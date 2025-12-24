HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Thông tin không nên bỏ lỡ trong hôm nay, 24-12

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- TPHCM sẽ làm Metro Thủ Thiêm - sân bay Long Thành; đại hội Công đoàn; miễn tiền thuê đất cho sản xuất, kinh doanh... là những thông tin nổi bật

650 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I

Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào chiều 24-12 với sự tham gia của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên Công đoàn.

Đại hội Công đoàn TPHCM là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thành phố

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/650-dai-bieu-du-dai-hoi-cong-doan-tphcm-lan-thu-i-196251224145539955.htm

Trong ngày 24-12, tại TPHCM có những thông tin nổi bật nào? - Ảnh 1.

Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ nhất diễn ra vào chiều 24-12

Khai mạc triển lãm ảnh tôn vinh nỗ lực đổi mới

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, ngày 24-12, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, LĐLĐ TPHCM khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Công đoàn TPHCM - Niềm tin của người lao động"

Triển lãm phản ánh những đóng góp của giai cấp công nhân và sự nỗ lực đổi mới sáng tạo của Công đoàn thành phố.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/khai-mac-trien-lam-anh-cong-doan-tphcm-niem-tin-cua-nguoi-lao-dong-196251224131600282.htm

"Nhà xa nơi làm việc" sẽ được xem xét mua nhà ở xã hội 

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định 17/2025 của UBND TPHCM về việc xem xét hỗ trợ nhà ở xã hội đối với người đã có nhà ở nhưng ở xa nơi làm việc. Có 3 trường hợp dù đã có nhà nhưng vẫn được xem xét hỗ trợ nhà ở xã hội.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cach-xac-dinh-nha-xa-noi-lam-viec-de-duoc-mua-nha-o-xa-hoi-tai-tphcm-196251224132041792.htm

Trong ngày 24-12, tại TPHCM có những thông tin nổi bật nào? - Ảnh 2.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) quy mô 1.254 căn hộ

Một phường ở TPHCM phủ 100% camera thông minh

Ngày 24-12, đại diện Công an phường Tân Hưng, TPHCM cho biết toàn bộ địa bàn đã được lắp camera thông minh. Các tính năng camera thông minh gồm nhận diện khuôn mặt, nhận diện hành vi, nhận diện đối tượng nghi vấn...

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/mot-phuong-o-tphcm-da-phu-100-camera-thong-minh-196251224115318181.htm

Trong ngày 24-12, tại TPHCM có những thông tin nổi bật nào? - Ảnh 3.

Công an phường Tân Hưng đã phủ camera thông minh

Dấu ấn mới với Metro Thủ Thiêm- sân bay Long Thành

UBND TP HCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM, đề xuất trình HĐND TP ban hành nghị quyết, thống nhất giao UBND TP HCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường sắt đô thị (metro) Thủ Thiêm – sân bay Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Trong ngày 24-12, tại TPHCM có những thông tin nổi bật nào? - Ảnh 4.

Metro Thủ Thiêm - sân bay Long Thành được thực hiện theo hình thức PPP

Metro Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài 42km, điểm đầu nằm tại ga Thủ Thiêm, điểm cuối sân bay Long Thành, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 84.700 đồng.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/metro-thu-thiem-san-bay-long-thanh-de-xuat-ubnd-tphcm-la-co-quan-tham-quyen-thuc-hien-du-an-19625122411012344.htm

Miễn tiền thuê đất cho sản xuất, kinh doanh

UBND TPHCM vừa gửi HĐND TPHCM tờ trình về quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố.

Trong ngày 24-12, tại TPHCM có những thông tin nổi bật nào? - Ảnh 5.

TPHCM xây dựng chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh

TPHCM xây dựng chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-mien-tien-thue-dat-cho-san-xuat-kinh-doanh-196251224080644979.htm

Tin liên quan

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 19-12: Ông Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ mới

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 19-12: Ông Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ mới

(NLĐO) - Trong ngày 19-12, TPHCM khởi công, khánh thành hàng loạt dự án, công trình; điều động, bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

Thông tin nổi bật tại TPHCM 18-12: Phân công công tác lãnh đạo UBND TPHCM

(NLĐO)- TPHCM sẽ khởi công loạt công trình trọng điểm; chung cư cấp D nguy hiểm; cháy nhà bên hông Phạm Văn Đồng... là những thông tin nổi bật ngày 18-12

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-12: Thợ hồ, công nhân tham gia rửa tiền; 3 thanh niên bị đánh

(NLĐO)- Lãnh đạo Trung ương, TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh; cử tri kiến nghị về quy hoạch, tái định cư... là những thông tin đáng chú ý ở TPHCM

đại hội công đoàn TPHCM thông tin nổi bật metro Thủ Thiêm - sân bay Long Thành thông tin nổi bật ngày 24-12
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo