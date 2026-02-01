Những thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 1-2

TPHCM tặng quà tết cho người dân 4 xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn
Ngày 1-2, tại trụ sở xã Hóc Môn, UBND TPHCM tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh và Xuân Thới Sơn.
Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-tang-qua-tet-cho-nguoi-dan-4-xa-hoc-mon-ba-diem-dong-thanh-xuan-thoi-son-196260201152542609.htm
Cờ đỏ sao vàng thắp lên niềm vui đầu xuân ở xã Tân Vĩnh Lộc
Ngày 1-2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM), phối hợp cùng Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức lễ ra mắt công trình "Tuyến đường cờ Tổ quốc" tại ấp 44.
Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/co-do-sao-vang-thap-len-niem-vui-dau-xuan-o-xa-tan-vinh-loc-tphcm-196260201151134315.htm
Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú
Hầm chui HC1-02 nút giao An Phú đang tăng tốc hoàn thiện, sẵn sàng thông xe ngày 2-2-2026 với kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông TPHCM.
Xem thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ngay-mai-thong-xe-ham-chui-hc1-02-tai-nut-giao-an-phu-196260201160626513.htm
Hình ảnh "Tết đến sớm" ở phường Phú Lợi
Sáng 1-2, phường Phú Lợi (TPHCM) đã tổ chức Ngày hội "Xuân đoàn viên – Tết nhân ái" mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/hinh-anh-tet-den-som-o-phuong-phu-loi-tphcm-196260201155728731.htm
Người dân nói về diện mạo mới của chợ Bến Thành
Còn vài ngày nữa, diện mạo mới của chợ Bến Thành chính thức lộ diện. Nhiều người thích thú với tạo hình "sóng nước bập bềnh" khu quảng trường trước chợ
Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/video-nguoi-dan-noi-ve-dien-mao-moi-cua-cho-ben-thanh-dip-tet-binh-ngo-196260201124209764.htm
Gần 1.000 đại biểu dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân của phường Diên Hồng
Sáng 1-2, phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức họp mặt mừng xuân Bính Ngọ - mừng Đảng quang vinh năm 2026.
Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026). Gần 1.000 đại biểu là các đảng viên, cán bộ, công chức và đại diện các cơ quan, đơn vị, nguyên lãnh đạo quận 10 cùng các phường cũ... tham dự buổi họp mặt.
Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/gan-1000-dai-bieu-du-hop-mat-mung-dang-mung-xuan-cua-phuong-dien-hong-196260201110049911.htm
Phát hiện ổ mại dâm trong khách sạn ở TPHCM
Ngày 1-2, thông tin từ Công an phường Gò Vấp, TPHCM cho biết vừa phá ổ mại dâm trong khách sạn ở đường Nguyễn Văn Lượng.
Thông tin chi tiết xem tại: https://nld.com.vn/phat-hien-o-mai-dam-trong-khach-san-o-tphcm-196260131224733619.htm
