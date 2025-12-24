TPHCM: Thông tin không nên bỏ lỡ trong hôm nay, 24-12

650 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I

Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào chiều 24-12 với sự tham gia của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên Công đoàn.

Đại hội Công đoàn TPHCM là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thành phố

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/650-dai-bieu-du-dai-hoi-cong-doan-tphcm-lan-thu-i-196251224145539955.htm

Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ nhất diễn ra vào chiều 24-12

Khai mạc triển lãm ảnh tôn vinh nỗ lực đổi mới

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, ngày 24-12, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, LĐLĐ TPHCM khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Công đoàn TPHCM - Niềm tin của người lao động"

Triển lãm phản ánh những đóng góp của giai cấp công nhân và sự nỗ lực đổi mới sáng tạo của Công đoàn thành phố.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/khai-mac-trien-lam-anh-cong-doan-tphcm-niem-tin-cua-nguoi-lao-dong-196251224131600282.htm

"Nhà xa nơi làm việc" sẽ được xem xét mua nhà ở xã hội

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định 17/2025 của UBND TPHCM về việc xem xét hỗ trợ nhà ở xã hội đối với người đã có nhà ở nhưng ở xa nơi làm việc. Có 3 trường hợp dù đã có nhà nhưng vẫn được xem xét hỗ trợ nhà ở xã hội.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cach-xac-dinh-nha-xa-noi-lam-viec-de-duoc-mua-nha-o-xa-hoi-tai-tphcm-196251224132041792.htm

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) quy mô 1.254 căn hộ

Một phường ở TPHCM phủ 100% camera thông minh

Ngày 24-12, đại diện Công an phường Tân Hưng, TPHCM cho biết toàn bộ địa bàn đã được lắp camera thông minh. Các tính năng camera thông minh gồm nhận diện khuôn mặt, nhận diện hành vi, nhận diện đối tượng nghi vấn...

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/mot-phuong-o-tphcm-da-phu-100-camera-thong-minh-196251224115318181.htm

Công an phường Tân Hưng đã phủ camera thông minh

Dấu ấn mới với Metro Thủ Thiêm- sân bay Long Thành

UBND TP HCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM, đề xuất trình HĐND TP ban hành nghị quyết, thống nhất giao UBND TP HCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường sắt đô thị (metro) Thủ Thiêm – sân bay Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Metro Thủ Thiêm - sân bay Long Thành được thực hiện theo hình thức PPP

Metro Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài 42km, điểm đầu nằm tại ga Thủ Thiêm, điểm cuối sân bay Long Thành, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 84.700 đồng.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/metro-thu-thiem-san-bay-long-thanh-de-xuat-ubnd-tphcm-la-co-quan-tham-quyen-thuc-hien-du-an-19625122411012344.htm

Miễn tiền thuê đất cho sản xuất, kinh doanh

UBND TPHCM vừa gửi HĐND TPHCM tờ trình về quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố.

TPHCM xây dựng chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh

TPHCM xây dựng chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-mien-tien-thue-dat-cho-san-xuat-kinh-doanh-196251224080644979.htm