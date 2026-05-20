HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an mời làm việc 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá

Q.Nhật

(NLĐO) - Công an TP Huế đã đồng loạt mời làm việc, răn đe 45 trường hợp có hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Ngày 20-5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC), Công an TP Huế cho biết đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường đồng loạt mời làm việc, răn đe 45 trường hợp có hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Công an TP Huế răn đe 45 trường hợp tương tác thông tin xấu trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Công an TP Huế làm việc với chủ tài khoản tương tác với các trang tin phản động, chống phá.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an TP Huế phát hiện trên địa bàn có nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên theo dõi, tiếp cận và tương tác, bình luận, chia sẻ (share), hoặc bày tỏ cảm xúc (like) với các nội dung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá từ hệ thống trang, kênh, nhóm của các đối tượng phản động lưu vong như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài...

Qua làm việc, đa số các trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhận thức chính trị còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện trước các thông tin sai lệch, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, vô tình tiếp tay lan truyền rộng rãi các nội dung tiêu cực, xuyên tạc tình hình đất nước.

Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giáo dục các quy định của Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật liên quan, toàn bộ 45 cá nhân đã nhận thức rõ sai phạm, thành khẩn khai báo, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận vi phạm, rời khỏi các trang, nhóm phản động và ký cam kết không tái phạm, không tham gia tương tác với các trang tin có nội dung xấu, độc.

Công an TP Huế khuyến cáo mọi hành vi đăng tải, chia sẻ, tán phát hoặc bình luận đồng thuận với các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân là vi phạm pháp luật.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng; chỉ theo dõi các nguồn tin chính thống; tuyệt đối không tin, không nghe theo các luận điệu kích động của các đối tượng phản động, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và an ninh trật tự trên địa bàn TP Huế

Tin liên quan

Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

(NLĐO)- Đăng tải lên mạng xã hội nhiều bài viết, video xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù.

Xét xử Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

(NLĐO)- Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài cùng bị xét xử trong ngày hôm nay 31-12, với hai vụ án khác nhau.

Xử phạt 2 trường hợp bình luận, chia sẻ bài viết của Lê Trung Khoa

(NLĐO)- Những người này thừa nhận bình luận, chia sẻ các bài viết của Lê Trung Khoa có nội dung xuyên tạc, sai sự thật...

công an khởi tố Lê Trung Khoa truy tố Lê Trung Khoa xét xử Lê Trung Khoa xét xử Nguyễn Văn Đài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo