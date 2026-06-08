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Thể thao

Becamex TP HCM - Ba nguy cơ sau khi rớt hạng

Hoàng Tú - Ảnh: Quang Liêm - Quốc An

(NLĐO) - Từng 4 lần vô địch V-League, Becamex TP HCM khép lại mùa giải 2025-2026 bằng cú rớt hạng đau như một vết cắt vào ký ức bóng đá đất Thủ.

Buồn hơn nữa khi họ xuống hạng ngay trên sân nhà, ngay sau mùa giải đổi tên, và ngay sau trận thắng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 3-1.

Một chiến thắng không cứu nổi cả mùa giải

Nỗi đau thêm chồng chất khi đây lần đầu tiên Becamex TP HCM rơi xuống vị trí cuối bảng sau 26 vòng đấu, nhưng lại là cú rơi không chỉ xuống vị trí 14/14 mà còn rơi xuống hạng Nhất.

Becamex TP HCM - Một tượng đài sụp đổ - Ảnh 1.

Becamex TP HCM không gục ngã trong một trận thua, mà rớt hạng trong một ngày chiến thắng (Ảnh: QUANG LIÊM)

Bi kịch nằm ở chỗ: họ không gục ngã trong một trận thua, mà rớt hạng trong một ngày chiến thắng. Trận thắng HAGL vì vậy không còn là niềm vui trọn vẹn, mà trở thành khúc bi tráng của một đội bóng từng ngạo nghễ ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

Trước khi rơi vào bi kịch này, họ đã trượt dần từ hạng 11 xuống 12, 13 rồi rơi thẳng xuống đáy, trong bối cảnh trải qua chuỗi 9 trận không thắng ở giai đoạn nước rút với kết quả không thể tệ hơn: 3 hòa, 6 thua. 

Cú rớt hạng này có thể gây sốc, nhưng không hoàn toàn bất ngờ. Một tượng đài thường không sụp đổ chỉ vì một cơn gió. Nó sụp vì nền móng đã nứt từ lâu.

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Becamex Bình Dương, nay là Becamex TP HCM, từng là biểu tượng của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đội bóng đất Thủ thăng hạng V-League từ năm 2004, từng 4 lần vô địch V-League các năm 2007, 2008, 2014, 2015, đoạt 3 Cúp Quốc gia và 4 Siêu cúp Quốc gia. 

Thời đỉnh cao, họ sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, chơi thứ bóng đá tấn công tốc độ, đa dạng và được gọi bằng biệt danh "Chelsea Việt Nam".

Nhưng quá khứ lẫy lừng ấy không thể che lấp hiện tại sa sút. Trong vài mùa gần đây, Becamex không còn là ứng viên đua vô địch mà dần trở thành đội bóng phải lo trụ hạng trong bối cảnh đội bóng bị xáo trộn, thiếu đoàn kết, mất bản sắc và liên tục thay HLV trưởng.

Đó mới là nguyên nhân sâu xa. Một CLB có tiền, có truyền thống, có thương hiệu, nhưng nếu thay HLV liên tục, mua sắm thiếu định hướng, bản sắc chiến thuật nhạt dần và tinh thần cầu thủ không còn sắc bén, thì rớt hạng chỉ là điểm cuối của một đường trượt.

Becamex TP HCM - Một tượng đài sụp đổ - Ảnh 2.

Đội bóng đất Thủ thăng hạng V-League từ năm 2004, từng 4 lần vô địch V-League các năm 2007, 2008, 2014, 2015, đoạt 3 Cúp Quốc gia và 4 Siêu cúp Quốc gia (Ảnh: QUANG LIÊM)

Nỗi đau của người hâm mộ đất Thủ

Việc đổi tên từ Becamex Bình Dương sang Becamex TP HCM trong bối cảnh địa giới hành chính thay đổi, khi Bình Dương sáp nhập vào TP HCM từ ngày 1-7-2025. Ngay mùa bóng vừa đổi tên đội đã nhận cú rớt hạng. 

Một cái tên mới thường gợi cảm giác mở ra chương mới, mở rộng tầm vóc, làm mới hình ảnh. Nhưng với Becamex TP HCM, chương mới lại bắt đầu bằng một cú rơi.

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Ngay mùa bóng vừa đổi tên đội đã nhận cú rớt hạng (Ảnh: QUỐC AN)

Từ góc nhìn thương hiệu, đây là thất bại rất lớn. "Bình Dương" từng gắn với một ký ức bóng đá hào hùng, với sân Gò Đậu, với dàn sao, với thời kỳ làm mưa làm gió V-League. 

Khi chuyển sang cái tên Becamex TP HCM, đội bóng chưa kịp xây dựng nhận diện mới thì đã phải xuống Hạng nhất. Một thương hiệu vừa thay áo đã phải rời sân khấu chính khiến người hâm mộ đất Thủ rơi nước mắt. Họ không khóc đơn thuần vì một mùa giải thất bại. Họ khóc vì một phần ký ức bị kéo xuống theo đội bóng.

