Thời sự

Từng bị phạt vì khám “siêu tốc”, 2 phòng khám ở Huế giờ ra sao?

Bài, ảnh; clip: Quang Tám

(NLĐO) - Phóng viên Báo Người Lao Động đã vào vai bệnh nhân để "mục sở thị" quy trình khám sức khoẻ của hai phòng khám ở Huế từng bị phạt do khám "siêu tốc".

Ngày 18-4, Sở Y tế TP Huế cho biết đã đồng ý cho phép Phòng khám Đa khoa (PKĐK) An Thịnh (đường Hoàng Văn Thụ) và PKĐK Tâm Đức (đường An Dương Vương) tiếp tục triển khai hoạt động khám sức khỏe sau thời gian bị đình chỉ.

Bất ngờ sau thời gian bị đình chỉ vì khám "siêu tốc"

Theo Sở Y tế TP Huế, cả hai cơ sở đã hoàn thiện các điều kiện theo quy định về tiêu chuẩn khám sức khỏe. Trong đó, PKĐK Tâm Đức được phép hoạt động ngoài giờ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần và toàn thời gian vào thứ bảy, chủ nhật. PKĐK An Thịnh được phép triển khai toàn thời gian từ thứ hai đến thứ bảy.

Khám sức khỏe tại Huế sau thời gian bị phạt: Phòng khám An Thịnh và Tâm Đức ra sao? - Ảnh 1.

Việc khám mắt tại PKĐK Tâm Đức được thực hiện đúng quy định, phòng ốc được bố trí đủ tiêu chuẩn ở tầng 5.

Trong những ngày qua, trong vai người bệnh, phóng viên Báo Người Lao Động đã trực tiếp đến hai phòng khám này để ghi nhận thực tế quy trình khám sức khỏe sau khi được cấp phép trở lại.

Tại PKĐK Tâm Đức, lượng người đến khám khá đông, cơ sở vật chất cũng được đầu tư mới, khang trang hơn trước. Ngay tầng một, các khu vực tiếp nhận bệnh nhân được bố trí thành từng phòng riêng biệt, sạch sẽ.

Sau khi bị đình chỉ 2 tháng, các phòng khám đã khắc phục tồn tại và được cấp phép hoạt động khám sức khoẻ trở lại.

Nếu như trước đây, việc khám mắt từng được thực hiện ngay tại sảnh tầng một bởi điều dưỡng thì nay đã được chuyển lên tầng 5 với phòng khám riêng, đầy đủ trang thiết bị, không gian thoáng mát.

Khám sức khỏe tại Huế sau thời gian bị phạt: Phòng khám An Thịnh và Tâm Đức ra sao? - Ảnh 2.

Việc khám nội khoa cũng được kỹ càng hơn.

Người đến khám sau khi được hướng dẫn điền hồ sơ, kiểm tra thông tin cá nhân sẽ lần lượt trải qua các bước khám mắt, thần kinh, nội khoa, tai mũi họng… khá kỹ lưỡng. Tình trạng bác sĩ ký trước hồ sơ, bỏ qua các bước khám như trước đây không còn diễn ra.

Bác sĩ Trần Sĩ Doản Điềm, Giám đốc PKĐK Tâm Đức, cho biết sau khi Báo Người Lao Động phản ánh tình trạng khám bệnh "siêu tốc", Sở Y tế đã kiểm tra và yêu cầu chấn chỉnh toàn diện.

Khám sức khỏe tại Huế sau thời gian bị phạt: Phòng khám An Thịnh và Tâm Đức ra sao? - Ảnh 3.

Bác sĩ luôn túc trực ở phòng khám để khám bệnh.

Theo ông Điềm, phòng khám đã xây dựng lại quy trình khám sức khỏe hoàn chỉnh, được cấp phép trở lại từ cuối tháng 1-2026. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên sẽ dán ảnh, kiểm tra căn cước công dân, đóng dấu giáp lai, sau đó người khám được đo chiều cao, cân nặng, chụp X-quang phổi, lấy máu xét nghiệm.

"Tất cả các chuyên khoa như tai - mũi - họng, mắt, răng - hàm - mặt, da liễu, tâm thần… đều được khám đầy đủ, đúng quy trình trước khi hoàn tất hồ sơ. Chúng tôi mời thêm những bác sĩ có trình độ giỏi, kinh nghiệm lâu năm tới làm việc tại phòng khám" – ông Điềm nói.

Ngày 17-4, phóng viên tiếp tục có mặt tại PKĐK An Thịnh trong vai người đến khám sức khỏe xin việc để kiểm chứng việc chấn chỉnh sau đúng một tháng được cấp phép hoạt động trở lại.

