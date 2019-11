Theo đó, LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu các cấp CĐ tăng cường tuyên truyền, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và tập hợp các ý kiến của đoàn viên, người lao động (NLĐ) về nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, qua đó kiến nghị cơ quan chức năng thanh tra đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu mất an toàn. LĐLĐ TP Hà Nội cũng đề nghị các cấp CĐ triển khai các hoạt động tập thể như: vệ sinh môi trường, bảo đảm chất lượng bữa ăn giữa ca, nước uống và các hàng hóa thiết yếu phục vụ đoàn viên, NLĐ; bảo đảm việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có tổ chức CĐ.



Bữa ăn giữa ca của công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Đặc biệt, LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu các cấp CĐ thủ đô tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 07c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về "Nâng cao chất lượng bữa ăn giữ ca của NLĐ" thông qua việc tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, giám sát chất lượng bữa ăn giữa ca, an toàn vệ sinh thực phẩm tại doanh nghiệp nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe, an toàn tính mạng cho đoàn viên, NLĐ.