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Sau 22 năm thi đấu ở V-League, lần đầu Becamex phải xuống chơi ở Hạng nhất từ mùa 2026-2027. Đây là cái đau của bóng đá: có những đội xuống hạng và chỉ mất một suất chơi. Nhưng có những đội xuống hạng kéo theo sự đổ vỡ của ký ức, niềm kiêu hãnh địa phương và hình ảnh một thời vàng son. Becamex thuộc nhóm thứ hai.

Xuống Hạng nhất: làm lại hay...

Tương lai của Becamex TP HCM sau cú rớt hạng sẽ rất khó đoán, nhưng có thể nhìn thấy ba nguy cơ trước mắt.

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Becamex TP HCM, đội bóng chưa kịp xây dựng nhận diện mới thì đã phải xuống Hạng nhất (Ảnh: QUỐC AN)

Thứ nhất là chảy máu lực lượng. Khi xuống Hạng nhất, đội bóng khó giữ được những cầu thủ chất lượng như Vĩ Hào, Quốc Cường, Minh Khoa, Tùng Quốc, Đình Khương hay Minh Toàn, những cầu thủ đang được các CLB V-League quan tâm.

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Thứ hai là suy giảm sức hút thương hiệu. Hạng nhất không có độ phủ truyền thông, khán giả, tài trợ và sức cạnh tranh như V-League. 

Một đội bóng từng quen sống trong ánh đèn lớn sẽ phải học lại cách tồn tại ở môi trường khắc nghiệt hơn, ít hào nhoáng hơn.

Thứ ba là khủng hoảng bản sắc. Becamex TP HCM cần trả lời câu hỏi: họ muốn trở lại V-League bằng cách nào? Đổ tiền mua ngôi sao để lên hạng ngay, hay xây lại từ nền tảng trẻ, ổn định HLV, ổn định triết lý, ổn định phòng thay đồ? Nếu không có câu trả lời rõ ràng, họ có thể mắc kẹt ở Hạng nhất lâu hơn dự tính.

Becamex TP HCM - Một tượng đài sụp đổ - Ảnh 5.

Nếu không có câu trả lời rõ ràng, Becamex TP HCM có thể mắc kẹt ở Hạng nhất lâu hơn dự tính (Ảnh: QUỐC AN)

Thực tế cho thấy Becamex TP HCM vẫn có cửa trở lại, nhưng không thể trở lại bằng cách làm bóng đá hiện nay. Becamex TP HCM có khả năng trở lại V-League, nhưng không dễ "bật lên ngay" nếu không tái cấu trúc mạnh. 

Hạng nhất mùa tới sẽ không phải nơi dễ đi dạo. Các đội giàu tham vọng, cầu thủ chơi quyết liệt, mặt sân và áp lực cũng rất khác. Một đội vừa rớt hạng thường phải đối diện tâm lý hụt hẫng, mất quân, giảm ngân sách và mất niềm tin.

Kịch bản tích cực là Becamex TP HCM giữ được bộ khung đủ mạnh, chọn một HLV có kinh nghiệm đường dài, xây lại tinh thần chiến đấu và xác định mục tiêu thăng hạng trong 1-2 mùa. Với truyền thống, cơ sở vật chất và thương hiệu còn đó, họ không thiếu điều kiện để làm lại.

Becamex TP HCM - Một tượng đài sụp đổ - Ảnh 6.

Becamex TP HCM rớt hạng - một tượng đài đã sụp đổ, nhưng chưa chắc đã chấm hết (Ảnh: QUỐC AN)

Nhưng kịch bản tiêu cực cũng không nhỏ: nếu đội bóng tiếp tục thay HLV, mất nhiều trụ cột, mua sắm vội vã và không có chiến lược rõ ràng, Becamex TP HCM có thể trở thành một cái tên lớn bị mắc kẹt ở Hạng nhất. Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến không ít cựu vương xuống hạng rồi mất rất lâu để tìm đường trở lại, thậm chí là mất hút.

Becamex TP HCM rớt hạng - một tượng đài đã sa cơ, nhưng chưa chắc đã chấm hết. Vấn đề là sau cú sụp ấy, Becamex TP HCM có dám nhìn thẳng vào những vết nứt của mình hay không. 

Nếu chỉ xem đây là tai nạn, họ có thể tiếp tục trượt dài. Nhưng nếu xem đây là cú đau cần thiết để làm lại, Giải Hạng nhất có thể trở thành nơi tái sinh.

Với Becamex TP HCM, mùa tới không chỉ là cuộc đua lên hạng. Đó là cuộc đua để giành lại bản sắc, niềm tin và danh dự của một cựu vương.


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