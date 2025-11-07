HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một cú click, bay nửa tỉ đồng: cặp vợ chồng sập bẫy đường link mạo danh công an

Q.Nhật

(NLĐO) - Nhận được đường link website này từ kẻ tự xưng công an, người phụ nữ ở Huế click vào tải ứng dụng VNeID và tài khoản "bay màu" 524 triệu đồng

Sáng 7-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết đang điều tra vụ việc vợ chồng chị N.T.N. (SN 1988, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) bị đối tượng lạ giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, trưa 1-11, chị N. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, người gọi tự xưng là Công an phường Dương Nỗ. Đối tượng yêu cầu chị N. mang căn cước công dân của hai vợ chồng và giấy khai sinh của con đến công an phường để "đăng ký thông tin, lấy mã số hồ sơ điện tử".

- Ảnh 1.

Nữ nạn nhân bị mất tiền trình báo với cơ quan công an.

Sau đó, đối tượng hướng dẫn chị N. kết bạn Zalo và liên lạc qua video, yêu cầu tải ứng dụng VNeID qua đường link giả mạo có tên miền "http://chinhphu-vngoc.cc/app". Tin tưởng là yêu cầu thật, chị N. nhập toàn bộ thông tin cá nhân của vợ chồng, con, thực hiện xác thực khuôn mặt.

Tiếp đó, các đối tượng "công an" gọi điện video yêu cầu cung cấp hình ảnh các loại giấy tờ để tích hợp bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe thông qua cuộc gọi.

Sau khi làm theo hướng dẫn, chỉ khoảng ít phút sau, chị N. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình và tài khoản của chồng lần lượt có thông báo chuyển tiền đến số tài khoản lạ với tổng số tiền hơn 524 triệu đồng. Phát hiện bị lừa, chị N. đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế trình báo.

Vì sao lại dễ bị "công an" giả lừa?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian vừa qua có nhiều người dân ở Huế nhận được điện của một người tự xưng là công an ở phường mình thường trú yêu cầu đến trụ sở công an phường để chuẩn hóa thông tin cá nhân sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Điều lạ là kẻ giả danh này xưng tên trùng với tên của một cán bộ công an ở phường họ thường trú và chúng tạo lòng tin ngay cuộc gọi đầu là chỉ yêu cầu đến trụ sở để thực hiện thủ tục rồi tắt máy. Nhiều người dân thắc mắc vì sao các thông tin bảo mật như số điện thoại, nơi thường trú của họ lại bị những kẻ lừa đảo biết rõ ràng để thực hiện hành vi phạm tội?

Theo Công an TP Huế, thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin cá nhân và tài khoản VNeID để giả danh cơ quan nhà nước, doanh nghiệp rồi gửi đường link chứa mã độc hoặc ứng dụng giả mạo. Khi nạn nhân tải và cấp quyền truy cập, toàn bộ dữ liệu cá nhân, sinh trắc học, tài khoản ngân hàng bị chiếm đoạt.

Công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội; không truy cập, tải ứng dụng từ đường link lạ; khi có nghi ngờ cần liên hệ trực tiếp cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn.

Tin liên quan

Bắt đối tượng nhắn tin cho Phó Giám đốc Công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Bắt đối tượng nhắn tin cho Phó Giám đốc Công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tiền

(NLĐO) - Lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng của cán bộ, chiến sĩ công an ở 16 tỉnh, thành phố trên cả nước, một đối tượng bị bắt giữ.

Truy tố nữ Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Huy động hàng chục ngàn nhà đầu tư để chiếm đoạt với số tiền hàng ngàn tỉ đồng, Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý bị truy tố.

Thủ đoạn lừa đảo gần 11 tỉ đồng của 1 phụ nữ ở TP HCM

(NLĐO) - Hồng đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với căn nhà mình thuê để chuyển nhượng và chiếm đoạt tiền của ông Đ. 5 tỉ đồng

công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả danh công an website độc website độc hại
