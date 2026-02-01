HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Những thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 1-2

Thiện An

(NLĐO) - TPHCM tặng quà tết cho người dân 4 xã; Người dân nói về diện mạo mới của chợ Bến Thành... là những thông tin đáng chú ý trong ngày 1-2

TPHCM tặng quà tết cho người dân 4 xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn

Ngày 1-2, tại trụ sở xã Hóc Môn, UBND TPHCM tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh và Xuân Thới Sơn.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-tang-qua-tet-cho-nguoi-dan-4-xa-hoc-mon-ba-diem-dong-thanh-xuan-thoi-son-196260201152542609.htm

- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh trao quà Tết cho người dân. Ảnh: Ngọc Thuận

Cờ đỏ sao vàng thắp lên niềm vui đầu xuân ở xã Tân Vĩnh Lộc 

Ngày 1-2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM), phối hợp cùng Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức lễ ra mắt công trình "Tuyến đường cờ Tổ quốc" tại ấp 44.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/co-do-sao-vang-thap-len-niem-vui-dau-xuan-o-xa-tan-vinh-loc-tphcm-196260201151134315.htm

- Ảnh 2.

Đại diện Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 300 lá cờ Tổ quốc cho xã Tân Vĩnh Lộc

 Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú 

Hầm chui HC1-02 nút giao An Phú đang tăng tốc hoàn thiện, sẵn sàng thông xe ngày 2-2-2026 với kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Xem thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ngay-mai-thong-xe-ham-chui-hc1-02-tai-nut-giao-an-phu-196260201160626513.htm

- Ảnh 3.

Hầm chui HC1-02, nút giao An Phú (phường Bình Trưng). Ảnh: NGỌC QUÝ

Hình ảnh "Tết đến sớm" ở phường Phú Lợi

Sáng 1-2, phường Phú Lợi (TPHCM) đã tổ chức Ngày hội "Xuân đoàn viên – Tết nhân ái" mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa. 

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/hinh-anh-tet-den-som-o-phuong-phu-loi-tphcm-196260201155728731.htm

- Ảnh 4.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quà Tết cho người dân

Người dân nói về diện mạo mới của chợ Bến Thành

Còn vài ngày nữa, diện mạo mới của chợ Bến Thành chính thức lộ diện. Nhiều người thích thú với tạo hình "sóng nước bập bềnh" khu quảng trường trước chợ

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/video-nguoi-dan-noi-ve-dien-mao-moi-cua-cho-ben-thanh-dip-tet-binh-ngo-196260201124209764.htm

Gần 1.000 đại biểu dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân của phường Diên Hồng

Sáng 1-2, phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức họp mặt mừng xuân Bính Ngọ - mừng Đảng quang vinh năm 2026. 

Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026). Gần 1.000 đại biểu là các đảng viên, cán bộ, công chức và đại diện các cơ quan, đơn vị, nguyên lãnh đạo quận 10 cùng các phường cũ... tham dự buổi họp mặt.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/gan-1000-dai-bieu-du-hop-mat-mung-dang-mung-xuan-cua-phuong-dien-hong-196260201110049911.htm

- Ảnh 5.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao quà và chúc Tết đại biểu dự họp mặt

 Phát hiện ổ mại dâm trong khách sạn ở TPHCM

Ngày 1-2, thông tin từ Công an phường Gò Vấp, TPHCM cho biết vừa phá ổ mại dâm trong khách sạn ở đường Nguyễn Văn Lượng.

Thông tin chi tiết xem tại: https://nld.com.vn/phat-hien-o-mai-dam-trong-khach-san-o-tphcm-196260131224733619.htm


