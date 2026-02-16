Cận Tết, Giám đốc và Phó Giám đốc công an đến kiểm tra đột xuất công an phường

Ngày 29 Tết Bính Ngọ (16-2), Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, làm trưởng đoàn công tác đã kiểm tra đột xuất tại Công an phường Phú Xuân. Cùng ngày, đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế, cũng tiến hành kiểm tra đột xuất tại Công an xã Phú Vang, xã Phú Vinh và một số đơn vị cơ sở công an trực thuộc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn tặng quà Công an phường Phú Xuân trong chuyến kiểm tra đột xuất.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo Công an TP Huế đánh giá cao tinh thần ứng trực nghiêm túc, ý thức trách nhiệm và sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị cơ sở trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mệnh lệnh, chỉ đạo về bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các điểm bầu cử, khu vực niêm yết danh sách cử tri, các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội diễn ra trong dịp Tết và đầu năm mới.

Đại tá Hồ Xuân Phương làm việc với Công an xã Phú Vang tại buổi kiểm tra đột xuất.

Bên cạnh đó, phải duy trì vận hành thông suốt các mặt công tác chuyên môn, không để chậm tiến độ, gián đoạn nhiệm vụ, nhất là trong cao điểm tổng kiểm tra cư trú; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lãnh đạo Công an TP Huế nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý các loại đối tượng, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động xử lý các tình huống đột xuất, phát sinh.

Đặc biệt, cần phát huy hiệu quả sự phối hợp với lực lượng quân sự, dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong tuần tra khép kín địa bàn, tập trung tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người và các khung giờ cao điểm khi người dân nghỉ ngơi, vui chơi dịp Tết.

Việc tổ chức kiểm tra đột xuất trong thời khắc cận Tết thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế đối với công an các đơn vị, địa phương; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc để giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cho mỗi khu phố, mỗi gia đình trên địa bàn thành phố được đón Tết trong an toàn, bình yên và hạnh phúc.