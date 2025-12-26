Nhiều học sinh lớp 2 bị nôn ói khi ăn bữa trưa tại trường

Trưa 26-12, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu thức ăn để kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nhiều học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP Huế) có biểu hiện nôn ói trong và sau giờ ăn bán trú.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, nơi có nhiều trường hợp học sinh xuất hiện tình trạng nôn ói ngay ở bữa ăn bán trú.

Bà Phan Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cho biết, bữa ăn bán trú bắt đầu vào khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, sau đó một số học sinh lớp 2/2 và 2/3 ngồi gần nhau, xuất hiện các triệu chứng nôn ói và kêu đau ở bụng.

Ban đầu có khoảng 2-3 học sinh có triệu chứng trên, sau đó xuất hiện thêm nhiều em khác với tổng cộng có khoảng 15-16 trường hợp. Các triệu chứng này xuất hiện khi có học sinh đang ăn, có em vừa ăn xong.

Ngay sau đó, nhà trường đã nhanh chóng tách các em bị nôn sang phòng riêng để theo dõi và liên hệ ngay với y tế, phụ huynh cùng các cơ quan chức năng. Lực lượng công an, y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Huế đã có mặt tại trường để nắm tình hình, lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm tìm nguyên nhân chính xác.

Đến đầu giờ chiều, tình hình sức khỏe các học sinh đã ổn định. Trong đó 6 em được phụ huynh đón về nhà theo dõi, các em còn lại đang nghỉ ngơi tại phòng theo dõi của trường.

Bà Giang nhận định rằng ngộ độc thực phẩm thường phải có quá trình thẩm thấu thức ăn. Tuy nhiên, sự việc ở trường xảy ra khi các học sinh đang ăn hoặc mới ăn xong, có trường hợp nôn sau ho.

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, buổi ăn bán trú tại trường này có khoảng 500 suất của học sinh từ khối 1 đến khối 5. Thực đơn trưa ngày 26-12 gồm chả cá thu, canh bí đao, rau muống xào... Nguồn thực phẩm được cung cấp bởi công ty có ký kết hợp đồng và do bộ phận bếp của nhà trường trực tiếp chế biến.







