HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bộ tiêu chuẩn bệnh viện không thể chỉ “nâng cấp câu chữ”

Q.Nhật

(NLĐO) - Bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện không thể chỉ là phiên bản “nâng cấp câu chữ” của bộ tiêu chí hiện hành.

Ngày 14-5, tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện lần thứ 2 khu vực miền Trung.

Thứ trưởng Bộ Y Tế Trần Văn Thuấn: Bộ tiêu chuẩn bệnh viện không thể chỉ “nâng cấp câu chữ” - Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); đại diện Sở Y tế TP Huế, Đà Nẵng, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và nhiều cơ sở đào tạo y dược khu vực miền Trung.

Theo Bộ Y tế, hơn 10 năm qua, hệ thống khám chữa bệnh Việt Nam đã từng bước tiếp cận và triển khai Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, góp phần chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị chất lượng dựa trên bằng chứng, dữ liệu, chuẩn hóa thực hành lâm sàng và bảo đảm an toàn người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y Tế Trần Văn Thuấn: Bộ tiêu chuẩn bệnh viện không thể chỉ “nâng cấp câu chữ” - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội thảo.

Tuy nhiên, ngành y tế hiện đối mặt nhiều thách thức như già hóa dân số, thay đổi mô hình bệnh tật, ô nhiễm môi trường sống cùng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, đa dạng của người dân. Bên cạnh đó là yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 72/NQ-TW và Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngành y tế xác định quản lý chất lượng và an toàn người bệnh là chức năng cốt lõi của cơ sở khám chữa bệnh. Vì vậy, việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế, đánh giá minh bạch, liên tục và gắn với cải tiến thực chất được xem là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống.

Thứ trưởng Bộ Y Tế Trần Văn Thuấn: Bộ tiêu chuẩn bệnh viện không thể chỉ “nâng cấp câu chữ” - Ảnh 3.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế có tổng mức đầu tư 2.300 tỉ đồng, vận hành theo mô hình hospital - hotel hiện đại.

Tại hội thảo, các chuyên gia và đại biểu tập trung góp ý nhiều nhóm tiêu chuẩn như an toàn người bệnh, dinh dưỡng lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc điều dưỡng, dược lâm sàng, hồ sơ bệnh án, chuyển đổi số và các tiêu chuẩn dành cho một số chuyên khoa.

Phát biểu tại hội thảo, GS-TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh Bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao không thể chỉ là phiên bản "nâng cấp câu chữ" của bộ tiêu chí hiện hành mà phải trở thành một hệ quy chiếu mới, chặt chẽ hơn, sâu hơn, có khả năng đo lường và thúc đẩy thay đổi thực chất trong hoạt động bệnh viện.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, tiêu chuẩn mới phải hướng tới mục tiêu giúp bệnh viện nâng cao chất lượng thực sự, bảo đảm người bệnh an toàn hơn, nhân viên y tế làm việc chuẩn mực hơn, dữ liệu minh bạch hơn và chất lượng dịch vụ được xã hội ghi nhận bằng niềm tin.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và tổ soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo các định hướng lớn như lấy an toàn người bệnh làm trục xuyên suốt; thúc đẩy quản trị bệnh viện bằng dữ liệu; xây dựng tiêu chuẩn phù hợp thực tiễn Việt Nam nhưng vẫn mang tính dẫn dắt, tiệm cận chuẩn mực quốc tế; đồng thời chú trọng các lĩnh vực còn là "điểm nghẽn" như dược lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng lâm sàng, chăm sóc điều dưỡng, hồ sơ bệnh án và chuyển đổi số.

Tin liên quan

Đánh giá chất lượng bệnh viện có lợi ích gì?

Đánh giá chất lượng bệnh viện có lợi ích gì?

(NLĐO) - Mới đây, Sở Y tế TP HCM đã công bố điểm chất lượng bệnh viện năm 2022 của 115 bệnh viện trên địa bàn, gồm 54 bệnh viện công lập và 61 bệnh viện tư nhân.

TP HCM nhắc nhở hàng loạt phòng khám chưa tự đánh giá theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế

(NLĐO)-Đến thời điểm này có 6.119 phòng khám công lập và tư nhân trên địa bàn TP HCM đã tham gia đánh giá theo Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống Covid-19, chiếm tỉ lệ 93,14%.

Sở Y tế TP HCM xây dựng Bộ tiêu chí về rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại bệnh viện

(NLĐO) - Theo đó, có 34 tiêu chí thuộc 10 nhóm nguy cơ rủi ro khác nhau có thể xảy ra tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP HCM.

khám chữa bệnh chất lượng bệnh viện bệnh viện tiêu chuẩn Bộ Y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo