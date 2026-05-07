Thời sự

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Thành ủy ra chỉ đạo mới, rà soát cán bộ

NGUYỄN PHAN

(NLĐO) - TPHCM ngày 7-5 có nhiều thông tin nổi bật, đáng chú ý về hạ tầng, cán bộ, thị trường lao động và các vụ việc gây bức xúc dư luận

Thành ủy TPHCM: Siết quản lý vật liệu xây dựng, xử nghiêm đầu cơ găm hàng

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Kế hoạch 67 triển khai thực hiện Chỉ thị 03/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/thanh-uy-tphcm-siet-quan-ly-vat-lieu-xay-dung-xu-nghiem-dau-co-gam-hang-196260507144801538.htm

TPHCM đang tập trung tháo gỡ để đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm. Trong ảnh: Dự án đường Vành đai 3 TPHCM

TPHCM đang tập trung tháo gỡ để đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm. Trong ảnh: Dự án đường Vành đai 3 TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có kết luận về việc thành lập 2 đảng bộ mới

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về thống nhất kết luận thành lập 2 đảng bộ, gồm Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/ban-thuong-vu-thanh-uy-tphcm-co-ket-luan-ve-viec-thanh-lap-2-dang-bo-moi-196260507111636841.htm

UBND TPHCM yêu cầu rà soát năng lực cán bộ, công chức cấp xã trước 15-5

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 700/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026 - 2031.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/ubnd-tphcm-yeu-cau-ra-soat-nang-luc-can-bo-cong-chuc-cap-xa-truoc-15-5-196260507113555069.htm

Cán bộ, công chức phường Xuân Hòa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cán bộ, công chức phường Xuân Hòa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tâm thế thích nghi với môi trường làm việc mới

Sáng 7-5, Báo Người Lao Động phối hợp cùng nền tảng tuyển dụng Việc Làm Tốt tổ chức Talkshow "Chính sách mới 2026: Cú hích nào cho thị trường lao động?". Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng số của báo.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/mo-xe-cu-hich-chinh-sach-2026-voi-thi-truong-lao-dong-196260506160604256.htm

Talkshow "Chính sách mới 2026: Cú hích nào cho thị trường lao động?"

Talkshow "Chính sách mới 2026: Cú hích nào cho thị trường lao động?"

TPHCM dự kiến khởi công metro Suối Tiên - Bình Dương trong năm 2026

Sáng 7-5, Tổ đại biểu số 3 thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM gồm các đại biểu: Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Khánh, Tân Hiệp và Vĩnh Tân (TPHCM) sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-du-kien-khoi-cong-metro-suoi-tien-binh-duong-trong-nam-2026-196260507122734473.htm

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Nam thanh niên ở TPHCM bị công an phạt 1,5 triệu đồng, hết chối cãi

Ngày 7-5, Công an phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) cho biết đã phối hợp các đơn vị, ra quyết định xử phạt Nguyễn Văn Khang (SN 1996) số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi treo bảng quảng cáo sai quy định.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/nam-thanh-nien-o-tphcm-bi-cong-an-phat-15-trieu-dong-het-choi-cai-196260507154136024.htm

Nam thanh niên bị bắt quả tang dán "quảng cáo bẩn"

Nam thanh niên bị bắt quả tang dán "quảng cáo bẩn"

Công an vào cuộc vụ cha dượng bạo hành con riêng ở TPHCM

Ngày 7-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an phường Dĩ An, TPHCM (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc một thiếu niên bị cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-cha-duong-bao-hanh-con-rieng-o-tphcm-196260507110015187.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 6-5: Quyết lập lại trật tự vỉa hè

(NLĐO) - Trong ngày 6-5, lực lượng chức năng xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại cửa ngõ phía Tây TPHCM; Công an bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Kiến nghị "xóa" dự án treo, dẹp chợ tự phát

(NLĐO) - Cử tri kiến nghị "xóa" dự án treo, "phù phép" thẻ tín dụng, cùng các vấn đề dân sinh, hạ tầng… là những thông tin nổi bật, tại TPHCM ngày 5-5

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 3-5: Cửa ngõ phía Tây ùn tắc; trực thăng đưa 2 bệnh nhân đi cấp cứu

(NLĐO) - Trong ngày 3-5, cửa ngõ phía Tây TPHCM ùn tắc cục bộ sau lễ; công an bắt khẩn cấp kẻ giật cọc vé số của người nghèo