Đối với phòng khám BS Lê Trung Hậu (đường Nguyễn Sinh Cung) cũng được Sở Y tế TP Huế cho phép thực hiện kỹ thuật lấy huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) tiêm vào khớp cho người bệnh. Sau thời gian rút giấy phép, xử phạt hành chính vì hoạt động PRP chui, cơ sở này đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực theo quy định và được thực hiện kỹ thuật PRP. BS Lê Trung Hậu chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Tại đây, những bất cập từng được phản ánh cũng đã được khắc phục đáng kể. Trước đây, phòng khám mắt và thần kinh dùng chung một phòng, người khám phải đứng ngoài hành lang để đọc bảng chữ cái kiểm tra thị lực thì nay đã được chuyển lên tầng 4 với hai phòng riêng biệt.

Các khâu khám được thực hiện bài bản hơn, không còn tình trạng chưa chụp X-quang nhưng vẫn đóng dấu xác nhận "tim phổi bình thường" như trước.

ThS-BSCKII Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc PKĐK An Thịnh, cho biết từ ngày 1-3, khi nhận nhiệm vụ điều hành phòng khám, ông đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ xin phép Sở Y tế TP Huế cho hoạt động khám sức khỏe trở lại.

Khám sức khỏe tại Huế sau thời gian bị phạt: Phòng khám An Thịnh và Tâm Đức ra sao? - Ảnh 4.

Tại PKĐK An Thịnh không còn cảnh đưa phiếu khám vào là được đóng dấu "phim phổi bình thường" mà người bệnh phải ngồi đợi chụp X-quang.

Theo ông Vỹ, cơ sở vật chất được sắp xếp lại hợp lý hơn, quy trình chuyên môn cũng được siết chặt để chấm dứt tình trạng khám "thần tốc".

"Người bệnh đã bỏ tiền ra thì phải được khám đầy đủ, kỹ càng từng khâu. Nhiều trường hợp qua khám còn phát hiện sớm bệnh lý để điều trị kịp thời, đó mới là giá trị thật của việc khám sức khỏe" – ông Vỹ chia sẻ.

Tăng cường hậu kiểm

Trước đó, cuối tháng 11-2025, Báo Người Lao Động đăng bài phản ánh "Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc", ghi nhận thực trạng tại hai phòng khám này khi nhiều bước khám bị bỏ qua, bác sĩ ký hồ sơ trước, điều dưỡng khám thay bác sĩ, không chụp X-quang nhưng vẫn kết luận "tim phổi bình thường" trong hồ sơ khám sức khỏe xin việc và khám lái xe.

Khám sức khỏe tại Huế sau thời gian bị phạt: Phòng khám An Thịnh và Tâm Đức ra sao? - Ảnh 5.

Một người khám sức khoẻ xin việc sau khi được chụp X-quang tim phổi tại PKĐK An Thịnh.

Sau phản ánh, Sở Y tế TP Huế đã vào cuộc kiểm tra, xác định cả hai cơ sở đều vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính 23 triệu đồng đối với mỗi phòng khám.

Khám sức khỏe tại Huế sau thời gian bị phạt: Phòng khám An Thịnh và Tâm Đức ra sao? - Ảnh 6.

Không còn chụp "ảo", người bệnh có thể nộp 30.000 đồng để được in phim sau khi chụp X-quang.

Hai lỗi chính được xác định là không bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất theo quy định và cấp giấy khám sức khỏe khi chưa thực hiện đầy đủ nội dung chuyên môn.

Đồng thời, cả hai phòng khám bị đình chỉ hoạt động khám sức khỏe, bao gồm khám đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông, trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày 17-11.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Huế cho biết song song với việc cho phép hoạt động khám sức khoẻ trở lại, đơn vị cũng tăng cường hậu kiểm nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh nếu tái diễn vi phạm. Các biện pháp được triển khai gồm ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, rà soát và rút hồ sơ công bố đối với những đơn vị không bảo đảm điều kiện khám sức khỏe.

Tin liên quan

Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc

Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc

Hàng loạt phòng khám tư tại TP Huế bị vạch trần vì gian dối kết quả khám sức khỏe và thực hiện kỹ thuật PRP không phép

CLIP: Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc

Hàng loạt phòng khám tư tại TP Huế bị vạch trần vì gian dối kết quả khám sức khỏe và thực hiện kỹ thuật PRP không phép

Vụ "Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc": Đã rõ vi phạm, xử phạt mạnh tay phòng khám

(NLĐO) - Sở Y tế TP Huế đã tước giấy phép hoạt động của một phòng khám và đình chỉ hoạt động khám sức khỏe có thời hạn đối với 2 phòng khám.

khám chữa bệnh khám bệnh khám sức khoẻ khám bệnh thần tốc chữa bệnh siêu tốc
