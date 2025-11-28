Thành phố Huế tiến tới không còn hộ nghèo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Thành phố Huế tiến tới không còn hộ nghèo

Quang Tám

Với những thành quả đạt được, tại Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Trong những năm gần đây, công tác giảm nghèo của TP Huế đã ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng những kết quả thực chất, bền vững và toàn diện. Huế đã liên tục duy trì mức giảm sâu qua từng năm, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Giảm nghèo đa chiều: dấu ấn nổi bật giai đoạn 2022–2025

Cuối năm 2021, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) có đến 16.006 hộ nghèo, chiếm 4,93% dân số. Nhờ triển khai đồng bộ chính sách hỗ trợ sinh kế, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội và đẩy mạnh đào tạo nghề, tỉ lệ này giảm còn 3,56% vào cuối năm 2022 (11.735 hộ), rồi tiếp tục giảm xuống 2,27% trong năm 2023 (7.540 hộ). Đến cuối năm 2024, số hộ nghèo chỉ còn 4.689 hộ, tương ứng 1,40%. Dự kiến cuối năm 2025, con số này sẽ giảm xuống dưới 1,2%, tương đương khoảng 3.870 hộ.

Thành phố Huế tiến tới không còn hộ nghèo - Ảnh 1.

Cấp phát heo giống cho các hộ nghèo ở Hương Thủy.

Như vậy, trong bốn năm, TP Huế đã giảm hơn 12.000 hộ nghèo – một nỗ lực được đánh giá là mạnh mẽ và bền vững, bởi việc giảm nghèo không chỉ dựa trên hỗ trợ trực tiếp mà còn thông qua các chính sách nâng cao năng lực, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ và mở rộng sinh kế.

Cùng với những kết quả đó, công tác quản lý, giám sát và rà soát hộ nghèo được thực hiện ngày càng chặt chẽ. Tại buổi tập huấn về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế nhấn mạnh sự trung thực, khách quan, công khai trong đánh giá thực trạng nghèo tại địa phương. Thành phố triển khai App "Rà soát hộ nghèo" và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu giảm nghèo nhằm số hóa dữ liệu, tạo điều kiện cho việc theo dõi biến động hộ nghèo chính xác, kịp thời.

Đây là một sự chuẩn bị quan trọng trong bối cảnh chuẩn nghèo giai đoạn 2026–2030 dự kiến được Chính phủ ban hành trong thời gian tới. Việc hoàn thiện dữ liệu giúp thành phố chủ động trong điều hành chính sách an sinh ngay từ đầu năm 2026, không bị chậm tiến độ do thay đổi khung pháp lý.

Năm 2030 sẽ hết hộ nghèo

Bước sang giai đoạn 2026–2030, TP Huế đặt ra mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân 0,3–0,4% mỗi năm, tiến tới không còn hộ nghèo vào năm 2030. Cùng với đó, ít nhất 50% số xã nghèo phải thoát khỏi tình trạng nghèo và đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2031-2035 Huế sẽ không còn hộ nghèo sống dưới mức sống tối thiểu; 100 % số xã nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đạt chuẩn nông thôn mới.

Thành phố Huế tiến tới không còn hộ nghèo - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chia sẽ tại buổi tập huấn hướng dẫn quy trình, công cụ, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 2025.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, khẳng định địa phương này sẽ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia theo từng thời kỳ, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Thành phố Huế tiến tới không còn hộ nghèo - Ảnh 3.

Những hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Hương Thủy được cấp heo giống.

Theo đó, TP Huế đã có đề xuất gửi Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên về định hướng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Cụ thể, TP Huế sẽ hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã nghèo; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo với nhu cầu kinh phí khoảng 480 tỉ đồng. Qua đó nhằm mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng liên kết vùng, thiết yếu, phục vụ dân sinh, sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện quyết liệt

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2030 Huế cơ bản không còn hộ nghèo; lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để ưu tiên đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Các loại công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội khác do cộng đồng nghèo trên địa bàn xã nghèo đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc dân tộc, văn hóa, nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với mục tiêu của Chương trình và quy định của pháp luật, ưu tiên công trình cho các cộng đồng nghèo, công trình có nhiều người nghèo, phụ nữ hưởng lợi.

Bên cạnh đó Huế sẽ cần khoảng 240 tỉ đồng để thực hiện việc hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, môi trường... Mục tiêu nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó giúp hộ nghèo, cận nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, đồng thời hỗ trợ các xã nghèo, đặc biệt khó khăn thoát khỏi trình trạng nghèo và khó khăn.

Hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp. Đảm bảo 100% người dân được dùng nước sạch đạt chuẩn và tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh.

Tin liên quan

Giảm nghèo bền vững: Bài học kinh nghiệm từ những mô hình hay của thành phố Huế

Giảm nghèo bền vững: Bài học kinh nghiệm từ những mô hình hay của thành phố Huế

(NLĐO) - Được sự định hướng, hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các mô hình thoát nghèo ở Huế đã có hiệu quả rõ rệt.

Sóc Trăng: Giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển biến tích cực

(NLĐO) - Tỉnh Sóc Trăng luôn xác định đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là đầu tư cho phát triển bền vững.

Long An tập trung thực hiện giảm nghèo bền vững

(NLĐO) - UBND tỉnh Long An và Sở LĐ-TBXH tỉnh vừa có báo cáo gửi Bộ LĐ-TBXH về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

hộ cận nghèo hộ nghèo giảm nghèo đột phá giảm nghèo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo