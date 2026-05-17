Pháp luật

Những vụ án trong tuần: Tuyên án, khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng

(NLĐO)- Bắt tạm giam nữ giám đốc nhà xe Vân Anh nổi tiếng ở Thanh Hóa, tuyên án tử hình Bùi Đình Khánh…

Khởi tố 5 vụ án về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan"

Ngày 16-5, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 vụ án về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", đồng thời khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Bị can Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam.

Các vụ án bị khởi tố gồm vụ xảy ra tại BH Media với bị can Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA), Tổng Giám đốc BH Media; vụ án xảy ra tại Lululola Entertainment với bị can Võ Văn Nam, Giám đốc công ty.

Trong vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, cơ quan điều tra khởi tố 2 đối tượng gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo. Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn có 2 đối tượng bị khởi tố là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, cùng giữ vai trò giám đốc công ty.

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời có bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập), chủ trung tâm này.

Bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.

Bắt tạm giam nữ giám đốc nhà xe Vân Anh nổi tiếng ở Thanh Hóa

Ngày 15-5, Phòng 3 - VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh (Giám đốc) và Nguyễn Thị Thanh Ngần (kế toán trưởng) của Nhà xe Vân Anh về tội "Trốn thuế".

Cơ quan tố tụng thi hành các lệnh khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc nhà xe Vân Anh - Trịnh Thị Vân Anh (áo trắng) . Ảnh: VKSND tỉnh Thanh Hóa

Từ năm 2024 - 2025, Trịnh Thị Vân Anh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngần thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách, chuyển tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế bị thất thoát theo tài liệu điều tra là hơn 34,6 tỉ đồng.

Tuyên án tử hình đối với Bùi Đình Khánh

Chiều 15-5, sau thời gian nghị án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án tử hình đối với Bùi Đình Khánh cùng 3 bị cáo khác trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội nên cần thiết phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.

Bị cáo Bùi Đình Khánh đã phạm vào các tội "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma tuý", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" nên bị tuyên mức án cao nhất là tử hình. Bị cáo Hải phạm vào các tội "Giết người", "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", "Mua bán trái phép chất ma tuý", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" và "Tàng trữ, vận c. huyển trái phép vũ khí quân dụng". Các bị cáo Tuyên, Đằng bị tuyên mức án cao nhất là tử hình do phạm tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" với số lượng đặc biệt lớn.

Đề nghị truy tố Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

Ngày 13-5, Cơ quan An ninh điều tra (A09), Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và nhiều địa phương trên cả nước.

Một trong những gói thầu Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (cũ). Ảnh: H.D.

Cơ quan An ninh điều tra cho rằng với vai trò Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Công Minh là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động liên quan đến việc can thiệp đấu thầu. Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh do bị can đang bị truy nã.

Kẻ đổ xăng đốt quán cà phê làm 11 người tử vong lĩnh án tử hình

Ngày 15-5, TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) mức án chung là tử hình về các tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". Bị cáo Cao Văn Hùng là người đã đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (TP Hà Nội) vào đêm 18-12-2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Bị cáo Cao Văn Hùng tại phiên tòa.

Trước khi gây ra vụ án này, năm 1998, Hùng đã bị tuyên phạt 6 năm tù về tội "Cướp tài sản của công dân". Năm 2005, Hùng bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Tuyên án chung thân kẻ cầm đầu nhóm khủng bố đốt kho xe vi phạm giao thông ở Đồng Nai

Chiều 14-5, TAND TPHCM tuyên án đối với Đào Minh Quân (quê TPHCM) cùng đồng phạm về các tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Đào Minh Quân đang bị truy nã

Theo phán quyết của tòa, bị cáo Đào Minh Quân bị tuyên phạt mức án tù chung thân với vai trò là đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố. Bị cáo Phạm Lisa (quê TPHCM) bị phạt tù chung thân; Hà Xuân Nghiêm (quê Tây Ninh) lĩnh 13 năm tù cùng về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân". 

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", Huỳnh Thị Thắm (quê An Giang), Lâm Ái Huệ (quê An Giang) và Đào Kim Quang (quê Lâm Đồng) cùng nhận mức án 20 năm tù. Do đang lẩn trốn ở nước ngoài, 6 bị cáo này đã bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

