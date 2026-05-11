Thời sự

Thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 11-5: sắp xét xử 1 TikToker; bé trai bị bạo hành nhận giấy khai sinh

Thiện An

(NLĐO) - Ngày 11-5, Công an vào cuộc vụ shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó; các đơn vị thăm và trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành...

Cử tri kiến nghị mạnh tay với thực phẩm bẩn, tháo gỡ quy hoạch treo

Sáng 11-5, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhất và Tân Sơn Hòa, sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại UBND phường Phú Nhuận, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại trụ sở các phường trên.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri tập trung vào các vấn đề đang được dư luận quan tâm như thực phẩm bẩn trong trường học, chuyển đổi số, quy hoạch treo và áp lực chi phí sinh hoạt.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cu-tri-tphcm-kien-nghi-manh-tay-voi-thuc-pham-ban-thao-go-quy-hoach-treo-196260511094310872.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-5: - Ảnh 1.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phan Anh

Kỷ luật những trường hợp đùn đẩy, né tránh khi thực hiện giải phóng mặt bằng

Chủ tịch UBND TPHCM có chỉ đạo về việc xử lý kỷ luật các trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-ky-luat-nhung-truong-hop-dun-day-ne-tranh-khi-thuc-hien-giai-phong-mat-bang-196260511071536307.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-5: - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra tiến độ đường Vành đai 2 TPHCM, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ảnh: Ngọc Quý

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TPHCM đạt hai con số

Chỉ thị 11/2026 của Thành ủy TPHCM đã nêu một số chỉ tiêu quan trọng đến năm 2030, như tăng trưởng GRDP trên 10%/năm, quy mô GRDP khoảng 200 tỉ USD...

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cac-nhom-nhiem-vu-giai-phap-thuc-day-tang-truong-kinh-te-tphcm-dat-hai-con-so-196260511103519149.htm

Bé trai 2 tuổi bị bạo hành được cấp giấy khai sinh

Ngày 11-5, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết đoàn công tác liên ngành gồm Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 TPHCM, UBND xã Hòa Hiệp, UBND phường Trung Mỹ Tây, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại TPHCM và Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao giấy khai sinh cho bệnh nhi 2 tuổi bị bạo hành đang điều trị tại bệnh viện.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/be-trai-2-tuoi-bi-bao-hanh-duoc-cap-giay-khai-sinh-196260511162656714.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-5: - Ảnh 3.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng đoàn công tác liên ngành tại buổi trao giấy khai sinh cho bệnh nhi 2 tuổi bị bạo hành

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM có hiệu trưởng mới

Ngày 11-5, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) cho biết nguyên phó Hiệu trưởng Trần Mạnh Hà đã được Hội đồng trường bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng. Cùng với đó, Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2026 – 2030 cũng chính thức ra mắt.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/truong-dh-ngoai-ngu-tin-hoc-tphcm-co-hieu-truong-moi-196260511123815832.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-5: - Ảnh 4.

PGS TS Trần Mạnh Hà (trái) nhận quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Sắp xét xử vụ TikToker "Tàng Keng Ông Trùm" miệt thị vùng miền

TAND TPHCM dự kiến sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker "Tàng Keng Ông Trùm") và Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, TikToker "Dù Bầu Trời") vào ngày 26-5.

Cả 2 bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-sap-xet-xu-vu-tiktoker-tang-keng-ong-trum-miet-thi-vung-mien-19626051115030896.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-5: - Ảnh 5.

Lê Anh Điệp bị bắt giữ

Hơn 100 tay vợt trẻ tranh tài tại Giải Quần vợt ATF U14 châu Á tại TPHCM

Ngày 11-5, tại cụm sân quần vợt thuộc Trung tâm Thể thao cộng đồng Thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức khai mạc Giải Quần vợt ATF U14 châu Á - Cúp Becamex Group lần 3 và lần 4 năm 2026 tiếp nối giải ITF U18 - J30.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/hon-100-tay-vot-tre-tranh-tai-tai-giai-quan-vot-atf-u14-chau-a-tai-tphcm-196260511151237206.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-5: - Ảnh 6.

Nguyễn Tường Minh (TPHCM) - thành viên tuyển U12 Việt Nam vừa giành vé dự VCK ITF Asia 12U Team Competition tại Singapore, góp mặt tại giải đấu ATF U14 châu Á 2026

Hướng dẫn ô tô, xe máy lưu thông trên đường Cộng Hòa từ ngày 15-5

Từ ngày 15-5, một đoạn dài khoảng 2,5 km trên đường Cộng Hòa (TPHCM) sẽ tổ chức giao thông theo phương án hoàn toàn mới.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/huong-dan-o-to-xe-may-luu-thong-tren-duong-cong-hoa-tu-ngay-15-5-196260511114236519.htm

Công an vào cuộc vụ shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó

Ngày 11-5, Công an phường Rạch Dừa, TPHCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ khách hàng hành hung một shipper giao hàng xảy ra trên địa bàn.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-shipper-bi-danh-vi-tu-choi-cat-long-cho-o-tphcm-196260511115336206.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-5: - Ảnh 7.

Ông T. làm việc tại cơ quan công an



Báo in ngày 10-5: Để không “lạc lối” trên thị trường lao động

(NLĐO) - Thị trường lao động biến động nhanh buộc người lao động phải thay đổi tư duy và học thêm kỹ năng mới để thích ứng.

(NLĐO)- Ngày 9-5 ở TPHCM có nhiều thông tin nổi bật đáng chú ý, từ chỉ thị tăng trưởng đến các vấn đề xã hội, xử phạt vi phạm, đỗ xe "bất cẩn"...

(NLĐO)- Ngày 9-5 ở TPHCM có nhiều thông tin nổi bật đáng chú ý, từ chỉ thị tăng trưởng đến các vấn đề xã hội, xử phạt vi phạm, đỗ xe "bất cẩn"...

Báo in ngày 8-5: Chiêu trò của Chủ tịch Hội đồng IEMS với 80.000 người

Tập trung ngăn chặn vi phạm bản quyền; Vải thiều - sầu riêng cùng gặp khó; Mỹ - Iran: Hy vọng mới từ đề xuất 14 điểm… là những thông tin đáng chú ý khác

