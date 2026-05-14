Bộ tiêu chuẩn bệnh viện không thể chỉ “nâng cấp câu chữ”

Ngày 14-5, tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện lần thứ 2 khu vực miền Trung.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); đại diện Sở Y tế TP Huế, Đà Nẵng, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và nhiều cơ sở đào tạo y dược khu vực miền Trung.

Theo Bộ Y tế, hơn 10 năm qua, hệ thống khám chữa bệnh Việt Nam đã từng bước tiếp cận và triển khai Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, góp phần chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị chất lượng dựa trên bằng chứng, dữ liệu, chuẩn hóa thực hành lâm sàng và bảo đảm an toàn người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội thảo.

Tuy nhiên, ngành y tế hiện đối mặt nhiều thách thức như già hóa dân số, thay đổi mô hình bệnh tật, ô nhiễm môi trường sống cùng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, đa dạng của người dân. Bên cạnh đó là yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 72/NQ-TW và Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngành y tế xác định quản lý chất lượng và an toàn người bệnh là chức năng cốt lõi của cơ sở khám chữa bệnh. Vì vậy, việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế, đánh giá minh bạch, liên tục và gắn với cải tiến thực chất được xem là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế có tổng mức đầu tư 2.300 tỉ đồng, vận hành theo mô hình hospital - hotel hiện đại.

Tại hội thảo, các chuyên gia và đại biểu tập trung góp ý nhiều nhóm tiêu chuẩn như an toàn người bệnh, dinh dưỡng lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc điều dưỡng, dược lâm sàng, hồ sơ bệnh án, chuyển đổi số và các tiêu chuẩn dành cho một số chuyên khoa.

Phát biểu tại hội thảo, GS-TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh Bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao không thể chỉ là phiên bản "nâng cấp câu chữ" của bộ tiêu chí hiện hành mà phải trở thành một hệ quy chiếu mới, chặt chẽ hơn, sâu hơn, có khả năng đo lường và thúc đẩy thay đổi thực chất trong hoạt động bệnh viện.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, tiêu chuẩn mới phải hướng tới mục tiêu giúp bệnh viện nâng cao chất lượng thực sự, bảo đảm người bệnh an toàn hơn, nhân viên y tế làm việc chuẩn mực hơn, dữ liệu minh bạch hơn và chất lượng dịch vụ được xã hội ghi nhận bằng niềm tin.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và tổ soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo các định hướng lớn như lấy an toàn người bệnh làm trục xuyên suốt; thúc đẩy quản trị bệnh viện bằng dữ liệu; xây dựng tiêu chuẩn phù hợp thực tiễn Việt Nam nhưng vẫn mang tính dẫn dắt, tiệm cận chuẩn mực quốc tế; đồng thời chú trọng các lĩnh vực còn là "điểm nghẽn" như dược lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng lâm sàng, chăm sóc điều dưỡng, hồ sơ bệnh án và chuyển đổi số.