Thành phố Huế tiến tới không còn hộ nghèo

Trong những năm gần đây, công tác giảm nghèo của TP Huế đã ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng những kết quả thực chất, bền vững và toàn diện. Huế đã liên tục duy trì mức giảm sâu qua từng năm, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Giảm nghèo đa chiều: dấu ấn nổi bật giai đoạn 2022–2025

Cuối năm 2021, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) có đến 16.006 hộ nghèo, chiếm 4,93% dân số. Nhờ triển khai đồng bộ chính sách hỗ trợ sinh kế, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội và đẩy mạnh đào tạo nghề, tỉ lệ này giảm còn 3,56% vào cuối năm 2022 (11.735 hộ), rồi tiếp tục giảm xuống 2,27% trong năm 2023 (7.540 hộ). Đến cuối năm 2024, số hộ nghèo chỉ còn 4.689 hộ, tương ứng 1,40%. Dự kiến cuối năm 2025, con số này sẽ giảm xuống dưới 1,2%, tương đương khoảng 3.870 hộ.

Cấp phát heo giống cho các hộ nghèo ở Hương Thủy.

Như vậy, trong bốn năm, TP Huế đã giảm hơn 12.000 hộ nghèo – một nỗ lực được đánh giá là mạnh mẽ và bền vững, bởi việc giảm nghèo không chỉ dựa trên hỗ trợ trực tiếp mà còn thông qua các chính sách nâng cao năng lực, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ và mở rộng sinh kế.

Cùng với những kết quả đó, công tác quản lý, giám sát và rà soát hộ nghèo được thực hiện ngày càng chặt chẽ. Tại buổi tập huấn về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế nhấn mạnh sự trung thực, khách quan, công khai trong đánh giá thực trạng nghèo tại địa phương. Thành phố triển khai App "Rà soát hộ nghèo" và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu giảm nghèo nhằm số hóa dữ liệu, tạo điều kiện cho việc theo dõi biến động hộ nghèo chính xác, kịp thời.

Đây là một sự chuẩn bị quan trọng trong bối cảnh chuẩn nghèo giai đoạn 2026–2030 dự kiến được Chính phủ ban hành trong thời gian tới. Việc hoàn thiện dữ liệu giúp thành phố chủ động trong điều hành chính sách an sinh ngay từ đầu năm 2026, không bị chậm tiến độ do thay đổi khung pháp lý.

Năm 2030 sẽ hết hộ nghèo

Bước sang giai đoạn 2026–2030, TP Huế đặt ra mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân 0,3–0,4% mỗi năm, tiến tới không còn hộ nghèo vào năm 2030. Cùng với đó, ít nhất 50% số xã nghèo phải thoát khỏi tình trạng nghèo và đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2031-2035 Huế sẽ không còn hộ nghèo sống dưới mức sống tối thiểu; 100 % số xã nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chia sẽ tại buổi tập huấn hướng dẫn quy trình, công cụ, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 2025.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, khẳng định địa phương này sẽ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia theo từng thời kỳ, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Những hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Hương Thủy được cấp heo giống.

Theo đó, TP Huế đã có đề xuất gửi Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên về định hướng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Cụ thể, TP Huế sẽ hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã nghèo; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo với nhu cầu kinh phí khoảng 480 tỉ đồng. Qua đó nhằm mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng liên kết vùng, thiết yếu, phục vụ dân sinh, sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện quyết liệt Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2030 Huế cơ bản không còn hộ nghèo; lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để ưu tiên đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Các loại công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội khác do cộng đồng nghèo trên địa bàn xã nghèo đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc dân tộc, văn hóa, nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với mục tiêu của Chương trình và quy định của pháp luật, ưu tiên công trình cho các cộng đồng nghèo, công trình có nhiều người nghèo, phụ nữ hưởng lợi.

Bên cạnh đó Huế sẽ cần khoảng 240 tỉ đồng để thực hiện việc hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, môi trường... Mục tiêu nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó giúp hộ nghèo, cận nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, đồng thời hỗ trợ các xã nghèo, đặc biệt khó khăn thoát khỏi trình trạng nghèo và khó khăn.

Hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp. Đảm bảo 100% người dân được dùng nước sạch đạt chuẩn và tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh.