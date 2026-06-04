Ngày 4-6, Văn phòng UBND TP Huế cho biết địa phương vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án xử lý sạt lở khu vực Thác Trượt và khu dân cư nằm kẹp giữa tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan với tỉnh lộ 14B; đồng thời nạo vét, chỉnh trị dòng chảy sông Tả Trạch đoạn qua xã Khe Tre.

Có khoảng 93.700 m3 cát, sỏi bồi lấp Thác Trượt sau cơn lũ.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 65 tỉ đồng, triển khai trong 2 năm. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 60 tỉ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương.

Theo phương án được phê duyệt, dự án sẽ xây dựng hơn 3,1 km kè chống sạt lở gồm 8 đoạn. Đỉnh kè được gia cố bê tông rộng từ 1-2 m, kết hợp hệ thống thu nước; mái kè sử dụng tấm đan bê tông cốt thép, chân kè bằng rọ đá hoặc tường bê tông trọng lực tùy điều kiện địa hình.

Nhà dân bị sạt lở nặng.

Ngoài xây dựng kè, dự án còn bố trí cống tiêu, bậc nước và thực hiện nạo vét chỉnh trị dòng chảy tại các vị trí bồi lấp. Khối lượng đất, cát nạo vét sẽ được tận dụng để xử lý các hố xói, gia cố mái taluy nhằm ổn định bờ sông.

Động thái này được đưa ra sau trận lũ lớn cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2025 khiến nhiều nhà dân bị hư hại, đồng thời làm thay đổi dòng chảy sông Tả Trạch, gây bồi lấp nghiêm trọng.

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác định lòng sông xuất hiện nhiều điểm bồi lấp với tổng khối lượng cát, sỏi cần nạo vét khoảng 93.700 m³.

Lãnh đạo UBND xã Khe Tre, cho biết nếu không sớm triển khai giải pháp khắc phục thì mùa mưa bão năm nay nguy cơ ngập úng, sạt lở sẽ tiếp tục gia tăng, đe dọa trực tiếp đời sống và tài sản của người dân khu vực.