TPHCM ngày 8-1: Công ty tặng ô tô cho nhân viên; công an bắt "trùm" đứng sau nhiều cơ sở giải trí

Ra quân cao điểm giữ trật tự giao thông dịp Tết 2026

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-ra-quan-cao-diem-giu-trat-tu-giao-thong-dip-tet-2026-196260108122957027.htm

Công ty tặng ô tô cho nhân viên tại tiệc tất niên

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rộng rãi đoạn clip ghi lại không khí náo nhiệt tại buổi tiệc tất niên của Công ty TNHH Transformer Robotics PTE, đóng tại phường Bình Dương, TPHCM. Sự kiện này thu hút sự chú ý không chỉ bởi quy mô lớn mà còn bởi các phần thưởng giá trị dành cho nhân viên, từ ô tô, xe máy điện đến thiết bị gia dụng.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/mot-cong-ty-tai-tphcm-tang-o-to-cho-nhan-vien-tai-tiec-tat-nien-196260108141157702.htm

Tiệc tất niên của Công ty TNHH Transformer Robotics PTE có quà tặng là một chiếc ô tô - Ảnh: Cắt từ Clip

Quyết tâm tạo đột phá trong hạ tầng

Trong năm 2026, TPHCM quyết tâm tạo đột phá trong hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể TPHCM mới, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp, siêu kết nối. Đồng thời, tập trung xử lý hiệu quả các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tiến tới thành phố không ma túy…

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/chu-tich-ubnd-tp-nguyen-van-duoc-tphcm-quyet-tam-tao-dot-pha-trong-ha-tang-196260108112157959.htm

Công an bắt ông "trùm" đứng sau nhiều cơ sở giải trí

Ngày 8-1, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Tuấn Kiệt (SN 1995) và 60 người khác về tội "Buôn bán hàng cấm". Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-bat-trum-dung-sau-nhieu-co-so-giai-tri-196260108163031188.htm

Các đối tượng bị Công an TPHCM bắt giữ

Trường ĐH Mở công bố 6 phương thức xét tuyển

Năm 2026, Trường ĐH mở TPHCM sử dụng 6 phương thức xét tuyển vào 64 ngành đào tạo chương trình trong nước và quốc tế. Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/truong-dh-mo-tphcm-cong-bo-6-phuong-thuc-xet-tuyen-nam-2026-196260108125010964.htm

Công an triệu tập 2 người chia sẻ thông tin "bắt MC Quyền Linh"

Ngày 8-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao Công an TPHCM cho biết đã mời T.T.H. (ngụ phường An Phú, TPHCM) và N.T.M.D. (ngụ phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) do có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội được tạo bởi công cụ AI.

Các nội dung này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, đồng thời xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, vi phạm quy định pháp luật.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-trieu-tap-2-nguoi-chia-se-thong-tin-bat-mc-quyen-linh-196260108154339558.htm