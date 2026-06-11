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Lao động

TRÁI NGỌT TỪ SỰ TỬ TẾ (*): Gieo tri thức, gặt năng suất

MAI CHI - THANH NGA - HUỲNH NHƯ

Đầu tư công nghệ đi cùng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành chiến lược của nhiều doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam vừa qua, khi trao đổi với các đại biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, hướng tới phát triển nhanh và bền vững, năng suất lao động phải trở thành một trong những động lực quan trọng hàng đầu. Việc nâng cao năng suất không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, vốn đầu tư hay năng lực quản trị mà còn gắn chặt với chất lượng nguồn nhân lực, trình độ tay nghề và điều kiện làm việc của người lao động (NLĐ).

Công nghệ đồng hành

Nhận thức rõ yêu cầu này, nhiều doanh nghiệp (DN) đã chủ động đầu tư công nghệ song song với nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho NLĐ.

Tại Tập đoàn PPJ Group (phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM), DN đã đầu tư mạnh vào hoạt động phát triển sản phẩm thông qua việc ứng dụng nhiều công nghệ mới. Đến nay, PPJ Group đã xây dựng được chuỗi sản xuất khép kín, rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất mẫu. Cùng với đó, quá trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống.

TRÁI NGỌT TỪ SỰ TỬ TẾ (*): Gieo tri thức, gặt năng suất - Ảnh 1.

Công tác đào tạo luôn được các đơn vị tại PPJ Group chú trọng. Ảnh: THANH NGA

Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Tổng Giám đốc PPJ Group, cho biết việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp DN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm mà còn giảm sức lao động thủ công ở những công đoạn nặng nhọc hoặc thường xuyên tiếp xúc với hóa chất. Nhờ đó, môi trường làm việc ngày càng an toàn và thân thiện hơn với NLĐ.

Song hành với đầu tư công nghệ, PPJ Group đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nghề. Hằng năm, DN tổ chức nhiều chương trình huấn luyện nhằm nâng cao tay nghề cho NLĐ, nhất là khi có sự thay đổi về máy móc hoặc quy trình sản xuất để bảo đảm NLĐ vận hành hiệu quả.

Đáng chú ý, ở các bộ phận thiết kế, nhân viên đã được đào tạo về ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) từ khá sớm, ngay trong giai đoạn dịch COVID-19. Do liên tục cập nhật công nghệ mới, DN cũng tạo điều kiện để NLĐ tiếp cận các chuyên gia nước ngoài nhằm học hỏi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, PPJ Group còn triển khai chương trình luân chuyển nhân sự quốc tế. Nhiều quản lý và chuyên viên Việt Nam được cử đến các văn phòng ở nước ngoài để xây dựng nền tảng vận hành, quản lý đơn hàng và chia sẻ kinh nghiệm. Song song đó, công tác đánh giá nhân sự và xây dựng đội ngũ kế cận được thực hiện định kỳ, bảo đảm mỗi vị trí quan trọng đều có nhân sự dự phòng phù hợp, tạo sự kế thừa giữa các thế hệ lao động.

Đào tạo liên tục

Nhờ chú trọng đầu tư cho công nghệ và con người, những năm gần đây hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam (phường Bình Dương, TP HCM) ngày càng hiện đại, năng suất lao động không ngừng được cải thiện.

Ông Nguyễn Trung Tính, Giám đốc Chất lượng công ty, cho biết DN đã đẩy mạnh đầu tư máy móc, tự động hóa nhiều công đoạn sản xuất nhằm nâng cao độ chính xác và tính ổn định của sản phẩm. Đây là nền tảng quan trọng để cải thiện năng suất một cách bền vững.

Là DN đa quốc gia, Foster Việt Nam còn chủ động mời chuyên gia từ nhiều quốc gia đến làm việc, trực tiếp chuyển giao công nghệ, chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự tại chỗ.

Bên cạnh đó, hoạt động đào tạo được thực hiện linh hoạt với sự tham gia của chuyên gia nước ngoài và đội ngũ kỹ thuật nội bộ. Ngoài nâng cao tay nghề, NLĐ còn được trang bị tư duy cải tiến, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi - những yếu tố quan trọng để duy trì năng suất trong dài hạn. DN cũng xây dựng cơ chế ghi nhận và nhân rộng sáng kiến một cách minh bạch.

Trong khi đó, với định hướng tiên phong trong phát triển xanh và chuyển đổi công nghệ ngành hàng hải, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu (phường Rạch Dừa, TP HCM) xác định con người là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công.

DN chú trọng xây dựng môi trường học tập liên tục để mỗi nhân viên không chỉ thành công trong nghề nghiệp mà còn phát triển toàn diện. Hiện công ty có hơn 60 giảng viên nội bộ thuộc nhiều lĩnh vực, thực hiện hàng chục nghìn giờ đào tạo mỗi năm nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời bồi dưỡng các giá trị nghề nghiệp về an toàn, hiệu quả và tinh thần làm việc tích cực.

Ngoài ra, gần 300 cán bộ, nhân viên giàu kinh nghiệm đang tham gia công tác cố vấn và huấn luyện nội bộ. Nhờ đầu tư bài bản cho nguồn nhân lực, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu sở hữu đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu công việc và sẵn sàng cống hiến cho DN. 

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 9-6

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