòng đô thị.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/trien-lam-kieng-la-2026-nghe-la-hoa-ke-chuyen-tai-thao-cam-vien-196260110135750902.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 10-1: - Ảnh 4.

Thảo Cầm Viên khai mạc Triển lãm Kiểng lá năm 2026 với chủ đề "Nghe lá hoa kể chuyện"

TPHCM phát động trồng cây xanh nhân Ngày Cây xanh Việt Nam

Sáng 10-1, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp cùng Ban Quản lý phát triển đô thị thành phố và UBND phường An Khánh đã tổ chức lễ phát động trồng cây nhân Ngày Cây xanh Việt Nam 11-1-2026 trên địa bàn .

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-phat-dong-trong-cay-xanh-nhan-ngay-cay-xanh-viet-nam-196260110111212916.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 10-1: - Ảnh 5.

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, tham gia trồng cây trong khuôn khổ buổi lễ phát động.

Đôi nam nữ công nhân ở TPHCM gặp nạn trên đường vào nhà máy

Ngày 10-1, cơ quan chức năng TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy làm 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tai-nan-nghiem-trong-doi-nam-nu-cong-nhan-o-tphcm-gap-nan-tren-duong-vao-nha-may-196260110103251379.htm

Không nhân nhượng vi phạm nồng độ cồn

Chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, xử lý 12.782 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trung bình gần 3.200 trường hợp mỗi ngày. Riêng tại TPHCM, Phòng CSGT cho biết đã xử lý khoảng 4.000 trường hợp lái xe sau khi uống rượu bia.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/khong-nhan-nhuong-vi-pham-nong-do-con-196260109213604625.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 10-1: - Ảnh 6.

CSGT TPHCM kiểm tra vi phạm nồng độ cồn


