Lao động

Không xóa bỏ, cắt giảm tiền lương, chế độ khi điều chỉnh lương tối thiểu

T.Yên

(NLĐO)- Công đoàn cơ sở rà soát thỏa thuận trong thoả ước lao động tập thể, các quy chế, quy định để tham mưu phương án điều chỉnh lương tối thiểu tại đơn vị

Thực hiện Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (áp dụng từ 1-1-2026), LĐLĐ TP HCM đã có công văn đề nghị các cấp Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền và giám sát việc triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng.

Theo đó, các cấp Công đoàn cần phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện mức lương tối thiểu từ ngày 1-1-2026, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

LĐLĐ TP HCM: Không được xóa bỏ, cắt giảm tiền lương, phúc lợi khi điều chỉnh lương tối thiểu - Ảnh 1.

Lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1-1-2026

Trong đó, trách nhiệm của các tổ công tác quản lý địa bàn, Công đoàn phường, xã, đặc khu là phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động, người lao động tổ chức thực hiện Nghị định số 293/2025/NĐ-CP đúng quy định.

LĐLĐ TP HCM: Không được xóa bỏ, cắt giảm tiền lương, phúc lợi khi điều chỉnh lương tối thiểu - Ảnh 2.

LĐLĐ TP HCM lưu ý Công đoàn cơ sở chủ động rà soát các thỏa thuận, quy chế, quy định để tham mưu phương án điều chỉnh lương tại đơn vị

Đối với các Công đoàn cơ sở, cần chủ động đề xuất, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này, thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Như chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu và chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường…

Tin liên quan

Chi nhánh doanh nghiệp ở nhiều vùng, áp dụng mức lương tối thiểu thế nào?

Chi nhánh doanh nghiệp ở nhiều vùng, áp dụng mức lương tối thiểu thế nào?

(NLĐO) - Việc áp dụng địa bàn vùng lương tối thiểu được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay đổi ra sao khi lương tối thiểu tăng?

(NLĐO) - Khi lương tối thiểu vùng được điều chỉnh từ ngày 1-1-2026 thì mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động cũng tăng theo.

TP HCM: Người lao động ở phường, xã nào được tăng lương tối thiểu 870.000 đồng/tháng từ năm 2026?

(NLĐO)- Ngoài mức tăng lương tối thiểu 7,2%, người lao động tại một số địa phương ở TP HCM còn được điều chỉnh lương từ vùng III lên vùng II

LĐLĐ TP HCM công đoàn cơ sở lương tối thiểu vùng điều chỉnh lương lương tối thiểu
