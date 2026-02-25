Lên mạng đăng tìm iPhone, cô gái dính bẫy người đàn ông giả công an

Ngày 25-2, Công an phường An Cựu, TP Huế cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2001; trú đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, TP Huế) về hành vi giả danh cán bộ công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Nghĩa - kẻ có nhiều hình xăm trổ trên hai cánh tay, cổ - đã giả danh công an để lừa tiền cô gái mất iPhone.

Trước đó, Công an phường An Cựu tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.V. (SN 2005, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) về việc chị đánh rơi một điện thoại iPhone 14 Pro Max tại khu vực đường Nhật Lê, phường Phú Xuân vào ngày 22-2. Sau đó, chị đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm.

Đến trưa 23-2, một người sử dụng số điện thoại 0877.619.xxx liên hệ, cho biết đã nhặt được điện thoại và hẹn chị V. đến trụ sở Công an phường An Cựu ở số 18 Hoàng Quốc Việt để nhận lại tài sản.

Tại đây, chị V. gặp một nam thanh niên tự giới thiệu tên Tuấn, xưng là cán bộ Công an phường An Cựu, đồng thời đưa ra nhiều thông tin gian dối và đang giữ chiếc điện thoại nói trên. Sau đó, Tuấn dẫn chị V. ra khỏi trụ sở Công an phường An Cựu để thực hiện hành vi lừa đảo.

Người này yêu cầu chị V. chuyển 6,5 triệu đồng để "giải quyết dân sự" và nhận lại tài sản. Do tin tưởng nhưng vì không đủ số tiền như Tuấn yêu cầu nên chị V. đã chuyển khoản trước 4 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, nam thanh niên rời đi và hứa sẽ sớm trao trả điện thoại. Tuy nhiên, sau đó đối tượng không thực hiện như cam kết. Nhận thấy bị lừa đảo, chị V. đã đến Công an phường An Cựu trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu đã khẩn trương xác minh, truy xét và xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Văn Nghĩa.

Đối tượng này được xác định đã giả danh cán bộ Công an phường An Cựu. Trước khi gặp chị V., Nghĩa đã đến trụ sở Công an phường An Cựu trước để tạo lòng tin, sau đó dẫn nạn nhân ra ngoài nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Hiện vụ việc đang được Công an phường An Cựu tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.