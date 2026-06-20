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Sức khỏe

Ngồi lâu: Đi bộ bao nhiêu bước đủ bù đắp?

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Đại học Sydney đã tìm hiểu xem liệu việc đi bộ có thể bù đắp được thói quen ngồi lâu trước màn hình hay không.

Viết trên tạp chí y học British Journal of Sports Medicine, nhóm tác giả từ Đại học Sydney (Úc) cho biết ngay cả với những người có thời gian ít vận động trên 10 giờ mỗi ngày - thường là do ngồi lâu trước máy tính, ti vi... - việc đi bộ vẫn bù đắp được phần nào tác hại.

Ngồi lâu: Đi bộ bao nhiêu bước đủ bù đắp? - Ảnh 1.

Đi bộ vài ngàn bước mỗi ngày có thể giúp bạn bù đắp thói quen ngồi lâu - Ảnh minh họa: HEALTHLINE

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 72.000 tình nguyện viên được thu thập bởi UK Biobank, một ngân hàng dữ liệu sinh học lớn của Anh.

Thời gian theo dõi trung bình của các tình nguyện viên lên đến 30 năm.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng số bước đi hàng ngày tối ưu để khắc phục lối sống ít vận động là từ 9.000-10.000 bước, giúp giảm 21% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và 39% nguy cơ tử vong.

Mặc dù vậy, lợi ích đã bắt đầu xuất hiện từ mốc 2.200 bước mỗi ngày, bao gồm tỉ lệ tử vong trong thời gian theo dõi và nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn, bất kể người đó có ngồi lâu hay không.

Trong khi đó, 50% lợi ích sẽ xuất hiện ở mức 4.000-4.500 bước mỗi ngày.

Kết quả này xác định giá trị của lời khuyên đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, đồng thời chỉ ra rằng ngay cả khi bạn không thể thực hiện được mốc đó, việc đi bộ với số bước ít hơn nhiều vẫn mang lại giá trị nhất định.

Đây là một tin tốt bởi đi bộ là bài tập đơn giản, dễ thực hiện, dễ tranh thủ và cũng phù hợp với số đông nhất. Điều này đặc biệt cần thiết trong bối cảnh sự phổ biến của các loại màn hình trong đời sống khiến việc ngồi lâu một chỗ trở thành vấn đề thời đại, gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe.

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